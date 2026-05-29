Sơn Tùng M-TP cũng đã chơi ngọc phỉ thúy, phong thủy Á Đông xâm chiếm niềm tin của "sếp" rồi sao?

Không còn chỉ dát hàng hiệu, Sơn Tùng M-TP biến cặp nhẫn ngọc thành món trang sức phong thủy nổi bật trong MV mới.

Khi đồ hiệu không còn là nhân vật chính

Tối ngày 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức "thả xích" MV Come My Way, nhanh chóng tạo nên một cơn địa chấn xáo động thị trường giải trí Việt Nam, đồng thời ghi nhận chuỗi thành tích nở rộ trên các bảng xếp hạng quốc tế. Không chỉ dừng lại ở một màn comeback với nỗ lực đầu tư hoành tráng, Come My Way còn cho thấy tham vọng lớn nhất từ trước đến nay của Sơn Tùng: đưa văn hóa Việt bước vào một không gian pop culture toàn cầu bằng ngôn ngữ hình ảnh thời thượng và giàu tính nhận diện.

Come My Way đã vượt qua khuôn khổ của MV ca nhạc, trở thành một "fashion fantasy" được xây dựng công phu, nơi di sản Việt Nam được cài cắm xuyên suốt qua bối cảnh, mỹ thuật và đặc biệt là phục trang dưới bàn tay Fashion Director Vicki Virus. Từ áo đối khâm, áo dài, nón lá cho tới trống đồng, chim Lạc… tất cả hiện diện trong một tinh thần truyền thống pha vị lai, tạo nên cuộc giao thoa thị giác đầy tham vọng giữa Hip-hop và văn hóa Việt. Sơn Tùng M-TP thật sự đã mang Việt Nam ra quốc tế bằng những gì hữu hình và kiêu hãnh nhất.

Khác hoàn toàn với những dự án trước đây nơi mật độ của những món đồ thời trang xa xỉ từ các nhà mốt phương Tây đủ sức làm choáng người xem sau khi được "bóc giá" thì Come My Way lại chọn một lối đi riêng. Sơn Tùng không còn "dát vàng" bản thân, lấp đầy từng frame hình quý giá bằng đồ hiệu xa xỉ. Anh chủ động nhường đất diễn cho những yếu tố thuộc về văn hoá dưới lăng kính thẩm mỹ đương đại.

Thế nhưng, đẳng cấp fashion icon của Sơn Tùng không hề giảm nhiệt, ngược lại, còn được nhìn thấy ở một level tinh vi hơn thông qua cách chơi phụ kiện. Thay vì kim cương hay vàng khối, item gây chú ý lần này lại là những chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy - món trang sức mang tính phong thủy, phủ đầy tinh thần old money Á Đông đang quay trở lại mạnh mẽ trong làng thời trang.

Nhẫn ngọc layering - niềm tin mới của "sếp"?

Trong các phân cảnh đắt giá của MV, giới mộ điệu nhanh chóng soi ra hai tạo hình đỉnh cao được Sơn Tùng sử dụng nhẫn ngọc làm phụ kiện tạo điểm nhấn cho outfit.

Đầu tiên là phân cảnh cưỡi chim Lạc dưới trời Tây, nơi nam ca sĩ xuất hiện trong chiếc áo khoác lụa mang silhouette của áo đối khâm truyền thống. Trên ngón áp út, Sơn Tùng layer cùng lúc hai chiếc nhẫn phỉ thúy bản lớn với hai sắc độ khác nhau: một gam xanh lục đậm cổ điển và một sắc nâu mật ong ấm áp. Cách phối này tạo nên cảm giác vừa cổ kính lại nổi loạn như tinh thần "di sản remix" mà MV theo đuổi.

Sự tinh tế tiếp tục được đẩy lên cao ở tạo hình chiếc áo choàng cấu trúc vai vuông đầy ấn tượng. Diện thiết kế có phần cầu vai dựng khối hình học cứng cáp lấy cảm hứng từ giáp phục người Việt và hoạ tiết Trống đồng Đông Sơn, kết hợp hình ảnh chim Lạc thêu đối xứng, lần này, trên ngón tay út của nam ca sĩ xuất hiện cách layer hai chiếc nhẫn ngọc bản nhỏ hơn với hai sắc độ xanh đậm - nhạt tinh tế.

Thoạt nhìn chỉ là một lựa chọn styling thú vị, nhưng với những người yêu phong thủy và trang sức Á Đông, đây có thể xem là một cách "chơi năng lượng". Đeo ngọc theo cặp, chọn màu sắc tương hỗ và đặt ở những vị trí đặc biệt trên bàn tay là những chi tiết cho thấy Sơn Tùng không chỉ mặc đẹp, anh đang xây dựng một hệ hình ảnh có chiều sâu văn hóa lẫn niềm tin cá nhân phía sau.

