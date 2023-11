Dahan Phương Oanh và loạt người mẫu YG KPLUS lần đầu sải bước trên sàn runway Tôn vinh Giá trị Việt

Khán giả yêu thích thời trang đã vỡ oà với một sân khấu thời trang dành cho các thương hiệu nội địa vô cùng mãn nhãn nhờ vào cú bắt tay giữa Style Republik - Trang tin uy tín về thời trang và BIDU - ứng dụng TMDT chuyên về thời trang & làm đẹp đến từ Hàn Quốc.

Dahan Phương Oanh trở lại trên đường băng thời trang Việt

Là một trong những siêu mẫu châu Á đắt show nhất New York Fashion Week, và là người đã chinh phục tứ đại kinh đô thời trang. Dahan Phương Oanh là một gương mặt tiêu biểu cho những kỹ năng trình diễn chuẩn quốc tế. Đây cũng là lý do mà BIDU và Style Republik đã đưa ra lời mời để nữ người mẫu tái xuất hiện tại show diễn tôn vinh giá trị Việt. Bởi vì, với tiêu chí chuyên nghiệp, chỉnh chu, không drama, không ồn ào, BIDU và Style Republik đều mong muốn có thể thúc đẩy phát triển những giá trị chân thực và bền vững cho ngành thời trang của Việt Nam.

Sau hơn ba năm "đem chuông đi đánh xứ người", nữ người mẫu quốc tế Dahan Phương Oanh đã khiến giới mộ điệu vỡ òa trong tràn pháo tay với những sải bước đầy chuyên nghiệp trên đường băng tôn vinh giá trị Việt SR Celebrating Local Pride Thu đông 2023 X BIDU. Nếu như mở đầu show diễn, Dahan làm bật lên thông điệp tôn vinh cái tôi nữ tính đầy quyến rũ trong thiết kế đầm bodycon màu nude đầy táo bạo tới từ thương hiệu HUELLEYROSE thì ở phần bế mạc, chân dài sinh năm 99 khép lại show diễn Tôn vinh giá trị Việt trong thiết kế được đính kết tỉ mỉ bằng những cánh hoa anh túc đỏ, thông qua đó, tái hiện lại hình ảnh của những quý cô hiện đại, thanh lịch của thập niên 40-50 của K&K FASHION X PHI PHẠM.

Dahan trong thiết kế của thương hiệu Huelly Rose

Trả lời phỏng vấn Dahan Phương Oanh cho biết trở lại Việt Nam sau một thời gian dài, Cô vừa thấy hồi hộp vừa thấy tò mò và nhiều mong chờ về các thương hiệu thời trang Việt. Nữ người mẫu quốc tế thấy được sự chỉn chu và đầu tư có tính toán ở các bộ sưu tập cũng như sự đầu tư về sân khấu của BTC.

Người mẫu YG KPLUS trình diễn tại Việt Nam

Kim Min Sung và Seo Min Ju đều là hai người mẫu trẻ của YG KPLUS nhưng đã có những thành tích khá tốt khi liên tục xuất hiện trong show diễn thuộc khuôn khổ Seoul Fashion Week cũng như các nhà mốt nổi tiếng như CAHIERS, DOUCAN, C-ZANN E… YG KPLUS được biết đến là một trong những công ty quản lý và đào tạo người mẫu lớn nhất Hàn Quốc, trực thuộc YG Entertainment. Tính đến nay, YG KPLUS chưa từng gửi người mẫu đến Việt Nam trình diễn.

Màn chào sân của 2 người mẫu tại sàn diễn như một minh chứng rõ nét cho sự đầu tư, chuyên nghiệp và tính sáng tạo của SR Celebrating Local Pride Thu Đông 2023 cũng như đánh dấu sự hợp tác của Style Republik với BIDU.

Trong khi Kim Min Sung sải bước đầy gợi cảm, tinh tế trong thiết kế của Huelly Rose và De Juniels thì Seo Min Ju lại thể hiện những bước catwalk cực kỳ thanh lịch kết hợp cùng vẻ đẹp Á đông trong các thiết kế của Mauve và K&Kx PHI PHAM..

Sàn diễn thời trang kết hợp tính năng mua sắm - See Now Buy Now

SR Celebrating Local Pride Thu Đông 2023: Future is Now còn là sàn diễn đầu tiên mà khách mời có thể chốt đơn trên BIDU ngay khi Bộ Sưu Tập được trình diễn trên sân khấu thông qua việc quét mã QR. Rất nhiều khán giả đã hào hứng quét mã QR để xem và mua sản phẩm trên ứng dụng trong suốt show diễn. Một số thương hiệu tham gia tính năng See Now Buy Now đã có mức tăng trưởng doanh thu lên đến 300% trong đêm diễn.

BIDU - Ứng dụng mua sắm thời trang và làm đẹp từ Hàn Quốc

BIDU được biết đến là ứng dụng dẫn đầu xu hướng mua sắm tối giản, tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Với hệ thống kiểm định người bán nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người mua, sau 1 năm ra mắt, Ứng dụng này quy tụ nhiều thương hiệu thời trang nội địa ấn tượng cũng như những cửa hàng thời trang Hàn Quốc mà người dùng có thể mua trực tiếp .

BIDU đang rẽ lối đi mới khi tham vọng tạo ra một xu hướng mua sắm hướng đến sự bền vững, lành mạnh cho cả thương hiệu nội địa và người mua.