Tết này, những thiết kế đầm lụa óng ả với đường nét tinh tế hứa hẹn trở thành lựa chọn giúp phái đẹp ghi điểm với diện mạo kiêu sa, sang trọng chuẩn hào môn.

Bên cạnh những thiết kế áo dài thướt tha, mùa Tết năm nay, chị em còn có thêm gợi ý mặc đẹp từ những mẫu đầm lụa mềm mại, sang trọng. Không cần đến những chi tiết cầu kỳ, vẻ óng ả của chất liệu lụa cùng đường nét thiết kế tinh tế cũng đủ để nàng toát lên khí chất thanh tao, đài các tựa nàng dâu hào môn trong những ngày đầu năm mới.

Thiết kế đầm lụa màu đỏ đô đến từ XUXUE Áo dài gây ấn tượng với gam màu sang trọng, đậm không khí Tết. Chi tiết cổ thuyền cách điệu hình chữ V ngược tạo điểm nhấn tinh tế, trong khi chất lụa mềm mại, óng ả tôn lên vẻ đẹp nữ tính, kiêu sa và đài các tựa nàng dâu hào môn.

Nơi mua: XUXUE Aodai

Đến từ nhà Thiên Y, thiết kế đầm lụa cổ thuyền với phần tay loe nhẹ mang đến vẻ đẹp thanh lịch, đầy cuốn hút. Đường cổ thuyền khéo léo tôn lên bờ vai nữ tính, kết hợp cùng độ rủ tự nhiên của chất lụa tạo nên diện mạo mềm mại, sang trọng mà không kém phần quý phái cho nàng du xuân.

Nơi mua: Thiên Y

ENKA Việt Nam mang đến thiết kế đầm lụa cổ V với điểm nhấn tinh tế nơi ngực áo, vừa tôn lên nét nữ tính vừa tạo chiều sâu cho tổng thể trang phục. Chất lụa mềm mại buông rủ tự nhiên giúp nàng ghi điểm với vẻ đẹp sang trọng, yêu kiều mà không cần quá nhiều phụ kiện khi xuống phố ngày Tết.

Nơi mua: ENKA Việt Nam

Thiết kế đầm suông của Châu Vân Thơ ghi điểm bởi phom dáng nhẹ nhàng, thướt tha, mang đến sự thoải mái mà vẫn giữ trọn nét thanh lịch. Từng chuyển động của tà đầm lụa mềm mại theo bước chân càng làm nổi bật vẻ đẹp duyên dáng, sang trọng đầy tinh tế của quý cô ngày Tết.

Nơi mua: Châu Vân Thơ

Những thiết kế đầm lụa dài tay với phần tay loe điệu đà trở thành tâm điểm của thời trang du xuân. Sự kết hợp giữa nét cổ điển của phom dáng và vẻ óng ả của chất liệu lụa mang đến diện mạo vừa kiêu kỳ, đài các, vừa phảng phất nét đẹp của những quý cô quyền quý.

Nơi mua: Amee Store

Tết này, khó có lựa chọn nào nổi bật và quý phái hơn một thiết kế đầm lụa đỏ với điểm nhấn cổ chữ V ngược tinh tế. Diện thiết kế của Pháp Phục Thanh Huyền, các nàng chỉ cần điểm xuyết thêm chuỗi ngọc trai thanh lịch, nàng đã có ngay diện mạo kiêu sa, đài các đậm chất tiểu thư hào môn trong những ngày đầu năm mới.

Nơi mua: Pháp Phục Thanh Huyền

Vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng được thể hiện đầy tinh tế qua thiết kế đầm lụa của Lalin. Chất lụa mềm mại tựa làn sương ôm lấy vóc dáng, mang đến cho nàng nét yêu kiều, thanh tao và cuốn hút theo cách riêng trong những ngày du xuân.

Nơi mua: Lalin

Muốn toát lên phong thái "phú bà" ngày Tết, nàng khó lòng bỏ qua mẫu đầm lụa tay bồng đến từ MssKim. Điểm nhấn tay áo bồng bềnh kết hợp cùng vẻ óng ả của chất lụa tạo nên diện mạo đầy quyền quý, kiêu kỳ mà vẫn giữ được nét nữ tính, duyên dáng.

Nơi mua: MssKim

Thiết kế đầm lụa cổ đổ đến từ La Her khéo léo tôn lên vẻ đẹp nữ tính với những nếp lụa buông rủ đầy ngẫu hứng. Không phô trương hay cầu kỳ, mẫu đầm vẫn toát lên nét sang trọng, quyến rũ và khí chất đài các của một quý cô hào môn.

Nơi mua: La Her

Mẫu đầm lụa cổ V của Du Nhiên chinh phục các quý cô bởi vẻ đẹp sang trọng, thanh thoát. Đường cổ V nhẹ nhàng tôn lên nét quyến rũ của phần xương quai xanh, kết hợp cùng chất lụa óng ả tạo nên phong thái yêu kiều, quý phái cho nàng trong những buổi tiệc đầu xuân.

Nơi mua: Du Nhiên

Thiết kế đầm lụa của Mộc Silk toát lên khí chất tiểu thư đài các với vẻ đẹp nền nã, thanh tao. Sự mềm mại của chất lụa cùng nét tinh giản trong thiết kế tạo nên sức hút của phong cách sang trọng thầm lặng, giúp nàng nổi bật ngày Tết mà chẳng cần phô trương.

Nơi mua: Mộc Silk

Nếu yêu thích những thiết kế đầm ngắn, chị em có thể tham khảo thêm mẫu đầm lụa đến từ Yenen Cloting. Phom đầm ngắn mang đến nét trẻ trung, tươi tắn, trong khi chất lụa mềm mại vẫn giữ trọn vẻ sang trọng, kiêu sa, lý tưởng cho những buổi hẹn hò, du xuân đầu năm.

Nơi mua: Yenen Clothing

Với gam màu vàng tươi dịu dàng, thiết kế đầm lụa của nhà MYAN Áo dài mang đến vẻ đẹp rạng rỡ tựa nắng mai đầu xuân. Sắc vàng kết hợp cùng độ óng ả tự nhiên của chất lụa giúp nàng toát lên nét kiêu sa, đài các mà vẫn ngọt ngào, đầy nữ tính.