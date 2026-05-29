Đây chắc hẳn là câu trả lời rõ nhất cho nhan sắc của Lim Ji Yeon.

Thời gian gần đây, Lim Ji Yeon đang nhận được sự yêu thích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng nhờ màn kết hợp cùng Heo Nam Joon trong bộ phim My Royal Nemesis (Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi). Không chỉ tiếp tục chứng minh thực lực diễn xuất đã được bảo chứng qua nhiều vai diễn nặng ký, nhan sắc của "ác nữ màn ảnh Hàn" cũng trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH. Nhờ sức hút đang tăng mạnh, nhiều hình ảnh cũ của nữ diễn viên cũng bất ngờ được “đào lại”, trong đó có khung hình đọ sắc cùng Jisoo khi cả 2 tham dự chung một sự kiện. Đáng nói, dù đứng cạnh nữ thần Kpop nhưng Lim Ji Yeon vẫn không hề bị lu mờ, 2 ngôi sao mỗi người đều mang một vẻ đẹp và thần thái riêng biệt.

Khung hình chung của Lim Ji Yeon và Jisoo gây sốt. (Nguồn: TikTok)

Dù đứng trong góc tối, Lim Ji Yeon vẫn thu hút sự chú ý với visual pha trộn giữa vẻ thanh tú, nhẹ nhàng và đường nét hài hòa cùng làn da trắng sáng. Kiểu tóc đen dài đơn giản được tết gọn gàng càng làm visual của Lim Ji Yeon thêm mong manh, nữ tính tựa “tình đầu” nhưng vẫn phảng phất nét sang trọng, trưởng thành. Đặc biệt, đôi mắt to lanh lợi cùng biểu cảm rạng rỡ cũng giúp người đẹp sinh năm 1990 toát ra khí chất khiến người nhìn khó rời mắt. Outfit denim ôm dáng tăng thêm vẻ trẻ trung cũng như tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô, kết hợp cùng layout makeup trong trẻo, tự nhiên. Nhiều cư dân mạng nhận xét Lim Ji Yeon sở hữu kiểu nhan sắc càng nhìn càng cuốn, không phải đẹp kiểu nữ thần nhưng vẫn để lại nhiều ấn tượng.

Lim Ji Yeon xinh đẹp và cuốn hút không kém dù đứng cạnh Jisoo.

Cộng đồng mạng mê mẩn trước nhan sắc của Lim Ji Yeon.

Lim Ji Yeon không thuộc kiểu mỹ nhân gây choáng ngợp ngay từ ánh nhìn đầu tiên với visual quá sắc nét hay nổi bật theo kiểu “đại mỹ nhân”. Thay vào đó, nữ diễn viên sở hữu nét đẹp rất riêng khiến công chúng dễ dàng ghi nhớ. Gương mặt của "ác nữ màn ảnh Hàn" có sự hài hòa giữa nét dịu dàng và chút lạnh lùng, tạo cảm giác vừa thanh thuần vừa bí ẩn. Đôi mắt sâu cùng biểu cảm trầm tĩnh giúp cô đặc biệt hợp với những khung hình mang màu sắc điện ảnh. Bên cạnh đó, làn da trắng mịn và đường nét tự nhiên cũng khiến visual của nữ diễn viên mang cảm giác rất cuốn hút, nét đôi lúc hơi nghiêng về sự dữ dằn nhưng vẫn ở mức cân đối, thanh thoát.

Đường nét của Lim Ji Yeon được đánh giá đẹp theo kiểu điện ảnh. (Ảnh: Instagram)

Bên cạnh đó, Lim Ji Yeon còn ghi điểm mạnh nhờ gu thời trang thanh lịch, hiện đại. Sở hữu vóc dáng mảnh mai với phần xương vai và khung người nhỏ, nữ diễn viên đặc biệt hợp những outfit tối giản, ôm nhẹ cơ thể hoặc các thiết kế mang màu sắc dịu mắt. Điều khiến style của Lim Ji Yeon được đánh giá cao là cách cô phối đồ luôn tạo cảm giác sang trọng, tinh tế, không để bị lộ vóc dáng gầy gò. Thậm chí, những outfit chỉ gồm áo phông, váy dáng suông đơn giản, nữ diễn viên vẫn mang đến hình ảnh trang nhã, nhẹ nhàng nhờ tỷ lệ cơ thể thanh thoát.