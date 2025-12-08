Chân dung con trai duy nhất của Bill Gates: Sinh ra trong biệt thự 66.000 m2 nhưng không được dùng điện thoại trước 14 tuổi, ăn xong phải tự rửa bát

Trong số ba người con của tỷ phú công nghệ Bill Gates và nhà từ thiện Melinda French Gates, Rory John Gates là cái tên luôn nằm ngoài ánh đèn sân khấu.

Sinh năm 1999, con trai duy nhất của gia đình Gates đã chọn cho mình một con đường kín đáo và tri thức vượt xa sự hào nhoáng của khối tài sản khổng lồ ước tính lên đến hàng trăm tỷ USD mà anh được thừa hưởng.

Ở tuổi 26, Rory John Gates vẫn là một trong những người thừa kế kín tiếng nhất nước Mỹ. Anh không sở hữu phong cách hào nhoáng của những “rich kids” thời kỳ khoe trên mạng xã hội, càng không tận dụng danh tiếng của cha mẹ để xây dựng hình ảnh.

Thế nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến anh trở thành gương mặt đặc biệt trong gia đình sở hữu khối tài sản thuộc hàng lớn nhất thế giới.

Sống theo quy tắc

Rory Gates lớn lên trong dinh thự huyền thoại Xanadu 2.0 ở Seattle, một công trình trị giá 150 triệu USD với đầy đủ tiện nghi xa hoa như hồ bơi có hệ thống âm nhạc dưới nước và bãi biển nhân tạo.

Tuy nhiên, bất chấp sự giàu có vô biên, tuổi thơ của Rory lại được định hình bởi những quy tắc nghiêm khắc. Anh cùng các chị em phải rửa bát mỗi tối và quan trọng hơn, họ bị cấm dùng điện thoại trước tuổi 14.

Ngay cả khi đã có thiết bị, thời gian sử dụng cũng bị giới hạn chặt chẽ, đặc biệt là tuyệt đối không được cắm mặt vào màn hình khi dùng bữa cùng gia đình.

Tỷ phú Bill Gates và bà Melinda luôn tin rằng “đặc quyền chỉ là bối cảnh, không phải kim chỉ nam”, và họ nuôi dạy cả ba con theo hướng đó. Vì vậy, dù sống trong giàu có, Rory sớm quen với ý thức trách nhiệm, sự bình đẳng và kỷ luật.

Những quy tắc này, theo chia sẻ của Bill và Melinda, nhằm đảm bảo các con hiểu được giá trị lao động, tránh bị công nghệ chi phối và duy trì kết nối gia đình. Chính sự giáo dục quy củ này đã tạo nên một Rory mà theo như lời nhận xét của người mẹ Melinda là trưởng thành, nhân hậu và tò mò.

Nếu có một lĩnh vực mà Rory không hề kín tiếng, đó chính là học vấn. Anh theo học trường Lakeside danh tiếng, nơi cha mình đã từng mài dùi sách vở. Quá trình học đại học của anh là một minh chứng cho sự thông minh vượt trội và khát khao tích lũy kiến thức đa chiều.

Rory đã hoàn thành chương trình cử nhân tại Đại học Duke với bằng kép về Kỹ thuật phần mềm máy tính và Kinh tế. Ngay sau đó, anh tiếp tục theo học và lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Trường Kinh doanh Fuqua của Duke, đi theo "truyền thống" học tập của mẹ Melinda.

Thậm chí, người con trai của Bill Gates này đã hoàn thành hai bằng cử nhân và một bằng thạc sĩ chỉ trong vòng bốn năm, một thành tích học tập đáng kinh ngạc.

Hiện tại, Rory được cho là đang theo học chương trình Tiến sĩ (hoặc Luật) tại Đại học Chicago. Quyết định theo đuổi ngành luật, sau khi đã có nền tảng vững chắc về công nghệ và kinh doanh, cho thấy anh đang chuẩn bị cho một vai trò lớn hơn, có thể là trong lĩnh vực chính sách, công tác xã hội, hoặc quản lý quỹ từ thiện của gia đình.

Trong khi các con gái thường là chủ đề chính khi nói về bình đẳng giới trong gia đình Gates, Rory lại là người được mẹ Melinda nuôi dưỡng theo chủ nghĩa nữ quyền một cách rất đặc biệt. Anh đã chia sẻ quan điểm của mình rằng: “việc chống lại những chuẩn mực không công bằng chẳng khác gì là những điều mà đàn ông khắp thế giới đang làm... đó là trách nhiệm toàn cầu.”

