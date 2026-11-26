"Cú lừa" mua sắm này khiến không ít người tiêu dùng ngỡ ngàng khi nhận ra mình có thể bị qua mặt theo cách khó tin đến vậy.

Livestream bán hàng từ lâu đã trở thành một "mỏ vàng" của thương mại điện tử, nơi khoảng cách giữa người mua và người bán được thu hẹp chỉ qua một màn hình điện thoại. Để tạo sự khác biệt giữa hàng ngàn phiên phát sóng mỗi ngày, rất nhiều nhà bán hàng đã chọn cách đưa ống kính vào thẳng các xưởng sản xuất, kho bãi quy mô lớn. Hình ảnh những thùng hàng chất cao ngất ngưởng, tiếng máy móc vận hành rầm rập phía sau lưng người dẫn luôn mang lại một sức thuyết phục khó cưỡng.

Thế nhưng, mới đây, một chiêu thức qua mặt người tiêu dùng tại Trung Quốc đã bị bóc mẽ, khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và phẫn nộ. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc khi nhận ra những phiên livestream được quảng cáo là phát sóng trực tiếp tại xưởng sản xuất thực chất chỉ diễn ra trong một studio thu nhỏ với bối cảnh được dàn dựng công phu. Đằng sau hình ảnh nhà xưởng tấp nập, máy móc vận hành liên tục và hàng hóa được đóng gói không ngừng nghỉ lại chẳng hề có bất kỳ nhà máy hay cơ sở gia công thực sự nào.

Cụ thể, trong nhiều phiên livestream bán các mặt hàng tiêu dùng phổ thông như mì ăn liền hay đồ gia dụng, người bán ngồi trước ống kính giới thiệu sản phẩm đầy tự tin, phía sau là dây chuyền đóng gói hoạt động không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, toàn bộ "nhà máy" này thực chất chỉ là một bối cảnh giả lập. Những thùng hàng tưởng chừng đang được vận chuyển liên tục trên băng chuyền cũng chỉ là đạo cụ được thiết kế riêng: Các sản phẩm được dán sẵn băng keo, xếp nối đuôi nhau trên một hệ thống băng chuyền tự động chạy theo vòng tròn, tạo hiệu ứng hàng hóa liên tục được đóng gói và xuất xưởng.

Với thủ thuật này, chỉ cần tính toán kỹ góc máy quay và phạm vi khung hình, người bán đã có thể biến một studio nhỏ thành "nhà máy thu nhỏ" trông vô cùng bận rộn. Người xem ở phía bên kia màn hình gần như không thể nhận ra sự bất thường, thậm chí còn dễ tin rằng mình đang được chứng kiến quy trình sản xuất và đóng gói hàng hóa ngay tại xưởng. Từ đó, hình ảnh bán hàng tận nơi sản xuất, không qua trung gian được tận dụng để tạo lòng tin, thúc đẩy người xem xuống tiền.

Vì sao lại xuất hiện chiêu trò lừa đảo này?

Sự xuất hiện của những "nhà máy ảo" không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà xuất phát từ chính tâm lý mua sắm và cách người tiêu dùng đưa ra quyết định khi mua hàng online. Khi ngày càng nhiều người ưu tiên tìm kiếm những sản phẩm có giá tốt, nguồn gốc rõ ràng, hình thức livestream tại xưởng trở thành một công cụ bán hàng có sức hút lớn. Một số người bán đã lợi dụng điều này để dựng lên những bối cảnh giả nhằm tạo lòng tin và kích thích nhu cầu mua sắm.

- Đánh vào tâm lý "mua tận gốc, giá tận xưởng": Người mua hàng online thường có xu hướng tin tưởng những chủ xưởng trực tiếp đứng ra bán sản phẩm. Họ cho rằng khi không phải qua khâu trung gian, mức giá sẽ rẻ hơn đáng kể, trong khi nguồn hàng cũng dồi dào và ổn định. Chính tâm lý này khiến những phiên livestream mang danh nghĩa bán hàng tại xưởng dễ thu hút người xem.

