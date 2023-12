Sofia Jirau - Người mẫu mắc hội chứng Down phá vỡ mọi rào cản để thành công

Khi thế giới xung quanh thay đổi, ngày càng có nhiều người đón nhận và chấp nhận thay đổi, phá bỏ những rào cản và khuôn mẫu mà xã hội trước đó đặt ra như một nguyên tắc in vào tiềm thức. Nếu như trước đây, chúng ta chỉ nhìn thấy những hình mẫu hoàn hảo và cố gắng theo đuổi những chuẩn mực đó, giờ đây, chúng ta đã nhận ra rằng mỗi người đều có vẻ đẹp khác nhau và tôn trọng khác biệt đó.

Một trong số những người tiên phong phá bỏ mọi rào cản của làng mẫu thế giới phải kể tới Sofia Jirau, một người mẫu mắc hội chứng Down, sẵn sàng cách mạng hóa các tiêu chuẩn và nhận thức của ngành thời trang.

Hiện thực hóa ước mơ

Sofia mắc hội chứng Down khi chào đời năm 1996 tại Puerto Rico. Cô cao 1,45 m với số đo ba vòng 87-66-87 cm. Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2019, Jirau nói: "Khi còn nhỏ, tôi nhìn mình trong gương và nói 'Mình sẽ trở thành một người mẫu và một nữ doanh nhân".

Ngay từ những năm đầu đời, Sofia ấp ủ ước mơ mãnh liệt, được bước chân vào lĩnh vực thời trang.

Jirau bắt đầu sự nghiệp bằng nghề làm mẫu tự do ở quê nhà. Người đẹp gây chú ý từ khi trình diễn ở Tuần lễ thời trang New York hồi tháng 2/2020. Lúc đó, Jirrau là một trong số ít người mẫu mắc hội chứng Down tham gia sự kiện này. Tên tuổi của người mẫu xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Vogue Mexico, People, Univision... Trên NBC News, Jirau cho biết việc làm mẫu cho Victoria's Secret là thành tựu lớn nhất của cô kể từ ngày đầu bước chân vào làng mốt.

Choáng ngợp trước trải nghiệm này, Sofia đã bày tỏ trên Instagram rằng: "Hôm qua, tôi đã đạt được một ước mơ. Tôi sinh ra là để làm việc này và tôi muốn cho thế giới thấy rằng tôi có mọi thứ mà một người mẫu cần để tỏa sáng".

Một trong những thành công lớn của Sofia là trở thành cô gái mắc hội chứng Down đầu tiên hợp tác với Victoria's Secret. Cô đã đăng tải hình ảnh của mình trong bộ sưu tập Love Cloud lên Instagram và bày tỏ niềm hạnh phúc khi giấc mơ bấy lâu nay đã thành hiện thực. Người mẫu Puerto Rico chia sẻ: "Cuối cùng thì tôi cũng cho thể nói cho các bạn biết bí mật lớn nhất của mình. Tôi là người mẫu mắc hội chứng Down đầu tiên hợp tác với Victoria's Secret", người đẹp 24 tuổi chia sẻ.

Sofia cũng gửi lời cảm ơn đến hãng nội y vì đã coi cô là một người mẫu thực thụ và đưa cô trở thành một phần của chiến dịch quảng bá. Người đẹp nhấn mạnh cuộc sống của mỗi người là không giới hạn.

Ngoài sự nghiệp người mẫu, Sofia còn tạo ra thương hiệu Alavett với thông điệp "I love it". Thương hiệu này trưng bày các thiết kế của Sofia trên các phụ kiện như sổ tay, túi xách, vỏ điện thoại, vỏ gối và cốc - tất cả đều mang dấu ấn và tầm nhìn sáng tạo của cô.

Đề cao vẻ đẹp của sự hòa nhập

Sofía Jirau tích cực tham gia các chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về hội chứng Down. Cô từng chia sẻ với NBC News rằng: "Tôi muốn tuyên bố với cả thế giới rằng những người mắc hội chứng Down như tôi đều không có giới hạn nào cả… Chúng tôi có khả năng tìm kiếm việc làm, tạo dựng công việc kinh doanh của riêng mình và làm việc chăm chỉ".

Sofia Jirau là minh chứng cho sự kiên cường, niềm đam mê và quyết tâm không ngừng nghỉ để phá vỡ các rào cản trong một ngành thường đặt ra những tiêu chuẩn sắc đẹp hạn hẹp. Câu chuyện của cô đã truyền cảm hứng không chỉ trong thế giới thời trang mà còn cho bất kỳ ai đang khao khát phá bỏ những ràng buộc của xã hội và không ngừng theo đuổi ước mơ của mình.

Khi Sofia tiếp tục đi tiên phong, cô ấy soi sáng con đường cho một tương lai đa dạng và toàn diện hơn trong ngành thời trang và hơn thế nữa. Nhiều khán giả yêu mến, khen ngợi cô vì đã truyền cảm hứng về tinh thần lạc quan, vượt qua mọi giới hạn của bản thân.