Lựa chọn phương thức giao nhận phù hợp và tận dụng ưu đãi giúp người gửi chủ động hơn về thời gian, chi phí. Các nhà bán và khách hàng cá nhân chia sẻ kinh nghiệm sử dụng đơn vị vận chuyển theo nhu cầu thực tế.

Mỗi lần gửi hàng có thể đi kèm những yêu cầu khác nhau về thời gian nhận, đặc tính món đồ và cách bàn giao. Với nhà bán trực tuyến, đó còn là việc đáp ứng mong muốn của khách mua; với người gửi cá nhân, việc vận chuyển cần phù hợp với nhu cầu và lịch trình riêng.

Linh hoạt cách gửi, cân đối chi phí kinh doanh

Cửa hàng thời trang của chị Minh Anh tại TP.HCM hoạt động chủ yếu qua mạng xã hội, với khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Khi lựa chọn đơn vị vận chuyển, chị cân nhắc cả phạm vi giao nhận, các tiện ích hỗ trợ và mức cước để đáp ứng nhu cầu của khách cũng như công việc tại cửa hàng.

Mỗi đợt ra bộ sưu tập mới, lượng đơn tăng lên cùng lúc chị phải chuẩn bị hình ảnh và tư vấn cho khách. Sử dụng dịch vụ của SPX Express (SPX), chị chủ động thu xếp việc gửi hàng theo lịch làm việc: đặt nhân viên đến lấy khi cần ở lại cửa hàng kiểm tra, đóng gói đơn hoặc mang kiện hàng đến bưu cục thuận đường khi có lịch ra ngoài.

Quá trình xử lý đơn cũng cần tính đến lựa chọn của người mua, nhất là khi khách đặt nhiều sản phẩm nhưng chỉ muốn nhận một phần. Tính năng Giao hàng một phần của SPX cho phép khách nhận những món phù hợp và gửi trả các sản phẩm còn lại ngay tại thời điểm giao, với những đơn đã đăng ký dịch vụ và đáp ứng điều kiện áp dụng. Nhờ đó, cửa hàng có thể đáp ứng mong muốn của khách mà hạn chế phải xử lý lại cả đơn.

"Cách gửi linh hoạt giúp tôi chủ động công việc tại cửa hàng, còn giao hàng một phần tạo thêm thuận tiện cho khách khi nhận đồ. Những lựa chọn này rất phù hợp với người bán thời trang như tôi. Chất lượng giao nhận ổn định và cước phù hợp cũng giúp tôi yên tâm nhận đơn, có thời gian chăm sóc khách và cân đối chi phí kinh doanh", chị Minh Anh chia sẻ.

Với nhu cầu gửi thường xuyên, chị cũng theo dõi ưu đãi để tiết kiệm chi phí. Siêu hội thành viên SPX ngày 20 hằng tháng mang đến quyền lợi nhân đôi điểm thưởng, săn voucher bằng 0 điểm và mã giảm 50% phí vận chuyển (tối đa 11.000 đồng), số lượng có hạn.

Dịch vụ đa dạng, cách gửi linh hoạt và mức cước hợp lý của SPX giúp nhà bán chủ động vận hành, tối ưu chi phí kinh doanh.

Anh Hoàng Nam, chủ cửa hàng phụ kiện điện tử tại Hà Nội, gần đây mở thêm kênh bán hàng trực tuyến cho các sản phẩm như cáp sạc và bộ sạc không dây. Khi tư vấn từ xa, anh nhận thấy khách có người cần thay ngay thiết bị sạc bị hỏng, có người chuẩn bị phụ kiện trước chuyến đi. Thời gian nhận hàng vì thế thường được họ hỏi ngay sau khi chọn sản phẩm.

Khi sử dụng SPX, anh Nam cân nhắc giao hỏa tốc cho một số đơn nội thành cần nhận sớm tại các khu vực được hỗ trợ. Dịch vụ áp dụng cho kiện hàng dưới 30 kg, phù hợp với những phụ kiện nhỏ gọn của cửa hàng. Tài xế nhận hàng trực tiếp từ người gửi và giao đến người nhận, không qua bưu cục hay trung tâm phân loại.