- Tạo vỏ bọc uy tín và quy mô: Một doanh nghiệp sở hữu nhà máy lớn, dây chuyền sản xuất hiện đại thường tạo cảm giác chuyên nghiệp, có năng lực sản xuất và nguồn hàng đáng tin cậy. Việc dựng lên một bối cảnh nhà máy giả giúp các shop nhỏ lẻ, thậm chí những đơn vị kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, dễ dàng tạo dựng hình ảnh như một cơ sở sản xuất quy mô lớn mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí.

- Khai thác niềm tin vào tính "trực tiếp": Khác với ảnh chụp hay video quay sẵn vốn có thể bị chỉnh sửa, livestream thường tạo cảm giác mọi hoạt động đang diễn ra ngay trước mắt người xem. Người mua dễ cho rằng những gì nhìn thấy trên màn hình chính là thực tế tại cơ sở sản xuất. Kẻ gian đã tận dụng tâm lý này để biến một bối cảnh dàn dựng thành hình ảnh chân thực, đánh lừa sự cảnh giác của khách hàng.

- Thúc đẩy tâm lý mua hàng vội vàng: Những lời quảng cáo như xả kho trực tiếp tại xưởng, thanh lý hàng tồn, hàng xuất dư hoặc hàng lỗi nhẹ với số lượng có hạn thường được sử dụng để kích thích nhu cầu mua sắm. Khi kết hợp với hình ảnh nhà xưởng tấp nập và mức giá được giới thiệu là tận gốc, người xem càng dễ nảy sinh tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội mua hàng giá tốt, từ đó nhanh chóng chốt đơn mà chưa kịp kiểm chứng thông tin sản phẩm hay người bán.

Bài học cho người tiêu dùng Việt Nam

Những chiêu trò dàn dựng nhà xưởng giả bị phát giác tại Trung Quốc cũng là câu chuyện đáng để người tiêu dùng Việt Nam nhìn lại thói quen mua sắm của mình. Bởi tại nước ta, mua hàng qua livestream đã trở thành một hình thức tiêu dùng quen thuộc. Không khó để bắt gặp những phiên bán hàng với lời quảng cáo giá tận xưởng, không qua trung gian, xả kho thanh lý hay trực tiếp từ nhà máy sản xuất. Những cụm từ này dễ tạo cho người mua cảm giác vừa tiếp cận được nguồn hàng đáng tin cậy, vừa mua được sản phẩm với giá hời.

Tất nhiên, không thể vì những vụ việc xảy ra tại Trung Quốc mà đánh đồng tất cả các phiên livestream bán hàng tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chân chính cũng sử dụng hình thức này để giới thiệu sản phẩm, minh bạch quy trình sản xuất và tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, bài học rút ra là người tiêu dùng không nên mặc định cứ bán hàng tại nhà xưởng thì sản phẩm sẽ có chất lượng tốt, nguồn gốc rõ ràng và giá bán thực sự rẻ.

Trước khi xuống tiền, người mua nên dành thời gian kiểm tra thông tin thương hiệu, xuất xứ sản phẩm, đơn vị chịu trách nhiệm, đánh giá của những khách hàng đã mua và chính sách đổi trả. Với những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm, mỹ phẩm hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe, việc kiểm tra thông tin sản phẩm lại càng cần được chú trọng. Ngoài ra, nên so sánh giá giữa các kênh bán hàng thay vì vội vàng chốt đơn vì những lời thúc giục chỉ còn vài sản phẩm hay mức giá chỉ xuất hiện duy nhất trong phiên livestream.

Trong thời đại mua sắm qua màn hình, thứ người tiêu dùng cần học không chỉ là cách săn được món đồ giá tốt mà còn là cách phân biệt giữa giá trị thực của sản phẩm và sức hấp dẫn của một kịch bản bán hàng. Một nhà xưởng hoành tráng, dây chuyền máy móc hiện đại hay phiên livestream có hàng nghìn người theo dõi đều không thể thay thế cho những thông tin minh bạch và chất lượng thực tế của món đồ mà bạn bỏ tiền ra mua.