Gợi ý 10 mẫu áo dài từ nàng thơ đến tiểu thư, chị em cứ lưu dần để sắm sớm cho Tết 2027 nhé!

Tết chưa đến nhưng hội chị em đã rục rịch "chấm" áo dài ngay từ giờ, lưu mẫu nào cũng thấy hợp mình nên mãi chưa chốt được đơn. Các local brand lại càng khiến cuộc chọn đồ thêm khó khi tung ra đủ thiết kế, từ nhẹ nhàng trong trẻo đến kiêu kỳ, nổi bật, mỗi bộ một vẻ khó lòng lướt qua. Nếu vẫn đang phân vân giữa quá nhiều lựa chọn, danh sách dưới đây sẽ giúp nàng khoanh vùng dễ hơn. Từ phom truyền thống đến thiết kế nhiều lớp bay bổng, từ gam màu nền nã đến đính kết nổi bật, 10 gợi ý này đủ chiều lòng cả team thích nhẹ nhàng lẫn hội muốn xuất hiện là có điểm nhấn, đủ để chị em diện từ mùng 1 đến mùng 10 vẫn chưa chán đó!

Mở màn bằng sắc tím đang cực viral mùa cuối năm, LINN Design mang đến thiết kế có nhiều lớp tà với sắc độ đậm nhạt đan xen. Lớp ngoài mỏng nhẹ để lộ phần thân áo bên trong, kết hợp tay loe rộng và họa tiết hoa rải trên nền vải, tạo hiệu ứng mềm mại mỗi khi chuyển động. Những đường viền chạy dọc thân giúp tổng thể nhiều lớp vẫn có nét thanh thoát. Nàng thích áo dài nữ tính nhưng muốn lên hình có chút khác biệt rất nên đưa mẫu này vào vòng cân nhắc.

- Nơi mua: LINN Design

Rời sắc tím, mẫu Hồng Miên của ChuLing tiếp tục dành một suất cho hội mê pastel. Thiết kế gây ấn tượng với sắc hồng phấn trong trẻo, ôm vừa phần thân rồi buông mềm xuống dưới, tạo cảm giác nhẹ tênh thay vì bó sát. Điểm thú vị nằm ở chiếc quần ren hoa thấp thoáng sau lớp tà mỏng, giúp bộ đồ có thêm chi tiết để ngắm mà không cần đính kết dày đặc. Chỉ cần phụ kiện nhỏ nhắn, nàng đã có một diện mạo ngọt ngào cho buổi du xuân. Đặc biệt, áo dài tơ tứ thân cũng đang được dự đoán sẽ thành hot trend trong mùa Tết năm 2027 nên nàng sớm bỏ giỏ em này nhé!

- Nơi mua: ChuLing

Nếu thích nét nữ tính của ren nhưng vẫn muốn giữ tổng thể nền nã, Thiểm Nguyệt từ Phanóra Heritage là cái tên đáng lưu. Mẫu áo có nền be kem, điểm ren hoa ở ngực và chạy xuống tay áo, phần cổ tay kết thúc bằng đường ren lượn mềm rất duyên. Cổ đứng gọn cùng những nút cài nhỏ sáng màu giữ lại nét trang nhã, trong khi cách phối ren đồng điệu giúp thiết kế trông liền mạch. Các thiết kế phối ren nhẹ nhàng cùng chất liệu khác đã được ứng dụng cực nhiều trong cả năm nay, vậy nên mùa Tết này nàng càng không nên bỏ qua nhé!

- Nơi mua: Phanóra Heritage

Đổi không khí bằng một thiết kế đậm màu hơn, Amoi Studios tiếp tục tận dụng sức hút của mẫu áo dài đính cườm từng "làm mưa làm gió" mùa Tết 2025, mang đến mẫu áo dài đỏ rượu phủ họa tiết hoa lá đính kết bắt sáng. Các hạt cườm và sequin với kích thước khác nhau tạo độ nổi trên bề mặt, khiến mỗi chuyển động đều có điểm thu hút. Phom áo dài, cổ cao và tay rộng vừa phải cân bằng phần trang trí cầu kỳ, còn quần cùng tông giúp tổng thể thống nhất. Nàng theo đuổi vẻ kiêu kỳ có thể phối thêm túi nhỏ ánh kim, nhưng nên tiết chế trang sức để chiếc áo giữ vị trí tâm điểm.