Mối quan hệ cực kỳ thân thiết với mẹ Melinda không chỉ thể hiện qua định hướng học vấn (học MBA theo mẹ) mà còn qua sự xuất hiện hiếm hoi trước công chúng. Hình ảnh anh khoác tay mẹ tại một sự kiện cấp nhà nước ở Nhà Trắng gần đây đã củng cố thêm hình ảnh một người con trai hiếu thảo, luôn đứng về phía người mẹ mạnh mẽ của mình, đặc biệt sau cuộc ly hôn của cha mẹ.

Kín tiếng

Nếu Jennifer Gates đại diện cho hình mẫu “tiểu thư hiện đại” yêu thể thao và truyền thông, Phoebe Gates là biểu tượng của thế hệ Gen Z sôi động, thì Rory lại là mảnh ghép im lặng nhất trong gia đình. Anh không sử dụng mạng xã hội công khai, hầu như không trả lời phỏng vấn và chỉ xuất hiện trong các sự kiện quan trọng cùng mẹ hoặc hai chị em.

Tuy vậy, mỗi lần anh xuất hiện lại lập tức được chú ý. Tại tiệc chiêu đãi Nhà Trắng tháng 5/2024, Rory gây ấn tượng không phải bằng sự hào nhoáng, mà bằng phong thái điềm đạm và lịch thiệp, một sự xuất hiện hiếm hoi nhưng đủ khiến truyền thông bùng nổ.

Melinda từng kể rằng bà nuôi dạy Rory với tinh thần bình đẳng giới mạnh mẽ. Anh lớn lên là người sẵn sàng thảo luận về nữ quyền, bất công xã hội và các khuôn mẫu giới, những điều hiếm thấy ở con nhà tỷ phú, thường được bảo vệ khỏi các chủ đề “nhạy cảm”. Với mẹ, Rory không phải người thừa kế, mà là một người trẻ có ý thức về trách nhiệm xã hội.

Về tài sản, Bill Gates từng tuyên bố rằng các con chỉ được thừa kế một "phần nhỏ" trong khối tài sản khổng lồ của ông để khuyến khích chúng tự lập. Tuy nhiên, với tài sản ròng của cha mẹ lên đến hơn 140 tỷ USD, "một phần nhỏ" cũng đủ biến Rory trở thành một triệu phú hoặc hơn.

Dù kín tiếng, nhưng Rory John Gates đã khắc họa chân dung mình là một người trẻ có nền tảng học thuật vững chắc, có ý thức xã hội và có đam mê riêng (như giải câu đố và sáng tác thơ). Anh không chỉ là người thừa kế một phần tài sản khổng lồ, mà còn là người thừa kế tầm nhìn, triết lý sống và tinh thần tri thức của một trong những gia đình có ảnh hưởng nhất thế giới.

Rory lớn lên trong một gia đình luôn nhắc rằng tiền bạc chỉ là công cụ, và càng không phải sự nghiệp. Rory không có dấu hiệu chạy theo sự chú ý, không xây dựng thương hiệu cá nhân, không khoe lối sống xa hoa, không trưng diện tài sản, tất cả đều gợi ý về một hướng đi độc lập hơn, có thể xa rời hình ảnh “con của Bill Gates”.

Có thể anh sẽ theo nghề luật. Có thể anh chọn ẩn mình và làm việc trong một tổ chức phi lợi nhuận. Cũng có thể anh sẽ tiếp nối các dự án của Gates Foundation. Thế nhưng điều chắc chắn là Rory Gates trưởng thành với ý thức rằng vị trí của anh không được quyết định bởi di sản cha mẹ để lại, mà bởi lựa chọn của chính mình.

Trong thời đại mà thế hệ thừa kế của các tỷ phú thường xuất hiện trên trang nhất bằng những chiếc siêu xe, du thuyền hay cuộc sống hào nhoáng, Rory John Gates lại chọn hướng đi khiêm nhường và kín tiếng. Anh lặng lẽ học tập, tránh xa sự phô trương và nuôi dưỡng những giá trị được cha mẹ truyền vào: sự tò mò, lòng trắc ẩn và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Rory không phải “cậu ấm nhà tỷ phú”. Anh dường như đang cố gắng trở thành điều khác: một người trẻ tự viết câu chuyện của chính mình, ngay cả khi câu chuyện ấy được bắt đầu trong gia đình giàu có nhất thế giới.

*Nguồn: Fortune, BI