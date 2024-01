Solo trong khi hoạt động nhóm: Xu hướng mới của Kpop

So với hai thế hệ thần tượng đầu tiên, những nhóm nhạc Kpop hiện nay có nhiều sự lựa chọn hơn với sự nghiệp âm nhạc của mình. Thay vì lựa chọn giữa hoạt động solo hoặc tiếp tục trở thành thành viên trong nhóm nhạc, các thần tượng có thể cùng lúc thực hiện song song hai hoạt động này mà không bị công ty giải trí nào cản trở.

Zuho của SF9 đã thông báo ký hợp đồng độc quyền với một công ty mới nhằm phát triển sự nghiệp cá nhân trong lĩnh vực diễn xuất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Zuho rời nhóm, thay vào đó, anh vẫn tiếp tục tái ký hợp đồng nhóm với công ty chủ quản ban đầu FNC Entertainment.

Gần đây nhất, ba thành viên của EXO là Baekhyun, Xiumin và Chen cũng thông báo rằng họ sẽ có một khởi đầu mới với công ty I&B100 - công ty do Baekhyun thành lập. Hoạt động cá nhân tại công ty này được thực hiện dựa trên thoả thuận chung trước đó với SM Entertainment. Các hoạt động solo của ba thành viên và hoạt động của nhóm nhỏ CBX sẽ do I&B100 thực hiện, trong khi đó các hoạt động của EXO vẫn sẽ do SM Entertainment quản lý. Thành viên D.O. cũng đã chuyển sang công ty SooSoo vào năm ngoái nhưng vẫn duy trì đồng hành cùng EXO.

Tin tức nóng hổi nhất chính là việc cả bốn thành viên BLACKPINK đều không tái ký hợp đồng cá nhân với YG Entertainment. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa BLACKPINK sẽ tan rã do các thành viên đều khẳng định vẫn hoạt động nhóm dưới sự quản lý của YG.

Kể từ đó, Jennie đã thành lập công ty riêng mang tên ODD ATELIER nhằm tự do thực hiện các hoạt động cá nhân và quảng bá bản thân nhiều hơn trong tương lai. Jisoo cũng được cho là sẽ gia nhập công ty của anh trai và tập trung cho mảng diễn xuất. Lisa và Rosé hiện vẫn chưa công bố kế hoạch mới của mình sau khi ngừng hợp đồng cá nhân với YG nhưng họ chắc chắn cũng sẽ tìm một nơi hỗ trợ mới cho các hoạt động riêng.

Những ví dụ này cho thấy K-Pop đã thay đổi và cởi mở hơn rất nhiều so với những thế hệ thần tượng đầu tiên. Trước đây, nếu các thành viên trong nhóm nhạc không gia hạn hợp đồng và chuyển sang công ty khác, nhóm có thể tan rã hoặc thành viên đó rời nhóm. Khi mối quan hệ của họ thay đổi, việc nhóm hội ngộ cũng là điều không hề dễ dàng. Hai nhóm thần tượng thuộc thế hệ đầu duy nhất vẫn tiếp tục duy trì hoạt động dù khác công ty chính là Shinhwa và g.o.d.

Nhìn chung, qua nhiều thế hệ, nhận thức về thần tượng cũng thay đổi và đây là một phần nguyên nhân dẫn tới ngày càng nhiều ngôi sao muốn theo đuổi sự nghiệp cá nhân một cách tích cực và tìm kiếm công ty mới trong khi vẫn duy trì hoạt động nhóm.

Nói về xu hướng mới này, một người trong ngành giải trí Hàn Quốc phân tích: "Khi các thần tượng trưởng thành hơn, họ mong muốn nhận được nhiều sự hỗ trợ cho các hoạt động cá nhân và mong muốn một nơi có thể giúp họ tập trung hơn vào bản thân. Tuy nhiên, họ vẫn "tham lam" với các hoạt động nhóm và đây là lý do dù sang công ty mới thì họ vẫn tiếp tục đồng hành với nhóm nhạc của mình. Khi các trường hợp như vậy ngày càng tăng lên, cả công ty chủ quản và thần tượng đều có cái nhìn tích cực hơn về vấn đề này".

Dù đã tạm dừng các hoạt động nhóm nhưng BLACKPINK vẫn đứng đầu BXH giá trị thương hiệu nhóm nhạc nữ K-Pop dịp đầu năm 2024 nhờ sức hút của từng thành viên. (Ảnh: Getty Images)

Ngoài ra, thực tế là chiến lược này cũng có thể mang lại lợi ích chung cho công ty chủ quản ban đầu và các thành viên trong nhóm. Thay vì tan rã, việc các thành viên duy trì nhóm nhạc ngay cả khi không hoạt động thường xuyên vẫn sẽ giúp thu hút sự chú ý chung của khán giả tới nhóm cũng như công ty. Do đó, xu hướng "tách riêng nhưng vẫn có nhau" này dự kiến sẽ còn tiếp tục tồn tại trong ngành công nghiệp âm nhạc K-Pop trong một thời gian dài.