Làn sóng ngọc thời trang của các ngôi sao quốc tế

Thực tế, ngọc phỉ thúy vài năm trở lại đây đã vượt khỏi định kiến "già cỗi" để trở thành món phụ kiện được săn đón của hội "phú ông, phú bà" muốn tìm đến thú chơi mới niche hơn trang sức hàng hiệu. Ở châu Á, nhiều ngôi sao bắt đầu xem ngọc như một tuyên ngôn thẩm mỹ mới, ít phô trương hơn kim cương nhưng giàu khí chất và mang tính cá nhân sâu sắc.

Tại Hàn Quốc, nữ diễn viên đình đám kiêm Đại sứ Chanel Go Youn Jung - một biểu tượng nhan sắc thế hệ mới từng gây chú ý khi mang bên mình chiếc nhẫn phỉ thúy Type A. Chiếc nhẫn sở hữu màu xanh mát, ánh trong nhẹ cùng độ bóng mịn đặc trưng. Dưới góc độ năng lượng, sắc xanh của phỉ thúy giúp chủ nhân tĩnh tâm, giảm căng thẳng và tăng khả năng tập trung. Đặc biệt hơn, nó đại diện cho sự sinh trưởng, thăng tiến và mở ra nhiều cơ hội mới. Điều này cũng trùng khớp với giai đoạn sự nghiệp đang đi lên rực rỡ và gặt hái thành công lớn của Go Youn Jung.

Đeo ngọc để đẹp thì ai cũng biết, nhưng đeo đúng loại, đúng màu, đúng thời điểm thì chỉ những người thực sự thấu hiểu năng lượng mới làm và đó là bệ phóng cho những cú bùng nổ trong tương lai.

Go Youn Jung

Nhắc đến thánh địa của ngọc phỉ thúy, không thể không kể đến showbiz Hoa ngữ, nơi loại ngọc quý này đang "khuynh đảo" tủ đồ của các đại minh tinh. Từ các "phú bà" có gu như Chu Châu, Lưu Diệc Phi cho đến những đỉnh lưu trẻ tuổi như Trương Lăng Hách, Triệu Lộ Tư... đều từng xem ngọc là món phụ kiện tối thượng để nâng tầm khí chất.

Tiêu biểu nhất trong thú chơi xa xỉ này chính là Phạm Băng Băng. "Phạm Gia" sở hữu bộ sưu tập ngọc đồ sộ và đặc biệt yêu thích những món phỉ thúy kích thước lớn, mang hơi hướng cổ điển. Giới truyền thông từng bóc giá Phạm Băng Băng gần như đang "gánh cả một căn penthouse trên tay" khi xuất hiện với chiếc vòng tay xanh lam và chiếc nhẫn mặt ngọc siêu to.

Do ngọc là loại trang sức khó định giá nên giá trị của những tài sản này chỉ nằm trong vòng ước tính. Một netizen nhận định: "Chiếc vòng ngọc của nữ minh tinh có giá khoảng 8-11 triệu NDT (25-40 tỷ đồng), chiếc nhẫn tầm 3-4 triệu NDT (10-12 tỷ đồng)".

Phạm Băng Băng

Trương Lăng Hách

Lưu Diệc Phi

"Người dưỡng ngọc 3 năm, ngọc dưỡng người cả đời"

Thị trường ngọc thực chất có biên độ giá cực kỳ rộng, từ vài trăm nghìn, vài triệu cho đến hàng chục tỷ đồng đều có thể tìm thấy. Tuy nhiên, giá trị của một viên ngọc không chỉ cân đo đong đếm bằng con số trên hóa đơn, mà nằm ở sự phù hợp và kết nối năng lượng mật thiết mà chỉ người đeo nó mới có thể thấu hiểu.

Điều thú vị là cơn sốt ngọc hiện tại không còn giới hạn ở tầng lớp trung niên hay giới siêu giàu như trước. Gen Z đang biến ngọc thành một phần của lifestyle mới. Những chiếc vòng bản dày cổ điển được thay thế bằng thiết kế mảnh, nhẫn nhỏ, charm mix vàng bạc hoặc các item tối giản dễ phối cùng streetwear và thời trang hiện đại.

Trong tư duy của nhiều người trẻ, ngọc không chỉ là trang sức mà còn là một dạng thời trang healing object - một món đồ mang lại cảm giác cân bằng, bình an và kết nối năng lượng cá nhân. Cổ nhân có câu: "Người dưỡng ngọc ba năm, ngọc dưỡng người cả đời." Người ta tin rằng viên ngọc sẽ thay đổi sắc độ, trở nên sáng và trong hơn theo năng lượng của chủ nhân.

Từ tủ đồ của các phú bà, niềm tin của Gen Z cho đến cái bắt tay đầy tham vọng văn hóa của Sơn Tùng M-TP trong Come My Way, ngọc phỉ thúy đã chính thức thoát khỏi định kiến già và "sến" để trở thành biểu tượng mới của sự sang trọng, quyền lực và bình an trong dòng chảy thời trang đương đại.

Ảnh: Sơn Tùng M-TP, MV Come My Way, Internet