Từng mê chung cư tầng cao, chủ nhà bất ngờ thay đổi quan điểm sau khi chuyển xuống tầng 2.

*Bài viết được biên tập từ chia sẻ của một người dùng trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc), phản ánh trải nghiệm cá nhân sau khi chuyển từ căn hộ tầng cao xuống tầng thấp.

Với người bình thường, mua nhầm một căn nhà là sai lầm phải trả giá rất đắt. Tôi từng mua căn hộ tầng 32 vào thời điểm cả giá nhà lẫn lãi suất vay đều ở mức cao. Đặt rất nhiều kỳ vọng vào nơi an cư mới, nhưng sau hơn 4 năm sinh sống, tôi lại quyết định bán nhà với giá thấp hơn lúc mua để chuyển xuống tầng 2.

Khi biết quyết định của tôi, không ít người lên tiếng can ngăn. Họ cho rằng ở tầng 2 phải chấp nhận hàng loạt nhược điểm như thiếu ánh sáng, nhiều muỗi, tiếng ồn và nguy cơ nước thải trào ngược. Thú thật, bản thân tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều. Thế nhưng sau một năm rưỡi chuyển đến, tôi lại thấy đây là căn nhà phù hợp với mình hơn cả.

3 lý do khiến tôi quyết tâm bán căn hộ tầng 32

1. Quá mệt mỏi với việc chờ thang máy

Ban đầu, tôi chọn tầng 32 vì thích tầm nhìn rộng, ánh sáng tốt và nghĩ rằng ở trên cao sẽ ít bụi bẩn, yên tĩnh hơn. Nhưng thực tế, chỉ riêng chuyện đi thang máy mỗi ngày đã đủ khiến tôi mệt mỏi.

Tòa nhà được bố trí 2 thang máy phục vụ 4 căn hộ trên mỗi tầng. Trong hai năm đầu, khi chưa có nhiều cư dân chuyển đến, việc đi lại khá thuận tiện. Đến khi các căn hộ lần lượt được lấp đầy, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Vào giờ cao điểm đi học, đi làm, chờ thang máy 7-8 phút là chuyện bình thường. Những hôm một thang máy phải bảo trì, tôi từng mất tới 15 phút mới có thể xuống nhà. Ngay cả việc xuống lấy đồ giao hàng hay đi đổ rác cũng phải cân nhắc. Nếu không có việc gì thực sự cần thiết, tôi chẳng muốn ra khỏi nhà.

2. Tiếng ồn khiến tôi mất ngủ suốt nhiều năm

Tôi từng nghĩ mua nhà trên cao sẽ tránh được tiếng ồn dưới mặt đất, nhưng lại không lường trước được tiếng ồn từ hệ thống thang máy.

Mặc dù căn hộ cách phòng máy thang máy một khoảng nhất định, tiếng động và rung từ quá trình vận hành vẫn truyền đến nhà tôi. Âm thanh khi thang máy di chuyển hay dừng lại đều có thể nghe thấy khá rõ. Suốt hơn 4 năm, tôi đã trải qua không ít đêm mất ngủ vì vấn đề này. Ngoài ra, căn hộ ở vị trí cao, thoáng và ít vật cản cũng có thể tiếp nhận tiếng ồn từ những khu vực xa hơn. Bởi vậy, ở tầng cao không đồng nghĩa với việc chắc chắn có được không gian yên tĩnh.

3. Áp lực nước yếu, sinh hoạt bất tiện

Ở căn hộ cũ, ngay cả khi mở vòi nước hết cỡ, dòng nước chảy ra vẫn rất yếu. Vào mùa đông, việc tắm gội trở nên vô cùng bất tiện. Tôi từng phản ánh với ban quản lý nhưng vấn đề không được cải thiện như mong muốn.

Bên cạnh đó, nhà có trẻ nhỏ nên mỗi lần mở cửa sổ tôi đều phải cẩn thận. Những hôm mưa giông, gió lớn cũng khiến tôi cảm thấy bất an.

Tất nhiên, những vấn đề này không xảy ra ở mọi căn hộ tầng cao. Chất lượng hệ thống cấp nước, khả năng cách âm, thiết kế cửa sổ và công tác vận hành của từng tòa nhà đều ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của cư dân.

