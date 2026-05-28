Thúy Ngân bước đi, thứ hạng của Ngọc Trinh lung lay

Màn bắt trend cùng vệ sĩ xuống phố của Thúy Ngân thu hút người xem nhờ hình ảnh đẹp.

Trend xuống phố cùng vệ sĩ nhận được sự hưởng ứng từ hàng loạt mỹ nhân Vbiz trong thời gian gần đây. Từ những màn catwalk thần thái giữa phố đến các tình huống giả lập như con gái ông trùm, loạt video đều nhanh chóng viral trên TikTok nhờ yếu tố sang chảnh, vóc dáng quyến rũ cùng thần thái cuốn hút. Với trào lưu này, Ngọc Trinh và Diệp Bảo Ngọc đang là hai người đẹp dẫn đầu khi sở hữu clip đạt khoảng 60 triệu lượt xem thì Thúy Ngân cũng gây ấn tượng mạnh dù nhập cuộc muộn nhưng không kém phần chất lượng. Nữ diễn viên ghi điểm với thần thái tự nhiên, biểu cảm cuốn hút cùng outfit đỏ đầy quyền lực. Chỉ sau 24 giờ đăng tải, video của Thúy Ngân đã thu về gần 5 triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận khen visual sang chảnh, khí chất “chị đẹp” của mỹ nhân sinh năm 1991.

Đoạn video bắt trend nhanh chóng hút gần 5 triệu lượt xem của Thúy Ngân. (Nguồn: TikTok)

Thúy Ngân thu hút mọi ánh nhìn ngay từ những giây đầu tiên trong thiết kế đầm đỏ quây ôm sát, khoe trọn vóc dáng chuẩn chỉnh cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, đường cong quyến rũ đáng ngưỡng mộ. Thiết kế xẻ cao giúp nữ diễn viên phô diễn đôi chân dài thon thả, tạo cảm giác mỗi bước đi đều như đang trình diễn trên sàn catwalk. Gam đỏ rực rỡ đặc biệt tôn làn da trắng không tì vết của Thúy Ngân, khiến tổng thể visual càng thêm nổi bật giữa khung cảnh. Có thể thấy, nữ diễn viên là một trong số ít mỹ nhân Vbiz mặc đẹp màu đỏ mà không bị đứng tuổi, ngược lại càng làm bật lên vẻ sang trọng và thần thái cuốn hút. Cô hoàn thiện tạo hình với 1 đôi cao gót đỏ ton sur ton cùng kính râm và trang sức tinh giản.

Làn da trắng mịn, đôi chân dài miên man của Thúy Ngân được phô diễn trọn vẹn với thiết kế váy cúp ngực có độ ôm vừa vặn.

Phần tóc và makeup của Thúy Ngân cũng góp phần tô điểm cho tổng thể ra đúng chất "con gái ông trùm". Nữ diễn viên để tóc xoăn lơi nhẹ, rẽ ngôi giữa giúp gương mặt trông mềm mại nhưng vẫn sắc sảo. Kiểu tóc bồng bềnh tự nhiên còn tạo cảm giác visual sang trọng kiểu Hollywood cổ điển, đặc biệt nổi bật khi kết hợp cùng váy đỏ ôm sát. Về makeup, Thúy Ngân chọn layout tập trung vào làn da căng bóng, lớp nền mịn lì cùng màu son đỏ đầy quyền lực và matching với trang phục. Bên cạnh đó, thần thái sắc lạnh, cuốn hút của nữ diễn viên cũng khiến người xem phải tấm tắc khen ngợi vì màn nhập vai "không hổ danh diễn viên".

Nhan sắc sắc sảo, yêu kiều của Thúy Ngân.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho sắc vóc cùng thần thái của Thúy Ngân, bên cạnh đo, cũng không ít ý kiến cho rằng cô mới là Top 1 trend này.

Những năm gần đây, Thúy Ngân được nhận xét ngày càng thăng hạng cả về nhan sắc lẫn khí chất. Không còn đóng khung trong hình ảnh dịu dàng quen thuộc, nữ diễn viên liên tục làm mới bản thân với nhiều phong cách khác nhau, từ quyến rũ, sang chảnh đến ngọt ngào, nữ tính. Điều khiến công chúng ấn tượng là gần như layout nào cô cũng “cân đẹp” nhờ gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa ngày càng cuốn hút. Dù là makeup nhẹ nhàng kiểu trong trẻo hay layout đậm sắc sảo, mỹ nhân màn ảnh Việt vẫn giữ được visual nổi bật riêng. Bên cạnh nhan sắc ngày càng nhuận sắc, vóc dáng chuẩn cùng phong thái tự tin cũng giúp Thúy Ngân mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại sự kiện.