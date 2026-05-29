Một ngày của Hailey Bieber chắc dài hơn người thường: Vừa làm mẹ vừa phủ sóng mạng xã hội

Nếu nói ai là một trong những "nữ hoàng tạo trend" quyền lực nhất hiện tại, thì chắc chắn khó có thể bỏ qua Hailey Bieber. Từ thời trang, làm đẹp cho tới lifestyle, gần như mọi thứ bà xã của Justin Bieber sử dụng đều nhanh chóng trở thành xu hướng được săn lùng. Và mới đây, cô nàng tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ khi bắt tay cùng Mango cho ra mắt bộ sưu tập thời trang mới.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, bộ sưu tập đã nhanh chóng gây chú ý nhờ tinh thần thời trang rất đặc trưng của Hailey: tối giản nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút. Các thiết kế lần này được lấy cảm hứng trực tiếp từ chính phong cách đời thường của cô - thứ từng nhiều lần tạo thành hot trend trên TikTok và Instagram.

Không phải váy áo quá cầu kỳ hay những bộ cánh khó ứng dụng, Hailey vẫn trung thành với công thức quen thuộc gồm quần short ngắn, áo khoác thể thao oversized, sandal chữ T, túi da lộn hay áo tank top ôm sát. Những item tưởng chừng đơn giản này lại mang đúng tinh thần "cool girl" mà giới trẻ đang đặc biệt yêu thích: khỏe khoắn, phóng khoáng nhưng vẫn gợi cảm vừa đủ.

Điều khiến bộ sưu tập được quan tâm hơn cả là tính ứng dụng cao. Người mặc hoàn toàn có thể diện những outfit này từ dạo phố, đi cà phê cho tới du lịch mùa hè. Chính vì vậy, dù chưa mở bán quá lâu, nhiều item đã nhanh chóng tạo nên hiệu ứng săn đón mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, mức giá của bộ sưu tập cũng khá đa dạng, dao động từ khoảng 500 nghìn cho tới 8 triệu đồng. Đây được xem là mức giá "dễ tiếp cận" hơn nhiều so với hình ảnh xa xỉ thường thấy của Hailey Bieber. Vì vậy không ít cô nàng sành điệu đã nhanh chóng thêm các item này vào wishlist mùa hè năm nay. Nhiều người còn dự đoán đây sẽ là một trong những màn collab tạo trend mạnh nhất mùa hè 2026, bởi phong cách mà Hailey xây dựng vốn rất dễ được giới trẻ học theo. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần một chiếc áo tank top trắng, quần short ngắn và sandal basic, cô vẫn khiến tổng thể outfit trở nên cực kỳ thời thượng.

Điều đáng nói là giữa lịch trình dày đặc, Hailey vẫn khiến nhiều người khó hiểu vì… không biết cô lấy đâu ra thời gian để làm quá nhiều việc cùng lúc. Sau khi kết hôn và sinh con, Hailey không hề "ở ẩn" như nhiều người từng nghĩ. Ngược lại, cô ngày càng phủ sóng mạnh mẽ hơn trong cả lĩnh vực thời trang lẫn làm đẹp. Ngoài việc chăm sóc gia đình nhỏ cùng Justin Bieber, cô còn trực tiếp vận hành thương hiệu mỹ phẩm Rhode - cái tên đang phát triển cực mạnh trong giới skincare.

Không chỉ đứng tên thương hiệu, Hailey còn tự mình quảng bá sản phẩm vô cùng chăm chỉ. Từ những video skincare routine đơn giản cho tới loạt hình ảnh "glazed skin" nổi tiếng, cô gần như trở thành gương mặt đại diện sống cho chính thương hiệu của mình. Ngoài công việc kinh doanh, Hailey vẫn duy trì lịch chụp tạp chí, tham dự sự kiện thời trang, hợp tác cùng nhiều thương hiệu lớn và liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo mới. Chưa kể, cô còn rất chăm chỉ tập luyện giữ dáng, dưỡng da và duy trì hình ảnh chỉn chu mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Có lẽ cũng vì vậy mà dân tình thường xuyên đùa rằng: "Một ngày 24 tiếng chắc chắn là không đủ với Hailey Bieber". Tuy nhiên điều khiến cô khác biệt không chỉ nằm ở khối lượng công việc khổng lồ, mà còn ở khả năng biến mọi hoạt động đời thường thành chiến dịch truyền thông hiệu quả. Từ một cốc smoothie, chiếc ốp điện thoại đựng son dưỡng cho tới kiểu nail nude tối giản, Hailey đều có thể khiến cả mạng xã hội thi nhau bắt chước.

Ngay cả lần hợp tác với Mango này cũng vậy. Bộ sưu tập không quá phô trương hay cố tạo sự khác biệt cực đoan, nhưng lại đánh trúng đúng gu ăn mặc hiện tại của giới trẻ: thoải mái, đơn giản nhưng vẫn phải có cảm giác sang và "cool". Giữa thời đại mà xu hướng thời trang thay đổi chóng mặt, Hailey Bieber vẫn duy trì được sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhờ việc hiểu rất rõ hình ảnh cá nhân của mình. Cô không cố biến bản thân thành biểu tượng xa cách, mà xây dựng hình ảnh một cô gái hiện đại, yêu thích sự tối giản nhưng luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên đáng khao khát hơn. Và có lẽ đó cũng chính là lý do vì sao, dù chỉ mặc những món đồ basic nhất, Hailey Bieber vẫn luôn khiến cả mạng xã hội phải dõi theo.