- Nơi mua: Amoi Studios

Sau một thiết kế nổi bật, Nghi Giao của Lalin đưa danh sách trở lại vẻ đẹp nền nã với sắc trắng và phom ngũ thân lấy cảm hứng từ trang phục triều Nguyễn. Áo sử dụng lụa tơ tằm Nha Xá, lớp ngoài dệt chìm hoa cúc đại đóa, kết hợp lớp tơ bên trong có họa tiết đuôi công và chữ Thọ. Bốn chiếc cúc chữ Hỷ mạ vàng khâu tay tạo điểm nhấn nơi cổ tàu vuông. Hợp với nàng thích một bộ áo dài có câu chuyện về chất liệu và họa tiết để lưu giữ lâu dài.

- Nơi mua: LALIN

Vẫn giữ tinh thần thanh nhã nhưng tươi tắn hơn, thiết kế của Kanel kết hợp xanh thiên thanh với hồng phấn trên nền lụa mềm. Hai gam pastel tạo độ chuyển màu dịu mắt, còn hoa văn dệt chìm giúp bề mặt vải có thêm chi tiết hút mắt khi lên ảnh. Cách phối này đủ nữ tính cho những buổi gặp gỡ đầu năm mà không cần thêm nhiều phụ kiện. Nàng muốn thử áo dài có màu nhưng còn ngại các sắc độ rực rỡ có thể bắt đầu từ bảng màu này.

- Nơi mua: KANEL

Team mê sắc trắng cũng có lựa chọn riêng với Tịnh Hoa của Edini. Nền gấm thêu hoa được điểm thêm những chi tiết đính kết thủ công nhỏ, tạo độ cầu kỳ vừa phải trên phom cổ cao truyền thống và tay rộng mềm rủ. Chiếc quần lụa ánh vàng đi cùng giúp tổng thể ấm áp hơn, đồng thời làm sắc trắng ngà bớt đơn điệu. Với mẫu áo này, một đôi khuyên tai nhỏ hoặc chiếc túi màu kem là đã đủ hoàn thiện diện mạo chỉn chu, thanh lịch để đi chúc Tết.

- Nơi mua: Edini

Cùng chọn trắng ngà, Tuyết Sa của Lam Khuê lại có sức hút riêng nhờ nền ren kim sa ánh nhẹ. Hoa văn ren tạo chiều sâu cho tà áo, trong khi những điểm bắt sáng mang đến nét nổi bật vừa đủ khi chụp ảnh dưới nắng hoặc trong không gian có đèn. Thiết kế hợp với nàng thích vẻ cổ điển, nữ tính nhưng vẫn muốn bộ áo dài có một chút điệu đà. Phụ kiện ngọc trai hoặc ánh bạc mảnh sẽ dễ ăn ý với tinh thần trong trẻo của mẫu áo này đó!

- Nơi mua: LAM KHUÊ Design

Tiếp nối sắc trắng là thiết kế thuộc bộ sưu tập Phiến Vân của Đing Đang, ghi điểm bằng lớp tơ mỏng phủ trên nền quần hồng. Đường viền cong từ cổ xuống ngực được điểm những bông hoa nhỏ, tạo điểm nhìn duyên dáng trên phom áo suông thoáng. Phần tay rộng cùng dải khăn trắng mềm mang đến nhiều chuyển động, rất hợp những khung hình đón gió. Nàng thích vẻ nhẹ nhàng, phóng khoáng có thể lưu ngay mẫu này cho lịch chụp ảnh đầu xuân.

- Nơi mua: ĐING ĐANG

Khép lại danh sách là mẫu Thanh Mai của Tủ Nhà Mây, một lựa chọn dành cho nàng muốn đổi khỏi những gam hồng, trắng quen thuộc. Nền xanh cốm ngả vàng được phủ hoa văn hồng nhạt, tạo phối màu có nét xưa mà vẫn tươi tắn. Cổ đứng và tay áo rộng giữ dáng vẻ nền nã, còn chiếc quần hồng đào thấp thoáng bên tà khiến tổng thể mềm mại hơn. Dáng áo suông nhẹ cũng giúp nàng giấu khéo những khuyết điểm vóc dáng nữa đó!

- Nơi mua: Tủ Nhà Mây



