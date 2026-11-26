Không chỉ có những món đồ fleece (giả lông cừu) mềm mại cho ngày lạnh, BST UNIQLO and Cecilie Bahnsen Thu-Đông 2026 được loạt ulzzang Hàn bật mí nhiều cách phối lớp trẻ trung, dễ ứng dụng. Đáng chú ý nhất là áo thun họa tiết hoa nhỏ: mặc riêng đã xinh, khi phối "áo chồng áo" lại tạo nên tổng thể có chiều sâu và cá tính hơn hẳn.

Ngay từ khi mới ra mắt, BST UNIQLO and Cecilie Bahnsen Thu/Đông 2026 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm để giới trẻ yêu thời trang tại châu Á phải "nói về nhiều". Đặc biệt tại Hàn Quốc, từ các trang mạng xã hội đến phong cách thường nhật trên phố, không khó để bắt gặp hình ảnh các ulzzang đình đám nhiệt tình "lên đồ" với những item thiết kế đầy ấm áp, dễ thương nhưng không kém phần tinh tế này.

Layering thường được nhắc đến như một cách giữ ấm, nhưng phối nhiều lớp sao cho không bị dày cộm, rối mắt lại đòi hỏi kha khá kỹ năng. Những gợi ý trong BST lần này từ UNIQLO và NTK người Đan Mạch Cecilie Bahnsen cho thấy chỉ cần kết hợp khéo một chiếc áo thun mỏng cùng lớp áo fleece hoặc gile bên ngoài, bạn đã có ngay bộ đồ vừa đủ ấm, vừa có điểm nhấn, tổng thể thời thượng và không kém phần năng động.

Áo thun nhỏ xinh, phối layering càng đáng mua

Trước khi cân nhắc đến loạt mẫu áo khoác cực trendy từ BST lần này, hãy cùng chọn một món dễ tận dụng nhất, dễ phối nhất từ BST. Chắc chắn đó là mẫu Áo Thun Vải Sheer dài tay in hoa nhỏ. Họa tiết hoa được thiết kế tinh tế, mang đến cảm giác dịu dàng, phảng phất chút cổ điển nhưng vẫn hợp với phong cách hiện đại thường ngày. Không khó để bắt gặp các ulzzang đang "săn lùng" và biến tấu chiếc áo thun mỏng nhẹ này thành item layering cực ấn tượng mùa đông. Chiếc áo đủ nổi bật khi mặc riêng, song không quá nhiều chi tiết nên khả năng phối lớp sẽ vô cùng linh hoạt.

Đơn cử nhưng các phối "áo chồng áo" - 2 chiếc áo thun trở nên vô cùng ăn ý khi mặc cùng một lớp từ sự kết hợp màu và cách styling. Phần cổ tay, cổ áo và gấu áo lộ ra vừa đủ, tạo hiệu ứng như một bộ đồ được tính toán kỹ. Lớp áo bên trong còn giúp tăng độ ấm vào những ngày trời lạnh, trong khi áo thun mỏng phía ngoài giữ tổng thể nhẹ nhàng, không bị nặng nề như khi chồng nhiều lớp áo dày.

Họa tiết hoa của áo thun vải sheer được thiết kế tinh tế, mang đến cảm giác dịu dàng, phảng phất chút cổ điển nhưng vẫn hợp với phong cách hiện đại thường ngày.

Bạn có thể phối công thức này với chân váy tối màu để có vẻ ngoài nữ tính, hoặc thay bằng quần jeans ống rộng nếu thích sự thoải mái, năng động. Với những ngày muốn mặc đơn giản hơn, chỉ cần để áo thun làm lớp trong, bên ngoài buộc thêm một lớp áo với sắc màu tương phản, hay khoác thêm gile hoặc áo khoác là đã có diện mạo khác hẳn. Thiết kế này hiện có đến 5 tông màu để bạn thoải mái cho các ý tưởng styling ngày đông: trắng, xám, đen, xanh navy và hồng.

Áo khoác dáng ngắn hợp cả chân váy lẫn quần rộng

Áo khoác dáng ngắn là một trong những thiết kế dễ mặc nhất và must-have của BST. Phom áo gọn, cổ cao và khóa kéo phía trước đem lại cảm giác khỏe khoắn, phù hợp với lịch trình cả ngày như đi học, đi làm hay dạo phố. Chiếc áo khoác dáng ngắn này cũng đang tạo nên làn sóng hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn trẻ Hàn Quốc nhờ khả năng "lên đồ" cực kỳ linh hoạt. Chi tiết hoa thêu nhỏ rải trên nền vải giả lông cừu tăng thêm nét mềm mại, giúp chiếc áo khoác trở nên sinh động hơn.

