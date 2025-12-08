Sơn nữ Lào Cai trở thành Hoa khôi giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số là ai?

Có những Hoa khôi không bước ra từ sân khấu lộng lẫy, cũng chẳng cần váy áo cầu kỳ mà là khoảnh khắc xuất hiện rất tự nhiên giữa sân bóng đá, đi giày thể thao, mặc trang phục dân tộc giản dị. Đó chính là hình ảnh đang viral của Hoàng Phương Thuỷ - Hoa khôi Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025.

Sáng ngày 7/12 vừa qua, Chung kết Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 đã diễn ra tại Bình Liêu (Quảng Ninh). Ngoài giải Nhất dành cho đội xã Cẩm Thượng (Lào Cai), khoảnh khắc dành cho Hoa khôi Hoàng Phương Thuỷ (thành viên đội Cẩm Thượng) nhận về sự chú ý.

Hoàng Phương Thuỷ nhận danh hiệu Cầu thủ Hoa khôi của giải (Ảnh: Page Yên Bái)

Trong khoảnh khắc lên nhận giải Cầu thủ Hoa khôi của giải, Phương Thuỷ gây thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi gương mặt trẻ trung, làn da sáng, các đường nét hài hòa và nụ cười nhẹ nhàng. Để thuận tiện cho thi đấu, cô nàng chọn kiểu tóc buộc gọn phía sau với điểm nhấn là băng đô thổ cẩm mang họa tiết truyền thống, vừa giữ được nét duyên con gái vùng cao, vừa tạo cảm giác hiện đại.

Không trang điểm cầu kỳ nhưng nhan sắc của Hoàng Phương Thuỷ vẫn toát lên vẻ trong trẻo và gần gũi cũng như sự tự nhiên, khỏe khoắn, đúng tinh thần của một giải đấu thể thao dành cho nữ dân tộc thiểu số.

(Ảnh: Báo Lào Cai)

Những khoảnh khắc của Hoàng Phương Thuỷ (đeo băng đô thổ cẩm) và đồng đội (Ảnh: Page Yên Bái)



Phía dưới các bài đăng về sơn nữ này, cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi và chúc mừng cô cũng như đồng đội: "Thua Hoa hậu mỗi cái vương miện", "Chúc mừng cả đội Lâm Thượng đá rất hay cả giải", "Các bạn giỏi quá, thật tuyệt vời", "Xem mấy chị em này sút mạnh như nã đạn bác luôn", "Vừa xinh vừa giỏi",...

Trên trang cá nhân, Hoàng Phương Thuỷ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như bao cô gái khác. Tại đây, cô nàng thường chọn trang phục nữ tính đơn giản, mái tóc buông tự nhiên và nụ cười nhẹ. Cũng chính vì vậy mà Phương Thuỷ càng khiến dân tình xuýt xoa, hoá ra danh hiệu Hoa khôi không chỉ trên sân bóng mà còn ở ngoài đời.

Nhan sắc đời thường của Hoa khôi (Ảnh: Hoàng Phương Thuỷ)

Sau khi giành chức vô địch, Hoàng Phương Thuỷ và đồng đội đã được người dân địa phương tổ chức chào đón, ăn mừng nồng nhiệt khi trở về. Những khoảnh khắc chụp vội nhưng cô nàng một lần nữa chứng minh phong độ Hoa khôi.

Trước đó, sáng ngày 7/12, đội Lâm Thượng đã giành chiến thắng 4 - 1 trước đội Mông Dương (Quảng Ninh), mang về chiếc cúp vô địch cho Lào Cai. Đây cũng là đội tuyển thắng lớn nhất mùa giải năm nay, ngoài giải Nhất còn giành 4 giải phụ: Cầu thủ xuất sắc nhất cho Hoàng Thị Huyền, Thủ môn xuất sắc nhất cho Nông Thị Phượng, Hoa khôi của giải cho Hoàng Phương Thủy và giải Gia đình thể thao.

Người dân xã Cẩm Thượng chào đón các nhà vô địch (Ảnh: Jack Ecolodge - Lâm Thượng Valley)

Về giải đấu, Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 diễn ra trong 5 ngày thi đấu (từ ngày 3 đến 7/12). Giải quy tụ 8 đội tuyển với dàn cầu thủ nữ đến từ nhiều dân tộc như Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Dìu, Tày, Cao Lan,… đem đến nhiều trận cầu cảm xúc cho người xem.