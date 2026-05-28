Chaumet tại Cannes: Noah Schnapp, Lý Băng Băng và Gillian Anderson mang ánh sáng Paris tới “kinh đô điện ảnh”

Đồng hành cùng những ngôi sao nổi bật toàn cầu như Noah Schnapp, Lý Băng Băng, Gillian Anderson… Chaumet mở ra một đại lộ trang sức thênh thang, tráng lệ mang màu sắc hoàng gia nối thẳng kinh đô ánh sáng Paris tới “kinh đô điện ảnh” mùa hè này: Cannes.

Cứ đến tháng Năm hàng năm, nước Pháp lại có hai kinh đô: Paris, kinh đô ánh sáng, và Cannes – kinh đô đích thực của điện ảnh thế giới trong hai tuần diễn ra Liên hoan phim cùng tên. Có nhiều cách để qua lại giữa hai thành phố của xứ lục lăng tương đối bằng phẳng ở miền bắc và dần trùng điệp hơn khi nam tiến, nhưng mùa hè này, không có con đường nào đẹp hơn, lộng lẫy hơn đại lộ trang sức kết nối Vendôme – quảng trường đặt trụ sở nhà kim hoàn Chaumet – với thành phố miền biển ngọc.

Nhiều gương mặt tinh tuý của màn bạc thế giới đã bước trên đại lộ ấy để tiến về Cannes, nơi điện ảnh thu hút bảo vật trang sức muôn nơi về những dinh thự màu ngà ở La Croisette chỉ trong vài ngày chớp nhoáng và vô cùng xa hoa.

Noah Schnapp

Ảnh: Noah Schnapp - Instagram @noahschnapp

"Giải cứu Hawkins" thành công sau loạt phim gốc Netflix trị giá 20 tỷ USD, không còn thế lực tà ác nào cản trở chàng Will của Stranger Things chu du đến Pháp. Noah Schnapp ra mắt sân khấu lớn Cannes trên "đôi cánh ngọc giữa bầu trời xanh": chiếc trâm cài áo hình sẻ ngô xanh đính đá quý tuyệt đẹp trong bộ sưu tập "Jewels by Nature". Chọn cho anh loài chim nhỏ bé nhưng là tiểu vương của vùng trời rộng lớn trải dài từ châu Âu đến Tây Á, Chaumet ẩn ý tinh tế cho sự nghiệp đang cất cánh của chàng diễn viên mới 21 tuổi nhưng danh tiếng đã bay xa khắp thế giới chỉ sau một vai diễn.

"Jewels by Nature" lấy cảm hứng từ tự nhiên và niềm đam mê thiên nhiên của hoàng hậu Joséphine – mối tình của Napoléon đại đế và nàng thơ vĩnh cửu của nhà kim hoàn Paris.

Lý Băng Băng

Ảnh: Chaumet

Ảnh: Lý Băng Băng - Instagram @libingbing

Sau khi sánh vai Song Hye Kyo và Gulf Kanawut trên thảm cỏ xanh trong sự kiện giới thiệu trang sức cao cấp Chaumet tháng Tư vừa qua, Ảnh hậu của điện ảnh Đại lục tiếp tục đồng hành cùng nhà chế tác Paris trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes. Với thân hình khuôn vàng thước ngọc bao người mơ ước ở tuổi 53 và Trang sức Cao cấp Joséphine Valse Impériale tương đắc đầm quây ánh bạc lấp lánh, Lý Băng Băng mang sắc đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" của một mỹ nhân Tứ Đán Song Băng lên những bậc thềm danh giá của nghệ thuật thứ bảy.

Motif kim cương hình quả lê/ giọt lệ trên bộ trang sức Chaumet này chính là dáng đá quý yêu thích nhất của hoàng hậu Joséphine.

Gillian Anderson

Ảnh: Chaumet

Ảnh: Gillian Anderson - Instagram @gilliana

Biểu tượng truyền hình với hai giải Primetime Emmy: Gillian Anderson, nữ diễn viên từng chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam qua loạt phim The X-files (Hồ sơ tuyệt mật), không chỉ một mà đến hai lần buộc giới phóng viên và nhiếp ảnh gia phải chỉnh tiêu cự hướng về trang sức. Nữ chính của bộ phim được công chiếu tại Cannes Teenage Sex And Death At Camp Miasma diện trang sức Soir de Fête, Amour d'Aigrette, Joséphine từ Chaumet trước khi đổi phục sức đặc biệt vào một ngày khác: bông tai từ bộ sưu tập đỉnh sức mới "A Journey Through Nature" và lắc tay vintage năm 1926 từ bộ sưu tập di sản, mang đến bởi thương hiệu Pháp từng đi qua những thời kỳ đẹp nhất của Paris.

Nhìn ngắm trang sức quý phái và những chiếc đầm dạ tiệc nền nã hay nghệ thuật của quý bà người Mỹ, hình bóng những vai diễn để đời của Gillian Anderson – điều tra viên sắc bén Dana Scully hay bà đầm thép Margaret Thatcher – thoáng trở về trong tâm trí người yêu phim.

Liên hoan phim Cannes diễn ra ngày 12 đến 23 tháng Năm vừa qua cũng đã chứng kiến Leïla Bekhti, Vassili Schneider, Alexander Ludwig, Amy Jackson, Miguel Bernardeau… cùng nhiều ngôi sao khác mang theo ánh sáng Paris của trang sức Chaumet từ phòng khách sạn đến thảm đỏ, kết thêm những mối liên hệ rực rỡ giữa nghệ thuật kim hoàn hơn 245 năm và nghệ thuật điện ảnh.

Tại Việt Nam, Chaumet được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Chaumet Hà Nội

12 Lý Đạo Thành, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giờ mở cửa: 9:00 – 20:00

Tel: +84 24 32039686

Email: chaumet.hn@tamsonfashion.com