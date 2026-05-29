Vóc dáng chân thực của Lisa thế hệ mới

Body của mỹ nhân này xứng đáng "0 điểm" - 0 một điểm chê.

Giữa Kpop với tiêu chuẩn “càng gầy càng đẹp” tồn tại suốt nhiều năm qua, khiến không ít nữ idol phải ép cân khắc nghiệt để giữ dáng, Natty lại được xem như đại diện cho hình mẫu body khỏe khoắn, quyến rũ của thế hệ idol mới. Mỹ nhân sinh năm 2002 gây ấn tượng nhờ vóc dáng săn chắc, vòng nào ra vòng nấy cùng thần thái tự tin.

Mới đây, loạt hình ảnh Natty diện đồ tập tiếp tục khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” vì khoe trọn lợi thế hình thể cực phẩm. Không theo đuổi thân hình "mình hạc xương mai", thành viên Kiss Of Life mang đến 1 vẻ đẹp năng động, tràn đầy năng lượng.

Natty khoe hình thể quyến rũ, khỏe khoắn. (Ảnh: Instagram)

Diện set đồ tập ôm sát, Natty khiến người nhìn khó rời mắt với body khỏe khoắn, vòng nào ra vòng nấy. Nữ idol sở hữu vòng eo nhỏ gọn nhưng không quá gầy, tạo cảm giác săn chắc và đầy sức sống. Phần hông nở nang cùng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp của ngôi sao trẻ càng thêm phần nổi bật khi diện những set đồ ôm sát tôn dáng. Đặc biệt, đôi chân thon khỏe với phần đùi đầy đặn, "có da có thịt" cũng trở thành điểm cộng lớn, tăng vẻ gợi cảm nhưng vẫn rất sporty. Không cần ép cân đến mức chân tay mảnh khảnh, body của Natty ghi điểm nhờ vẻ đẹp tự nhiên, có đường cong rõ rệt và trông cực kỳ năng động.

Tỷ lệ body cực chuẩn với vòng 1 gợi cảm, vòng eo thon gọn cùng vòng 3 nở nang giúp hoàn thiện đường cong hút mắt của Natty. (Ảnh: Instagram)

Sở dĩ, Natty được gọi là "Lisa thế hệ mới" vì cùng đến từ Thái Lan cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn không hề thua kém đàn chị. Dù chỉ cao khoảng 1m65, nữ idol thường khiến nhiều người lầm tưởng sở hữu chiều cao gần 1m7 nhờ tỷ lệ chân dài vượt trội, phần lưng ngắn cùng gương mặt nhỏ gọn. Chính cấu trúc cơ thể cân đối giúp mỹ nhân xứ chùa Vàng diện outfit nào cũng tạo cảm giác cao ráo và cực kỳ hút mắt. Điểm giúp Natty tạo nên sức hút giữa dàn mỹ nhân Kpop hiện tại còn nằm ở body có đường cong rõ nét, vòng hông đầy đặn nhưng tay chân vẫn săn chắc, thon gọn, không theo kiểu “mình dây” quá gầy nhưng vẫn đầy sức hút.

Body cực chiến của Natty xứng danh "thánh body" Kpop thế hệ mới. (Ảnh: Instagram)

Lợi thế hình thể nổi bật giúp Natty đã hot trông lại càng thêm hot với những outfit siêu ngắn, ôm sát mang hơi hướng hot girl Âu Mỹ. Bên cạnh body siêu nét, Natty còn mang thần thái tự tin và năng lượng khỏe khoắn đúng kiểu “It girl” thế hệ mới, khiến tổng thể visual càng thêm hút mắt. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, nữ idol đều khiến dân tình khó lòng rời mắt với giao diện sexy khó cưỡng.