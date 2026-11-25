Ở tuổi 36, Lim Ji Yeon vẫn trẻ trung, gu ăn vận vẫn đẹp xuất sắc.

Cô gây ấn tượng với khả năng biến hóa đa dạng trong diễn xuất, đặc biệt ghi dấu ấn mạnh mẽ qua vai phản diện Park Yeon Jin trong bộ phim đình đám The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận), đóng cùng Song Hye Kyo. Màn hóa thân xuất sắc thành kẻ cầm đầu nhóm bắt nạt học đường không chỉ đưa tên tuổi Lim Ji Yeon lên một tầm cao mới mà còn giúp cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Baeksang 2023.

Trái ngược với hình tượng sắc sảo trên phim, ngoài đời, Lim Ji Yeon lại sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào cùng phong cách thời trang rất cuốn hút. Ở tuổi 36, nữ diễn viên vẫn giữ được diện mạo tươi tắn, rạng rỡ và gu ăn mặc trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Không cần diện những món đồ cầu kỳ hay mải mê chạy theo xu hướng, Lim Ji Yeon vẫn biết cách làm mới hình ảnh bằng những công thức phối đồ đơn giản nhưng có gu. Bởi vậy, tủ đồ của cô có rất nhiều item đẹp mắt, dễ mặc và dễ học theo.

Chị em đang muốn làm mới phong cách mùa lạnh năm nay mà chưa biết bắt đầu từ đâu hoàn toàn có thể tham khảo loạt cách lên đồ của Lim Ji Yeon!

Style mùa lạnh của Lim Ji Yeon ghi điểm nhờ sự trẻ trung, thanh lịch mà vẫn rất sành điệu. Nữ diễn viên khéo léo kết hợp áo khoác với váy dài đồng điệu về màu sắc, tạo nên tổng thể ton-sur-ton vừa hài hòa vừa bắt mắt. Thiết kế áo khoác có phần cổ phối denim, hàng khuy nổi bật cùng những chiếc túi hộp xinh xắn, mang đến vẻ ngoài cá tính nhưng không kém phần nữ tính. Trong khi đó, chân váy dài xếp ly nhẹ, điểm xuyết họa tiết nhỏ giúp set đồ thêm mềm mại và duyên dáng. Cách phối này không chỉ giữ ấm trong những ngày se lạnh mà còn giúp Lim Ji Yeon trông trẻ trung, cuốn hút hơn hẳn.

Gợi ý mua sắm: Áo khoác

Áo khoác da kết hợp cùng quần jeans là công thức mặc đẹp bất bại khi trời lạnh và Lim Ji Yeon cũng rất yêu thích cách phối này. Nữ diễn viên lựa chọn một chiếc áo khoác da màu đen dáng rộng, mix cùng áo trắng ôm sát bên trong và quần jeans xanh đơn giản. Sự kết hợp giữa các item cơ bản tạo nên tổng thể vừa cá tính, phóng khoáng vừa trẻ trung, năng động. Đặc biệt, chiếc áo trắng giúp cân bằng vẻ ngoài có phần mạnh mẽ của áo khoác da, đồng thời tạo hiệu ứng layer đẹp mắt. Không cần phụ kiện cầu kỳ, Lim Ji Yeon vẫn có ngay một outfit xuống phố cực chất, dễ mặc và không bao giờ lỗi mốt.

Áo khoác tweed là một trong những item kinh điển của mùa lạnh, vừa mang đến vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng vừa có khả năng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Với món đồ này, Kim Ji Yeon gợi ý cách phối thú vị khi diện bên ngoài một chiếc đầm dài. Cô lựa chọn cả hai thiết kế cùng mang tông xanh dịu mắt, tạo nên tổng thể hài hòa, nữ tính và đầy cuốn hút. Chiếc áo tweed có phần viền tua rua điệu đà, kết hợp cùng phần cổ bèo trắng bản lớn càng làm tăng nét tiểu thư, duyên dáng cho outfit. Đây cũng là công thức phối đồ rất đáng tham khảo trong những ngày trời lạnh. Chị em có thể mặc thêm một lớp quần tất dày bên trong váy để giữ ấm mà vẫn đảm bảo diện mạo xinh xắn, thời thượng.

Lim Ji Yeon có thể cân đẹp cả những outfit mang bảng màu trung tính lẫn các item rực rỡ, nổi bật. Phong cách thời trang ở tuổi U40 của nữ diễn viên cũng rất đa dạng, khi thì đơn giản, thanh lịch, lúc lại trẻ trung và đầy màu sắc. Trong một outfit xuống phố, Lim Ji Yeon lựa chọn công thức phối đồ cơ bản với áo khoác kết hợp cùng quần suông đồng điệu. Điểm nhấn nằm ở họa tiết kẻ sọc trắng - hồng nổi bật, giúp set đồ vốn đơn giản trở nên bắt mắt và có sức sống hơn. Cách phối này mang đến diện mạo tươi tắn, trẻ trung mà không hề mất đi nét thanh lịch. Thỉnh thoảng, chị em cũng có thể làm mới phong cách thường ngày bằng cách thêm vào trang phục những gam màu nổi bật, vừa tạo điểm nhấn thú vị vừa giúp vẻ ngoài thêm phần rạng rỡ.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Thời trang sân bay của Lim Ji Yeon cũng ghi điểm chẳng kém những outfit dạo phố thường ngày. Nữ diễn viên khoe vẻ ngoài trẻ trung, sành điệu khi diện áo khoác da lộn phối lông ở phần cổ và cổ tay, kết hợp cùng chân váy ngắn và boots cao cổ. Công thức phối đồ này mang đến diện mạo vừa cá tính, thời thượng vừa có chút nữ tính, ngọt ngào. Đặc biệt, sự kết hợp giữa chân váy ngắn và boots cao cổ còn giúp đôi chân trông dài hơn, tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo, thanh thoát. Đây cũng là cách lên đồ được nhiều chị em yêu thích mỗi khi mùa lạnh về bởi vừa đẹp mắt, vừa có khả năng giữ ấm mà không cần phối quá nhiều lớp trang phục.