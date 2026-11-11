3 kiểu áo len công sở giữ ấm vừa đủ, mặc riêng hay khoác blazer đều đẹp

Cổ tròn dễ phối, cổ đứng khóa kéo có thể mặc theo hai cách, còn cổ lọ lửng hợp những ngày trời se lạnh. Chọn đúng kiểu cổ, một chiếc áo len mỏng cũng đủ để mặc đẹp từ sáng đến chiều ở văn phòng.

Đầu thu, có hôm ra đường chỉ hơi se lạnh nhưng ngồi điều hòa cả buổi lại cần thêm một lớp áo. Một chiếc áo len công sở dễ mặc nên có độ dày vừa phải, đủ đứng dáng khi mặc riêng và đủ gọn khi khoác blazer bên ngoài. Nếu đang phân vân giữa cổ tròn, cổ đứng khóa kéo và cổ lọ, hãy nghĩ đến lịch làm việc trong ngày và những món bạn thường mặc cùng.

1. Áo len cổ tròn cho những ngày đi làm thường lệ

Cổ tròn là kiểu dễ tận dụng nhất. Chọn đường cổ mở vừa phải, để lộ nhẹ xương quai xanh, viền bo phẳng và không dão. Len dệt mịn hoặc có vân nhẹ giúp áo trông chỉn chu khi mặc riêng. Khi thử, hãy để ý phần thân áo có rủ nhẹ hay bám sát người. Áo quá mỏng dễ hằn lớp mặc trong.

Một chiếc áo màu yến mạch, trắng ngà, xám nhạt hoặc xanh navy có thể luân phiên mặc cùng quần tây ống đứng và chân váy midi. Ngày họp nhóm, thử phối áo len trắng ngà với quần xám và giày loafer. Khi trời mát hơn, mặc thêm sơ mi mỏng bên trong, để lộ cổ áo và một đoạn cổ tay là đủ tạo lớp.





2. Áo len cổ polo cho ngày cần vẻ ngoài gọn gàng

Điểm hay của áo nằm ở chiếc cổ có thể chỉnh ngay khi mặc. Khi cài hết cúc, cổ áo ôm gọn và tạo đường nét rõ hơn. Khi để cúc thả nhẹ, bộ đồ trông thoải mái hơn. Khi chọn, nên chọn len sợi mảnh hoặc len pha có độ đứng giúp cổ giữ phom.

Đen, xám đậm, xanh navy và nâu camel đều dễ kết hợp với quần tây. Khi đi công tác hoặc gặp khách trong một buổi hẹn có quy định trang phục linh hoạt, bạn có thể mặc áo màu navy với quần ống đứng và blazer. Nếu định mặc theo lớp, hãy chọn áo len vừa người để phần vai và tay dễ cử động khi khoác thêm áo.

3. Áo len cổ lọ lửng cho văn phòng lạnh và những ngày trở gió

Nếu hay ngồi điều hòa hoặc thấy cổ lọ cao vướng víu, hãy thử cổ lọ lửng hoặc cổ cao vừa. Khi mặc, cổ áo nên ôm nhẹ, co giãn tốt và nằm phẳng. Chiều cao phù hợp tùy độ dài cổ của bạn. Khi thử, hãy cúi đầu hoặc ngồi xuống để xem phần cổ áo có dồn thành nhiều nếp dưới cằm không.

Len dệt sít, bề mặt mềm là lựa chọn dễ mặc sát da. Màu kem, nâu cà phê sữa và đen than hợp với áo khoác dài. Đỏ rượu hoặc xanh lục bảo có thể làm điểm nhấn khi phần còn lại của bộ đồ mang tông trung tính. Thử sơ vin áo vào quần hoặc chân váy cạp cao, rồi khoác trench coat mở cúc để giữ đường eo rõ ràng.

Nếu chỉ chọn một chiếc để mặc nhiều ngày trong tuần, cổ tròn là lựa chọn linh hoạt nhất. Cổ đứng khóa kéo hợp khi bạn thích thay đổi cách mặc ngay trong ngày. Cổ lọ lửng đáng ưu tiên nếu điều bạn cần nhất là giữ ấm vùng cổ.

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