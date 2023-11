Fan truy tìm người mẫu ngoại quốc xinh đẹp trong MV mới của Jungkook (BTS)

Ngày 3/11, Jungkook phát hành album đầy đủ của mình, Golden, với ca khúc chủ đề Standing Next To You. Sau nữ diễn viên Han So Hee trong Seven, em út BTS có nàng thơ mới là người đẹp ngoại quốc trong MV vừa ra mắt.

Việc Jungkook tương tác với bạn diễn nữ không có gì lạ lùng, nhưng lần này, người hâm mộ thực sự phấn khích. Hai người có nhiều khoảnh khắc đầy say mê, ấn tượng nhất là phân đoạn nam idol giơ tay vuốt má cô gái, dù chỉ kéo dài vài giây nhưng cũng đủ cho cộng đồng mạng “dậy sóng”.

“Cách anh vuốt má cô thật nhẹ nhàng”, “Cô ấy mạnh mẽ hơn tôi vì tôi sẽ tan chảy ngay tại đó”, “Sức hấp dẫn không thể diễn tả bằng lời”… là một vài trong hàng loạt bình luận được để lại trên X (Twitter).

Khoảnh khắc Jungkook vuốt má người mẫu ngoại quốc gây sốt mạng xã hội. Video: Twitter.

Tương tác ngọt ngào và nhan sắc xinh đẹp của nữ chính MV khiến cư dân mạng “lùng sục” danh tính người đẹp. Cái tên Pasha Harulia nhanh chóng được tìm ra.

Pasha Harulia sinh năm 1999, đến từ Ukraine. Năm 16 tuổi, cô được công ty tìm kiếm tài năng phát hiện trên mạng xã hội. Cô gây ấn tượng với khuôn mặt như búp bê, cá tính và đôi mắt xanh hút hồn.

Công việc đầu tiên của Pasha là làm người mẫu lookbook cho một thương hiệu quần áo dệt kim. Sau đó, cô được nhà thiết kế thời trang kiêm doanh nhân Miuccia Prada cẩn thận lựa chọn cho chiến dịch Thu/Đông 2018 của Miu Miu. Kể từ đó, người đẹp hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Prada, Vetements, Balenciaga, Y/Project... Cô cũng có cơ hội xuất hiện trên các tạp chí hàng đầu như Elle Pháp, Vogue...

Pasha Harulia đăng bức ảnh đầu tiên lên Instagram vào tháng 3/2016. Hiện, cô có hơn 62.500 người theo dõi. Ngày 3/11, cô đăng khoảnh khắc mặt đối mặt với Jungkook trên Instagram.

Cư dân mạng khen Pasha là lựa chọn hoàn hảo để trở thành nàng thơ của em út BTS. Một số người còn muốn "đẩy thuyền" cho hai người. Không rõ tình trạng mối quan hệ hiện tại của Pasha, nhưng trong cuộc phỏng vấn với Vogue vào tháng 3/2022, cô cho biết đang sống cùng chồng ở Paris, Pháp. Khoảng 4 năm trước đó, cô cũng chia sẻ có bạn trai là luật sư.

Pasha Harulia sở hữu ngoại hình cuốn hút, các đường nét lạ mắt và cá tính. Ảnh: IG.

Cô đến từ Ukraine, được phát hiện khi còn là nữ sinh trung học. Cô từng là thành viên đội bóng chày nữ của trường. Ảnh: IG.

Pasha tham gia Met Gala vào tháng 5. Ảnh: IG.

Nàng thơ mới của Jungkook là người mẫu quốc tế đang lên hiện nay. Ảnh: IG.

Mặt mộc của Pasha khiến cư dân mạng xao xuyến. Ảnh: IG.