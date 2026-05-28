Hè đến rồi, bỏ qua "Glass Skin" đi, dưỡng da mịn lì kiểu "Mochi Skin" mới thực sự là chân ái!

Trong nhiều năm qua, chuẩn mực "Glass Skin" Hàn với bề mặt da bóng bẩy như gương đã thống trị các diễn đàn làm đẹp.

Tuy nhiên, khi thời tiết vào hè, phái đẹp Việt bắt đầu nhận ra rằng vẻ đẹp hào nhoáng ấy không phải lúc nào cũng là "chân ái". Và thay thế vào đó là "Mochi Skin" – chuẩn mực làn da nguyên bản của phụ nữ Nhật: Mềm mịn, săn chắc và căng khỏe như những chiếc bánh Mochi.

Tại sao xu hướng "Glass Skin" dần mất sức hút tại Việt Nam?

Glass Skin – chuẩn mực skincare đa bước của Hàn với da căng bóng như tráng gương từng tạo nên "cơn sốt" tại Việt Nam trong thời gian dài nhờ sự lăng xê nhiệt tình của nhiều idol, diễn viên. Ai cũng ao ước có một làn da hoàn hảo như thần tượng; thậm chí có thời điểm, nhiều hội nhóm trên mạng được lập ra chỉ để chia sẻ cách chăm da chuẩn Hàn này. Nhưng sự thật phũ phàng, khi thời tiết vào hè, xu hướng này bộc lộ nhiều bất cập khiến không ít chị em "tỉnh mộng".

Nếu Glass Skin phổ biến vì làn da căng bóng như tráng gương

Chia sẻ về trải nghiệm thực tế, bạn N. (26 tuổi, TP.HCM) cho biết: " Glass skin thực sự rất hợp với da mình mùa đông. Nhưng khi hè đến, với tần suất thoa 8-10 lớp dưỡng hàng ngày thì da mình bắt đầu lên mụn ẩn chi chít do thời tiết quá nóng và ngồi điều hòa cả ngày khiến da đổ dầu ngược. Giờ chỉ biết trách bản thân không tìm hiểu kỹ mà đã đổ cả tiền, cả thời gian vào mỹ phẩm."

"Mochi Skin" – Vẻ đẹp của sự khỏe mạnh, thông thoáng từ gốc

Nếu như xu hướng làm đẹp từ Hàn Quốc đề cao sự căng bóng tức thì với 8-10 lớp dưỡng, thì người Nhật lại dành sự ưu tiên tuyệt đối cho một làn da "Mochi" mịn lì với 3-5 bước chăm da tối giản. Do đó, mặc dù cùng hướng đến mục tiêu sở hữu làn da mịn lì không tì vết nhưng vẻ đẹp của Glass Skin và Mochi Skin về cơ bản đều có sự khác nhau.

Mochi Skin thực chất là gì?

"Mochi" trong tiếng Nhật mang ý nghĩa là chiếc bánh dày làm từ gạo nếp. Đây là một món ăn đặc trưng của Nhật Bản với điểm nổi bật là lớp da bánh trắng tròn, mịn màng và cực kỳ mềm dẻo. Vì vậy, Mochi Skin là thuật ngữ dùng để mô tả làn da mịn màng, đàn hồi tốt và gần như không có khuyết điểm.

Thì Mochi Skin lại là làn da mềm mịn, căng tròn như bánh nếp

Triết lý đằng sau làn da Mochi chính là sự phòng ngừa thay vì chỉ tập trung điều trị các vấn đề của da. Thay vì sử dụng quá nhiều lớp mỹ phẩm để tạo hiệu ứng, phụ nữ Nhật tập trung vào việc củng cố hàng rào bảo vệ da và duy trì độ ẩm lý tưởng. Khi hàng rào này khỏe mạnh, làn da sẽ tự khắc đẩy lùi các dấu hiệu khô ráp, kích ứng hay nếp nhăn. Một làn da Mochi Skin đúng chuẩn sẽ không cần chăm cầu kỳ nhiều bước như Glass Skin, mà đôi khi chỉ cần vài bước tinh gọn là đủ đẹp.

