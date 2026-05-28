Nắng 40 độ, mặc kín như ninja vẫn chưa đủ: Đây mới là cách bảo vệ da đúng nhất

Nhiều người cho rằng chỉ cần mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang và che chắn kín mít khi ra đường là đã đủ bảo vệ da. Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu cho biết đây là một hiểu lầm khá phổ biến, đặc biệt trong những ngày nắng nóng gay gắt và tia UV liên tục ở mức cao.

Thực tế, dù đã mặc kín từ đầu đến chân, làn da vẫn có nguy cơ bị tổn thương nếu không dùng kem chống nắng đúng cách.

Vì sao mặc kín vẫn chưa đủ để chống nắng?

Theo các chuyên gia da liễu, ánh nắng mặt trời chứa nhiều loại tia cực tím khác nhau, trong đó UVA là tác nhân khiến da lão hóa nhanh, xuất hiện nếp nhăn, nám và chảy xệ.

Điều đáng nói là tia UVA có khả năng xuyên qua cửa kính, khẩu trang, mây trời và thậm chí cả một số loại quần áo thông thường. Những chất liệu mỏng, sáng màu hoặc đã giãn sau nhiều lần giặt thường không thể cản tia UV hiệu quả như nhiều người nghĩ.

Đây cũng là lý do có những người che chắn rất kỹ nhưng da vẫn xỉn màu, xuất hiện đốm nâu hoặc lão hóa sớm sau thời gian dài tiếp xúc ánh nắng.

Áo chống nắng không thể thay thế hoàn toàn kem chống nắng

Các bác sĩ cho biết quần áo chống nắng chỉ là một lớp bảo vệ vật lý hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn kem chống nắng phổ rộng.

Kem chống nắng giúp tạo lớp màng bảo vệ trực tiếp trên da, đặc biệt ở những vùng dễ bỏ sót như: Gò má, quanh mắt, trán, cổ, mu bàn tay.

Ngoài ra, nhiều người có thói quen chỉ bôi kem chống nắng khi đi biển hoặc hoạt động ngoài trời lâu. Nhưng trên thực tế, tia UV vẫn tồn tại ngay cả khi trời râm mát hoặc khi chỉ ngồi trong ô tô, văn phòng gần cửa kính. Vì vậy, việc dùng kem chống nắng hàng ngày vẫn được xem là bước quan trọng để hạn chế lão hóa da.

Bác sĩ lưu ý: Bôi kem chống nắng sai cách thì hiệu quả vẫn giảm

Không chỉ cần bôi kem chống nắng, các chuyên gia còn nhấn mạnh việc sử dụng đúng cách mới mang lại hiệu quả bảo vệ da tốt hơn.

Một số sai lầm phổ biến gồm:

+ Chỉ bôi một lớp quá mỏng

+ Không bôi lại sau nhiều giờ

+ Nghĩ rằng ở trong nhà thì không cần chống nắng

+ Chỉ chống nắng cho mặt mà quên cổ, tai và tay

Nếu hoạt động ngoài trời hoặc đổ nhiều mồ hôi, nên dặm lại kem chống nắng sau khoảng 2–3 giờ.

Cách bảo vệ da trong thời tiết nắng nóng

Trong những ngày nhiệt độ tăng cao, bác sĩ khuyên nên kết hợp nhiều biện pháp cùng lúc thay vì chỉ phụ thuộc vào áo chống nắng. Một số cách giúp hạn chế tác động của tia UV lên da:

+ Dùng kem chống nắng phổ rộng SPF từ 30 trở lên

+ Đeo kính râm và mũ rộng vành

+ Ưu tiên quần áo có khả năng chống UV

+ Hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt từ 10h–15h

+ Uống đủ nước để hạn chế tình trạng da khô, mất nước

Che chắn kỹ khi ra đường vẫn rất cần thiết, nhưng điều đó không đồng nghĩa là làn da đã được bảo vệ hoàn toàn. Theo các bác sĩ da liễu, kem chống nắng vẫn là bước quan trọng giúp giảm nguy cơ sạm nám và lão hóa da về lâu dài, ngay cả với những người "trùm kín như ninja" mỗi ngày.