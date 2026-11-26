Sử dụng dầu nấu ăn đúng cách giúp bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm chi phí.

Trong căn bếp của mỗi gia đình, chai dầu ăn có lẽ là một trong những thứ được sử dụng thường xuyên nhất. Có người trung thành với một loại dầu suốt nhiều năm, có người mua vài loại khác nhau để thay đổi, cũng có người chọn dầu đơn giản vì đã quen với hương vị của nó. Thế nhưng, bên cạnh việc lựa chọn loại dầu nào, cách sử dụng và bảo quản dầu trong quá trình nấu nướng cũng là điều đáng quan tâm. Dưới đây là 5 lời khuyên mà các gia đình có thể tham khảo.

1. Không nhất thiết dùng một loại dầu cho mọi món ăn

Nhiều gia đình có thói quen mua một chai dầu lớn, dùng cho tất cả các món từ chiên cá, xào rau đến trộn salad. Cách này tuy tiện lợi nhưng chưa chắc đã phát huy được ưu điểm của từng loại dầu.

Mỗi loại dầu có thành phần chất béo, hương vị và khả năng chịu nhiệt khác nhau. Chẳng hạn, dầu đậu nành, dầu cải và dầu hướng dương tinh luyện có thể sử dụng cho nhiều món chiên, xào thông thường. Trong khi đó, dầu mè thơm thích hợp để tạo hương vị cho món ăn, dầu ô liu nguyên chất có thể dùng để trộn salad hoặc chế biến ở nhiệt độ phù hợp. Gia đình không cần mua quá nhiều loại dầu gây lãng phí. Có thể lựa chọn một loại phục vụ nhu cầu nấu nướng hằng ngày và một loại dành cho những món ăn cần hương vị riêng. Khi mua, nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì thay vì chỉ quan tâm đến giá tiền hay nguyên liệu làm ra dầu.

2. Đừng đợi dầu bốc khói mới cho thực phẩm vào

Không ít người vẫn giữ thói quen đợi chảo dầu nóng già, thậm chí bốc khói mới bắt đầu cho thịt, cá hoặc rau vào vì cho rằng như vậy món ăn sẽ ngon hơn. Thực tế, khi dầu bốc khói do quá nhiệt, các thành phần trong dầu đã bắt đầu bị phân hủy, có thể sinh ra những hợp chất không có lợi cho sức khỏe, đồng thời ảnh hưởng đến mùi vị món ăn. Khi nấu nướng, bạn nên điều chỉnh lửa vừa phải, tránh để chảo dầu nóng quá lâu mà không có thực phẩm. Nếu dầu đã bốc khói nhiều hoặc có mùi khét, nên tắt bếp, chờ dầu nguội và thay bằng dầu mới.

3. Hạn chế tận dụng dầu đã qua nhiều lần chiên rán

Sau khi chiên nem, rán cá hay làm các món ngập dầu, lượng dầu còn thừa trong chảo thường khá nhiều. Vì tiếc, một số gia đình có thói quen đổ dầu vào bát, cất đi để tiếp tục sử dụng trong những bữa ăn sau. Tuy nhiên, việc liên tục đun nóng và làm nguội khiến dầu bị oxy hóa, suy giảm chất lượng. Không có một số lần tái sử dụng cố định phù hợp với mọi loại dầu bởi điều này còn phụ thuộc vào nhiệt độ, thời gian chiên và loại thực phẩm được chế biến. Nếu dầu xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, bạn không nên tiếp tục sử dụng:

- Có mùi ôi, khét hoặc khó chịu.

- Chuyển màu sẫm bất thường, trở nên đặc và dính.

- Nổi nhiều bọt dai dẳng khi đun nóng.

- Dễ bốc khói ở nhiệt độ thấp hơn bình thường.

Tốt nhất, hãy ước lượng lượng dầu vừa đủ trước khi nấu, sử dụng chảo có kích thước phù hợp để hạn chế dầu thừa. Dầu đã xuống cấp cũng không nên đổ trực tiếp xuống bồn rửa vì dễ gây tắc nghẽn đường ống.

4. Đừng đặt chai dầu ăn ngay cạnh bếp nấu

Để tiện tay, nhiều người thường xếp chai dầu ăn cùng các loại gia vị ngay sát bếp. Vị trí này tuy thuận tiện nhưng lại không lý tưởng để bảo quản dầu lâu dài. Nhiệt độ cao, ánh sáng và sự tiếp xúc với không khí có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa, khiến dầu nhanh xuống cấp và mất đi hương vị ban đầu. Bạn nên cất dầu trong ngăn tủ khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt như bếp nấu, lò nướng. Sau mỗi lần sử dụng, cần đóng kín nắp chai. Những gia đình ít nấu ăn cũng không nhất thiết mua dầu đóng can lớn chỉ vì giá rẻ hơn. Chai dầu có dung tích phù hợp với nhu cầu sẽ giúp hạn chế tình trạng mở nắp quá lâu mà chưa sử dụng hết.

5. Dầu thực vật tốt cũng không nên dùng quá nhiều

Dầu thực vật là nguồn cung cấp chất béo cần thiết cho cơ thể, giúp hấp thu các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K. Nhiều loại dầu thực vật cũng giàu chất béo không bão hòa, có lợi khi được sử dụng hợp lý thay cho chất béo bão hòa. Tuy nhiên, dù là dầu thông thường hay dầu cao cấp, mỗi gram chất béo đều cung cấp khoảng 9 kcal. Một thìa canh dầu ăn có thể chứa khoảng 120 kcal. Thay vì rót dầu trực tiếp vào chảo theo cảm tính, bạn có thể dùng thìa để kiểm soát lượng dầu. Trong thực đơn hằng ngày, nên xen kẽ các món chiên, xào với món hấp, luộc, nấu canh để cân đối lượng chất béo nạp vào cơ thể.

Suy cho cùng, một chai dầu ăn tốt chỉ là điểm khởi đầu. Biết cách lựa chọn, sử dụng đúng nhiệt độ, bảo quản hợp lý và kiểm soát lượng dầu trong mỗi bữa ăn mới là những thói quen giúp gia đình vừa ăn ngon, vừa chăm sóc sức khỏe mà không phải tốn thêm nhiều chi phí.