Muốn có Mochi Skin? Chỉ cần tuân thủ nguyên tắc: Làm sạch – Dưỡng ẩm – Chống nắng

Làm sạch: Bước khởi đầu quan trọng

Bước quan trọng nhất với làn da Mochi skin chính là làm sạch. Quy trình làm sạch kép (Double Cleansing) được người Nhật cực kỳ chú trọng với mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và dầu thừa tích tụ sau một ngày dài làm việc, đặc biệt là với dân văn phòng thường xuyên trang điểm.

Sự kết hợp của tẩy trang và sữa rửa mặt là "chìa khóa" cho phương pháp Double Cleansing. Việc lựa chọn các sản phẩm sạch sâu, dịu nhẹ mà vẫn đủ ẩm như Sáp tẩy trang Đậu Bắp Hanajirushi & Sữa rửa mặt Hanajirushi sẽ là bước đệm hoàn hảo cho làn da.

Dùng sáp tẩy trang để đảm bảo da sạch sẽ mà ko mất độ ẩm tự nhiên

Người Nhật ưu tiên dùng sữa rửa mặt tạo bọt như sản phẩm Hanajirushi Moisture Washing Cream để giảm ma sát giữa mặt và tay,hạn chế tình trạng chảy xệ của da.

Sau khi da được làm sạch đúng cách, người Nhật sẽ sử dụng "keshousui" - tên gọi chỉ các loại toner hay lotion để cân bằng độ ẩm cho da. Các Keshousui luôn được ưu tiên là dạng lỏng như nước như Toner Hạt Ý dĩ của Hanajirushi để giúp da hấp thụ dưỡng chất từ những bước sau đó dễ dàng hơn.

Dưỡng chuyên sâu và khóa ẩm

Sau bước cân bằng da, sẽ đến các bước dưỡng chuyên sâu, bắt đầu bằng serum/ampoule. Kết hợp serum trong quy trình dưỡng da mochi skin sẽ giúp cải thiện làn da khỏi các vấn đề đặc trị như da xỉn màu, xuất hiện nếp nhăn,tàn nhang, thâm nám…

Sau khi dùng serum, không thể không khóa ẩm. Bởi bí quyết để chăm sóc làn da mochi hiệu quả là luôn duy trì độ ẩm hợp lý. Sử dụng các loại dưỡng ẩm thẩm thấu nhanh, ráo tốt và khóa ẩm hiệu quả như Hanajirushi Super Moisture Face Mask là một lựa chọn hợp lý cho da.

Chống nắng - Bước phải có nếu muốn chăm da chuẩn Nhật

Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe rất nhiều về tác hại của ánh nắng mặt trời cũng như những tác động tiêu cực của nó đối với làn da. Do đó, việc bôi kem chống nắng là bước cuối cùng không thể thiếu. Bạn có thể cân nhắc các loại kem chống nắng có chỉ số chống nắng cao mà vẫn có độ nâng tông trắng hồng nhẹ nhàng như Kem chống nắng Hanajirushi Pink Glow, đảm bảo diện mạo luôn rạng rỡ và khỏe mạnh.

Trải nghiệm sản phẩm nội địa Nhật từ Hanajirushi - Tối giản nhưng hiệu quả cho người phụ nữ hiện đại

Lý do khiến xu hướng Mochi Skin phù hợp với phái đẹp Việt chính là nhờ sự tối giản. Một chu trình chăm sóc Mochi Skin thường chỉ gồm 3-5 bước trong vòng 10-15 phút. Sự gọn nhẹ này không chỉ giúp giảm bớt áp lực về chi phí, thời gian; mà còn giúp làn da có khoảng nghỉ để tự phục hồi, đặc biệt là trong thời điểm vào hè nóng ẩm như hiện tại.

