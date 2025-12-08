Nét căng: Dàn nam thanh, nữ tú mặc cổ phục Việt "đi đám cưới" ở Hồ Hoàn Kiếm

Cuối tuần vừa qua, lễ hội Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Theo đó, rất nhiều bạn trẻ tham gia, khoác lên mình những bộ cổ phục, áo dài truyền thống và đi diễu hành, tái hiện lại không gian cũng như nghi thức đám cưới thời xưa.

Tại mỗi trạm dừng, những người trẻ tạo ra một không khí lễ hội và trải nghiệm hành trình hỷ sự đậm nét văn hoá. Dàn trai xinh, gái đẹp trong những bộ Việt phục tái hiện lại đám cưới thời nhà Nguyễn với đoàn rước trang trọng. Tiếp đến, một nhóm những người trẻ khác lại quay trở lại với thời thập niên 90 với những bộ vest, áo dài quen thuộc. Tất cả tạo nên một không khí lễ hội tưng bừng, ngập tràn visual.

Đoàn rước diễu hành quanh Hồ Hoàn Kiếm thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người (Clip: Hải My)

Nhiều bạn trẻ hào hức khi khoác lên mình trang phục truyền thống

Hầu hết các bạn trẻ tham dự đều bày tỏ sự hào hứng khi được quay trở lại với không khí hỷ lễ thời xưa. Nhiều bạn trẻ bày tỏ đã chuẩn bị từ rất sớm, trước sự kiện vài tiếng đồng hồ để có một diện mạo chỉn chu, xinh đẹp nhất tham dự lễ hội.

Bên cạnh đó, việc được khoác lên mình những bộ áo dài, cổ phục Việt cũng là một niềm tự hào, phấn khởi với các nam thanh, nữ tú. “Mình rất vui khi được mặc một bộ trang phục đặc biệt này. Đây cũng là lần đầu tiên mình tham dự sự kiện cộng đồng về văn hoá. Cảm xúc hiện tại là tự hào, phấn khởi bởi không chỉ được góp mặt trong đoàn, diễu hành quanh Hồ Gươm mà còn được hiểu thêm về văn hoá, nét đẹp truyền thống”, bạn Linh (22 tuổi) bày tỏ.

Dàn nam thanh, nữ tú trong đoàn diễu hành thu hút nhờ visual xinh đẹp (Ảnh: Jpg Nguyen)

Cũng chính bởi vẻ đẹp từ trang phục cũng như dàn nam thanh, nữ tú mà xuyên suốt các chặng, đoàn diễu hành đều thu hút rất đông sự quan tâm từ mọi người. Không chỉ có khách du lịch trong nước, nhiều vị khách quốc tế cũng bày tỏ sự tò mò, liên tục quay phim, chụp hình để ghi lại những hình ảnh đặc biệt này.