Kết hợp áo với quần jeans ống rộng và giày loafer là công thức tưởng chừng đơn giản nhưng sẽ tạo nên sức hút rất riêng. Phần áo gọn phía trên cân bằng với phom quần rộng, tạo tỷ lệ trang phục thoải mái mà không luộm thuộm. Nếu thích vẻ ngoài nữ tính hơn, bạn có thể đổi sang chân váy dài đồng màu hoặc chân váy chữ A. Áo khoác ngắn giúp tổng thể không bị nặng nề, đồng thời tạo điểm nhấn ở vòng eo.

Màu xám than của áo khoác giả lông cừu cũng rất dễ phối: đi cùng denim xanh đậm hay nâu sẽ mang lại cảm giác trẻ trung, còn phối với chân váy xám tạo nên một set đồng điệu, thanh lịch.

Màu xám than của Áo Khoác Giả Lông Cừu cũng rất dễ phối: đi cùng denim xanh đậm hay nâu sẽ mang lại cảm giác trẻ trung, còn phối với chân váy xám tạo nên một set đồng điệu, thanh lịch. Khi trời lạnh hơn, có thể mặc thêm áo thun cổ cao hoặc sơ mi bên trong; phần cổ áo lộ ra sẽ khiến bộ đồ có thêm một lớp màu thú vị. Mẫu áo khoác này hiện có 4 màu: xám, đen, xanh navy và hồng - dễ phối theo set đồng màu hoặc mix&match cũng rất linh hoạt.

Gile giúp set đồ mùa đông trẻ trung hơn

Áo Gi-lê Giả Lông Cừu là lựa chọn dành cho những ai muốn mặc ấm nhưng vẫn giữ vibe linh hoạt, năng động. Với gợi ý từ UNIQLO, mẫu gile này có thể phối cùng set đồ gồm áo khoác tay dài và chân váy cùng màu, cùng chất liệu. Cách kết hợp này tạo thành một bộ trang phục ton-sur-ton nhưng không hề nhàm chán, bởi điểm nhấn về cấu trúc và họa tiết hoa nhỏ trên các lớp áo.

Bạn cũng có thể phối gile với áo thun trắng, sơ mi hoặc áo len mỏng, rồi kết hợp cùng quần jeans, để có vẻ ngoài năng động. Một chiếc mũ len, tất sáng màu hay đôi giày đế chunky sẽ giúp set đồ thêm trẻ trung. So với áo khoác, gile tạo cảm giác phóng khoáng hơn và không hạn chế cử động ở phần tay, rất hợp để mặc trong những ngày lạnh vừa phải hoặc dùng làm lớp giữa khi nhiệt độ xuống thấp.

Thiết kế áo gi-lê giả lông cừu hiện có 3 màu: xám, đen và xanh navy.

Loạt phụ kiện xinh yêu không thể không "chốt đơn"

Trong thế giới thời trang của Cecilie Bahnsen, sự lãng mạn luôn bắt đầu từ những tiểu tiết nhỏ nhất - và đó cũng là lý do khiến dàn phụ kiện từ BST UNIQLO and Cecilie Bahnsen Thu Đông 2026 trở thành tâm điểm săn đón của hội mặc đẹp mùa này. Vẫn giữ phom dáng ứng dụng quen thuộc của UNIQLO, nhưng từ những chiếc mũ giữ ấm cho đến loạt tất và vớ đều sinh động hơn với các họa tiết nhí xinh xắn. Thay vì phải đầu tư cả một set đồ cầu kỳ cho những ngày se lạnh, giới trẻ hoàn toàn có thể 'F5' tủ đồ cơ bản chỉ bằng cách để lộ khéo léo phần cổ tất họa tiết dưới gấu quần ống rộng, hay tạo điểm nhấn ngọt ngào với chiếc mũ len đồng điệu.

Dàn phụ kiện từ BST UNIQLO and Cecilie Bahnsen Thu Đông 2026 cũng trở thành tâm điểm săn đón của hội mặc đẹp mùa này

Hiện tại, BST đã sẵn sàng để bạn thỏa sức sáng tạo nên những bản phối mùa đông ấn tượng cho riêng mình. Hãy đến ngay các cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi, UNIQLO Saigon Centre, UNIQLO Vincom Phạm Ngọc Thạch hoặc truy cập cửa hàng trực tuyến UNIQLO Online để sở hữu những outfit "triệu like" như các ulzzang Hàn bạn nhé!