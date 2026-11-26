Triệu Lộ Tư từng nhiều lần tạo nên những màn sold out ngoạn mục, giúp loạt món đồ từ hàng hiệu đắt đỏ đến phụ kiện bình dân cháy hàng chỉ trong phút mốt.

Nhắc đến Triệu Lộ Tư, một trong những danh xưng thường được netizen gắn cho cô chính là "bà hoàng sold out". Đây không phải cách gọi ngẫu nhiên, bởi nữ diễn viên nhiều lần tạo nên những cơn sốt mua sắm trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là Taobao - nền tảng mua sắm lớn hàng đầu Trung Quốc. Từ váy áo, túi xách hàng hiệu cho đến những món phụ kiện bình dân, không ít item sau khi được Triệu Lộ Tư sử dụng đều nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của người tiêu dùng, thậm chí cháy hàng chỉ sau một thời gian ngắn.

Chiếc váy 50 triệu đồng của Triệu Lộ Tư khiến Taobao hỗn loạn

Giữa năm 2026, Triệu Lộ Tư xuất hiện tại một sự kiện pop-up với tạo hình ngọt ngào, nữ tính, nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý. Cô lựa chọn một thiết kế váy ngắn mang phong cách tiểu thư, nổi bật với phần tà ren xếp nhiều lớp xòe nhẹ, tạo vẻ bồng bềnh và điệu đà. Chiếc váy đến từ thương hiệu Jorya, có giá khoảng 13.000 NDT (hơn 50 triệu đồng). Ngay khi hình ảnh của nữ diễn viên được lan truyền, tạo hình này lập tức viral, kéo theo làn sóng tìm kiếm chiếc váy từ đông đảo chị em. Nắm bắt sức hút đó, hàng loạt xưởng may trên Taobao nhanh chóng tung ra những phiên bản tương tự với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Các mẫu váy lấy cảm hứng từ Triệu Lộ Tư lập tức tạo nên cơn sốt mua sắm. Một shop trên Taobao ghi nhận lượng đơn hàng tăng vượt xa dự kiến, chạm mốc hơn 7.000 chiếc, khiến chính chủ cũng phải "đứng hình". Một chủ xưởng khác cũng chứng kiến số lượng đơn đặt mua mẫu váy tương tự tăng chóng mặt, từ vài trăm lên vài nghìn và cuối cùng đạt khoảng 20.000 đơn chỉ riêng cho một thiết kế. Từ một chiếc váy hàng hiệu có giá hơn 50 triệu đồng, sức ảnh hưởng của Triệu Lộ Tư đã tạo nên hiệu ứng kinh doanh đáng kinh ngạc trên các sàn thương mại điện tử.

Ngồi im livestream, Triệu Lộ Tư giúp hàng loạt món đồ sold out

Sức ảnh hưởng của Triệu Lộ Tư còn thể hiện rõ qua những phiên livestream thu hút lượng người xem "khủng". Trong một lần lên sóng đồng thời trên hai nền tảng Douyin và Xiaohongshu để trò chuyện cùng người hâm mộ và chia sẻ một vài tips makeup, nữ diễn viên đã thu về hơn 30 triệu lượt xem trên Douyin. Tài khoản cá nhân của cô trên Xiaohongshu cũng cán mốc 19 triệu người theo dõi, vươn lên vị trí Top 1 toàn nền tảng ở thời điểm đó.

Đáng chú ý, sức hút của buổi livestream không chỉ nằm ở lượng người xem mà còn thể hiện qua khả năng "lăng xê" sản phẩm cực kỳ đáng nể của Triệu Lộ Tư. Hầu như mọi món đồ xuất hiện trong khung hình đều nhanh chóng được dân tình săn lùng, từ chiếc váy trắng nữ diễn viên diện khi lên sóng cho đến những phụ kiện nhỏ như mắt kính, bờm, mũ lưỡi trai, kẹp tóc, ly uống nước hay trang sức. Dù có mức giá đắt đỏ hay bình dân, loạt món đồ này đều nhanh chóng rơi vào tình trạng sold out chỉ sau vài giờ.

Triệu Lộ Tư như "thiên thần hộ mệnh" của Taobao, diện gì cũng dễ thành trend, nhanh chóng cháy hàng

Mỗi lần Triệu Lộ Tư xuất hiện, từ tạo hình, trang phục cho đến những món phụ kiện nhỏ đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Dù là outfit đời thường, trang phục trên phim trường hay những bộ cánh chỉn chu khi tham dự sự kiện, nữ diễn viên đều có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Không ít món đồ sau khi được cô diện đã nhanh chóng viral, trở thành từ khóa được dân tình ráo riết tìm kiếm trên Taobao và rơi vào tình trạng "sold out phút mốt". Đáng nói, sức hút này không chỉ giới hạn ở một mùa hay một kiểu trang phục nhất định: Từ váy áo mùa hè mát mẻ đến những item giữ ấm cho mùa đông, nhiều thiết kế đều được săn lùng đến mức cháy hàng, thậm chí sold out ở đủ các size.

Một cú đánh trong phim của Triệu Lộ Tư giúp túi xách 43 triệu sold out

Một trong những màn tạo trend khó đỡ nhất của Triệu Lộ Tư phải kể đến khoảnh khắc cô dùng túi xách làm "vũ khí" để đánh vào mặt tra nam trong một cảnh phim. Ngay sau đó, phân cảnh này đã nhanh chóng viral, điều khiến dân tình chú ý hơn cả chính là chiếc túi được cô sử dụng. Netizen nhanh chóng truy tìm ra đây là mẫu Croc-Effect Medusa ’95 Small Tote Bag của thương hiệu Versace, có giá hơn 43 triệu đồng. Đáng nói, chỉ sau khi phân cảnh lan truyền rộng rãi, mẫu túi này đã nhanh chóng sold out tại các cửa hàng Versace ở Trung Quốc.

Lý giải sức hút "không tưởng" của Triệu Lộ Tư

Có nhiều lý do giúp Triệu Lộ Tư sở hữu sức ảnh hưởng đáng gờm, khiến những món đồ cô sử dụng dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý và được đông đảo chị em săn lùng. Trước hết, phong cách của nữ diễn viên thường thiên về sự nữ tính, ngọt ngào nhưng vẫn sành điệu và bắt kịp xu hướng, dễ tạo thiện cảm với số đông. Những món đồ cô lựa chọn không quá kén người mặc, có tính ứng dụng cao nên chị em cũng dễ dàng học theo, từ đó tạo hiệu ứng lan truyền và tâm lý FOMO. Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư không chỉ diện những thiết kế hàng hiệu đắt đỏ mà còn thường xuyên sử dụng các món đồ bình dân, có mức giá dễ tiếp cận. Sự đa dạng này giúp nhiều người hâm mộ có thể tìm mua và học theo phong cách của cô, khiến những item vốn quen thuộc cũng có cơ hội trở thành món hàng hot. Ngoài ra, sức ảnh hưởng cá nhân của nữ diễn viên còn được cộng hưởng với độ nhận diện và uy tín của các thương hiệu, tạo thành hiệu ứng quảng bá mạnh mẽ: Một món đồ vừa có tên tuổi đứng sau, vừa được gương mặt nổi tiếng như Triệu Lộ Tư lăng xê sẽ càng dễ thu hút sự chú ý và kích thích nhu cầu mua sắm.