"Tôi thấy giao hỏa tốc rất hữu ích với cửa hàng, nhất là khi khách cần phụ kiện sớm nhưng không tiện ghé mua. Chất lượng giao nhận ổn định cùng giá cước cạnh tranh cũng giúp tôi yên tâm lựa chọn dịch vụ để phục vụ những nhu cầu này", anh Nam nói.

Ở giai đoạn đầu bán hàng trực tuyến, anh Nam cũng cân nhắc phí vận chuyển trong ngân sách vận hành. Anh tham gia ngay chương trình giá dùng thử 11.000 đồng dành cho khách hàng mới đủ điều kiện. Ưu đãi được áp dụng qua mã giảm giá cho các đơn hàng tiêu chuẩn trong tháng diễn ra chương trình. Chi tiết xem tại đây.

Thuận tiện gửi đồ cho những kế hoạch cá nhân

Có kế hoạch tham dự Gai Meet 2026, Ngọc Hân, 25 tuổi, tại TP.HCM, biết sự kiện có "Trạm Quà Nhà Gai SPX" hỗ trợ người hâm mộ gửi quà đến các Anh Tài. Cô đã chuẩn bị một món quà tự làm kèm thiệp để mang đến Trạm, gửi tặng nghệ sĩ mình yêu thích.

Đồng hành cùng Gai Meet 2026 với vai trò Nhà tài trợ Đồng, SPX mang đến chương trình "Trạm Quà Nhà Gai SPX", hỗ trợ người hâm mộ gửi quà và lời nhắn đến các Anh Tài. Tại Trạm, những món quà được tiếp nhận, đóng gói và vận chuyển đến tận tay nghệ sĩ hoàn toàn miễn phí. Các trò chơi tương tác cùng phần quà tại khu vực này cũng mang đến thêm trải nghiệm cho người tham dự.

"Món quà có những chi tiết tôi tự làm nên tôi rất chú ý đến việc đóng gói. Biết SPX từ trước, tôi thấy yên tâm khi gửi tại Trạm. Tôi chỉ cần mang quà đến, SPX hỗ trợ toàn bộ việc đóng gói và chuyển quà hoàn toàn miễn phí. Thu xếp được việc gửi quà ngay ở sự kiện, tôi cũng thoải mái tham gia buổi gặp gỡ hơn," Hân chia sẻ.

Các hoạt động trải nghiệm như "Trạm Quà Nhà Gai SPX" giúp gia tăng kết nối người dùng và giới thiệu những tiện ích gửi hàng cá nhân.

Sau lần gửi quà và làm quen với ứng dụng, Hân tìm hiểu thêm về dịch vụ gửi vali. Cô cân nhắc gửi hành lý về quê trước Tết để người thân nhận tại nhà, thay vì mang theo nhiều kiện đồ trong hành trình dịp cao điểm. Tùy lịch trình, cô có thể mang vali đến bưu cục hoặc đặt lấy tận nơi, đồng thời theo dõi hành trình vận chuyển trên ứng dụng.

Từ nhà bán hàng trực tuyến đến người gửi hàng cá nhân, các tiện ích giao nhận linh hoạt của SPX giúp người dùng chủ động thu xếp công việc và kế hoạch riêng. Những ưu đãi đi kèm cũng giúp việc gửi hàng phù hợp hơn với ngân sách của mỗi người.

Ưu đãi gửi hàng cùng SPX trong tháng 11

Trong tháng 11, SPX triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển trên toàn quốc, bao gồm ưu đãi giảm giá đến 50% cho tất cả các nhà bán hàng và chương trình giá dùng thử 11.000 đồng cho nhà bán hàng mới. Các ưu đãi áp dụng theo thể lệ cụ thể của từng chương trình, xem thêm tại: https://spx.vn/vi/service/chuong-trinh-khuyen-mai.html

Để được tư vấn dịch vụ vận chuyển SPX, khách hàng liên hệ hotline 1900 6885 - phím 1.