Nguyễn Mai Thi - chàng lính cứu hỏa liều mình cứu nữ sinh 17 tuổi trước mũi xe container mất lái

Mới đây, trên MXH lan truyền một đoạn video từ camera an ninh nhà dân, ghi lại tình huống cứu người thót tim của một chiến sĩ PCCC và CNCH.

Khoảnh khắc đang được chia sẻ (Nguồn: MXH)

Trong khoảnh khắc được camera an ninh nhà dân ghi lại, một chiếc xe container mất lái lao nhanh trên đường và có khả năng đâm vào chiếc xe máy đang di chuyển cùng hướng. Đúng lúc đó, một chiến sĩ mặc trang phục PCCC và CNCH đã nhanh chóng lao đến, kéo người điều khiển xe ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chỉ một tích tắc ngắn ngủi nhưng khiến nhiều người thót tim rồi không khỏi xúc động bởi sự quả cảm và bản năng cứu người không chút do dự.

Ngay cả người xem cũng phải thót tim

Sau khi được chia sẻ lên MXH, danh tính “người hùng” trong đoạn clip nhanh chóng được tìm ra và toàn bộ bối cảnh sự việc cũng được chia sẻ rõ ràng. Chiến sĩ này là Nguyễn Mai Thi, hiện đang công tác Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP.HCM.

Theo bài đăng trên tài khoản Facebook chính thức của đơn vị này, đây là tình huống diễn ra khi đơn vị tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại Đắk Lắk, “đến giờ nghĩ lại ai cũng nghẹn lòng”.

“Khoảng 13 giờ 05 phút ngày 25/11/2025, khi CBCS đang hỗ trợ dọn vệ sinh và trao quà cứu trợ cho người dân, một xe container bất ngờ lao thẳng vào khu vực tổ công tác.

Ngay khoảnh khắc sinh tử ấy, đồng chí Nguyễn Mai Thi đã phát hiện cháu Võ Thu Trâm đang điều khiển xe máy chạy cùng hướng lao của chiếc container. Không một giây do dự, anh lao người về phía trước, ôm trọn cháu bé và kéo ra khỏi vùng nguy hiểm, cứu cháu khỏi tình huống có thể cướp đi mạng sống” - theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP.HCM.

Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi ướt đẫm người sau khi thực hiện nhiệm vụ

Những hình ảnh khác của chiến sĩ trẻ

Tuy nhiên, chiếc container lại đâm đổ cột đèn thép bên đường, khiến cột đèn ngã xuống, đè trúng đồng chí Nguyễn Quang Minh - Phó Đội trưởng Đội PCCC&CNCH Khu vực 19, gây đa chấn thương. Lúc này anh cố gắng bảo đảm an toàn cho người dân quanh khu vực trước khi dừng lại cách đấy 100m.

“Một hành động quả cảm - một giây quyết định - nhưng khắc sâu hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân: Bản lĩnh - Kỷ luật - Nhân văn và luôn sẵn sàng hy sinh vì nhân dân” - trích chia sẻ từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP.HCM.

Cùng với bài đăng là thư cảm ơn của người được cứu và những hình ảnh của nam chiến sĩ huấn luyện tại đơn vị cũng như lúc làm nhiệm vụ, giúp đỡ người dân.

Trên tài khoản cá nhân, chiến sĩ Mai Thi không chia sẻ nhiều về khoảnh khắc cứu người thoát nạn này. Anh reup clip từ một trang cộng đồng từ ngày 26/11 và viết ngắn gọn: “Không ngờ là mình”.

Thư cảm ơn của nữ sinh Võ Thu Trâm - người được chiến sĩ Nguyễn Mai Thi cứu

Không những dũng cảm mà còn điển trai!

Hiện tại, hành động của chiến sĩ Mai Thi đang nhận về nhiều lời khen, sự xúc động từ cư dân mạng. Phía dưới các bài đăng hành động quả cảm, netizen đã để lại nhiều bình luận cảm ơn chiến sĩ Mai Thi đồng thời gửi lời thăm hỏi, mong Phó Đội trưởng Quang Minh mau khỏe.

“Dù có thể hy sinh cả tính mạng, vẫn quyết bảo vệ nhân dân đến cùng. Thật đáng trân trọng các chiến sĩ Công an nhân dân”, “Trân trọng và biết ơn những người chiến sĩ quả cảm”, “Tuyệt vời quá anh ơi! Mong anh và cả đội có thật nhiều sức khỏe, bình an ạ”, Mong các chiến sĩ không bị sao hết. Cảm ơn các anh nhiều lắm”, “Chúc các anh thật nhiều sức khỏe, biết ơn rất nhiều”,.. . là một số bình luận từ dân tình.