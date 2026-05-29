Hình ảnh 9 năm trước của mỹ nhân Việt bỗng hot khắp cõi mạng, thần thái xứng đáng lên Vogue

"Iconic' chính là từ cộng đồng mạng dành tặng cho tạo hình của mỹ nhân này.

Sau gần một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, một phân đoạn của Diễm My 9X trong bộ phim Cô Ba Sài Gòn bất ngờ viral trở lại khắp mạng xã hội. Đặc biệt, màn thoại “lên lớp” về thời trang của nhân vật Helen (do Diễm My 9X đảm nhận) nhanh chóng trở thành hot topic nhờ thần thái sắc lạnh cùng cách sử dụng hàng loạt thuật ngữ chuyên ngành đầy dứt khoát, tự tin.

Dù đã nhiều năm trôi qua, phân đoạn này vẫn được đánh giá là một trong những màn thể hiện ra chất "bà trùm thời trang" nhất màn ảnh Việt, vừa sang chảnh vừa thần thái. Đi cùng với lời thoại, tạo hình của Diễm My 9X trong phim cũng khiến dân tình chia sẻ rầm rộ vì quá cool và phong cách.

Tạo hình 9 năm trước của Diễm My viral cõi mạng. (Ảnh: Threads, TikTok)

Diễm My 9X khiến dân tình ngỡ như đang xem những shoot hình tạp chí thời trang vì thần thái quá sang và sắc lạnh. Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc bob ngắn siêu gọn với phần mái dài ôm sát gương mặt — một kiểu tóc được đánh giá khá “khó nhằn” vì dễ làm lộ khuyết điểm gương mặt hoặc khiến tổng thể trông cứng hơn. Thế nhưng mỹ nhân sinh năm 1990 vẫn cân đẹp nhờ đường nét thanh thoát cùng phần xương hàm gọn, giúp visual vừa hiện đại vừa góc cạnh, ra được chất high fashion. Mái tóc đen suôn bóng được cắt chuẩn phom càng làm nổi bật sống mũi cao và góc nghiêng sắc nét của nữ diễn viên. Kết hợp cùng layout makeup tông trầm mắt mèo sắc lẹm và đôi môi đỏ rượu, tổng thể tạo cảm giác cực kỳ quyền lực, bí ẩn và cuốn hút.

Khí chất cuốn hút, sắc lạnh của Diễm My 9X đã qua 9 năm vẫn khiến dân tình phải trầm trồ. (Ảnh: Threads)

Ngoài ra, Diễm My 9X còn ghi điểm nhờ khả năng posing rất đa dạng và tự nhiên. Nữ diễn viên không tạo dáng quá cầu kỳ hay “gồng” quá mức, ngược lại mọi chuyển động đều khá mềm mại và có cảm giác rất thoải mái trước ống kính. Từ những góc nghiêng đơn giản đến cách đặt tay, ánh mắt hay cú xoay người nhẹ đều giúp tổng thể bức hình trông có chiều sâu hơn. Chính thần thái tự tin cùng thần thái, khả năng kiểm soát biểu cảm tốt khiến những shoot hình của Diễm My 9X trở nên thu hút.

Thần thái cực slay cùng khả năng posing đầy cuốn hút của mỹ nhân sinh năm 1990. (Ảnh: Threads)

Dân tình thích thú khi tạo hình của Diễm My 9X hot trở lại, thậm chí còn gọi cô là "posing queen".

Netizen còn hài hước so sánh cách posing của nữ diễn viên tương đồng với bộ ảnh tạp chí của Jennie gần đây. (Ảnh: Instagram)

Việc phân đoạn của Diễm My 9X được chia sẻ rầm rộ trở lại không phải ngẫu nhiên, mà khá trùng hợp với thời điểm cộng đồng mạng đang đặc biệt quan tâm tới các chủ đề fashion và luxury. Đặc biệt, thông tin Vogue chuẩn bị ra mắt phiên bản chính thức tại Việt Nam khiến nổ ra nhiều cuộc thảo luận về giới thời trang, biên tập viên thời trang hay “khí chất fashion elite”. Chính vì vậy, nhân vật Helen do Diễm My 9X bất ngờ được cư dân mạng gọi tên trở lại như một “fashion icon đi trước thời đại”. Thậm chí, nhiều người còn mong chờ nữ diễn viên sẽ là gương mặt cho số báo đầu tiên của Vogue tại Việt Nam.

Những hình ảnh của Diễm My 9x, gắn với cụm Vogue Vietnam hút gần 140.000 lượt xem.

Diễm My 9X luôn được xem là một trong những mỹ nhân Việt sở hữu khí chất nổi bật cùng gout thời trang ấn tượng. Nữ diễn viên gây chú ý nhờ vóc dáng cân đối với tỷ lệ cơ thể đẹp, đôi chân dài và thần thái sang chảnh rất hợp các layout high fashion. Bên cạnh đó, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cùng đường nét sắc sảo giúp Diễm My 9X dễ dàng cân được nhiều phong cách khác nhau, không cần ăn diện quá cầu kỳ vẫn toát lên khí chất cuốn hút riêng.