Chuyển xuống tầng 2, tôi bất ngờ với 4 điều

1. Muốn ra khỏi nhà lúc nào cũng được

Đây là thay đổi khiến tôi hài lòng nhất. Từ ngày chuyển xuống tầng 2, việc đi dạo, lấy đồ giao hàng hay đổ rác đều trở nên đơn giản. Tôi có thể đi cầu thang bộ mà không cần phụ thuộc vào thang máy. Chỉ khi mang đồ nặng hoặc xuống hầm lấy xe, tôi mới cần sử dụng thang máy. Những hôm thang máy bảo trì cũng không còn là vấn đề khiến cả gia đình phải lo lắng. Trước đây, tôi không nghĩ việc tiết kiệm vài phút mỗi lần ra khỏi nhà lại có thể cải thiện chất lượng sống nhiều đến vậy.

2. Tắm gội, nấu nướng đều thoải mái hơn

Căn hộ tầng 2 của tôi được cấp nước trực tiếp từ mạng lưới cấp nước đô thị nên áp lực nước khá mạnh và ổn định. Ngay cả vào giờ cao điểm, việc tắm gội, rửa rau hay rửa bát cũng rất thuận tiện. Đây vốn là những nhu cầu sinh hoạt cơ bản, nhưng phải đến khi chuyển nhà, tôi mới nhận ra chúng quan trọng với chất lượng sống như thế nào.

3. Ánh sáng và cảnh quan đẹp ngoài mong đợi

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là căn hộ tầng 2 không hề tối tăm như tưởng tượng. Nhà không có phòng thiếu ánh sáng tự nhiên, khả năng thông gió cũng khá tốt. Thay vì ngắm thành phố từ trên cao, giờ đây tôi có thể nhìn thấy những tán cây ngay bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu vào phòng khách tạo nên một không gian rất dễ chịu. Những buổi chiều, khi nắng vàng phủ lên tán cây, căn nhà lại có một vẻ đẹp riêng mà trước đây tôi chưa từng được trải nghiệm.

Thi thoảng, tôi vẫn nghe thấy tiếng trẻ con vui chơi hay hàng xóm trò chuyện dưới sân, nhưng đó là những âm thanh mà tôi dễ dàng thích nghi hơn nhiều so với tiếng thang máy ở căn hộ cũ.

4. Những nhược điểm từng lo lắng không quá nghiêm trọng

Trước khi mua nhà, tôi lo nhất là tình trạng ẩm thấp, côn trùng và nước thải trào ngược. Tuy nhiên, việc lắp lưới chống côn trùng, duy trì thông gió và giữ nhà cửa khô ráo đã giúp hạn chế đáng kể những bất tiện trong sinh hoạt.

Khi cải tạo căn hộ, tôi cũng chủ động bổ sung một số giải pháp chống trào ngược cho hệ thống thoát nước. Sau một năm rưỡi sinh sống, gia đình vẫn chưa gặp sự cố này.

Dĩ nhiên, nguy cơ nước thải trào ngược ở các căn hộ tầng thấp vẫn cần được quan tâm. Hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa phụ thuộc vào thiết kế đường ống và tình trạng hệ thống thoát nước chung của tòa nhà.

Mua chung cư, đừng chỉ chăm chăm chọn tầng đẹp

Từ trải nghiệm của chủ nhà trên, có thể thấy khái niệm tầng đẹp khi mua chung cư thực chất rất tương đối. Một căn hộ có tầm nhìn triệu đô chưa chắc mang đến trải nghiệm sống thoải mái nếu những nhu cầu sinh hoạt cơ bản không được đáp ứng.

Ngoài giá bán, diện tích và hướng nhà, người mua chung cư nên dành thời gian kiểm tra thêm một số yếu tố:

- Số lượng thang máy so với mật độ cư dân.

- Khả năng cách âm và vị trí căn hộ so với phòng kỹ thuật.

- Áp lực nước vào giờ cao điểm.

- Khoảng cách giữa các tòa nhà, khả năng đón sáng và thông gió.

- Hệ thống thoát nước, phòng cháy chữa cháy và lối thoát hiểm.

- Tiếng ồn từ đường giao thông, sân chơi và khu vực sinh hoạt chung.

Nếu có điều kiện, hãy đến xem nhà vào nhiều khung giờ khác nhau, đồng thời hỏi thăm những cư dân đã sinh sống tại đó để có cái nhìn thực tế hơn.

Mua nhà là khoản chi tiêu lớn, đôi khi phải đánh đổi bằng hàng chục năm tích lũy. Vì vậy, trước khi bị thuyết phục bởi tầm nhìn đẹp hay danh xưng tầng vàng, hãy xác định rõ những bất tiện mà bản thân và gia đình không thể chấp nhận trong cuộc sống hàng ngày. Tầng chung cư đáng sống nhất không nhất thiết là tầng được nhiều người săn đón nhất, mà là nơi khiến bạn cảm thấy thoải mái khi trở về mỗi ngày.

Nguồn: Toutiao