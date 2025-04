Mới đây, nữ diễn Park Min Young đã đăng tải một hình ảnh mới lên trang cá nhân của mình kèm theo dòng chú thích: “Vai diễn gì đây?”. Ngay lập tức, bức ảnh selfie soi cận nhan sắc của cô trở thành chủ đề hot khắp các nền tảng MXH Hàn. Truyền thông nước này cũng tung hô hết lời nhan sắc tuổi 39 của nữ diễn viên. Trang Sportsseoul thậm chí còn tung hô Park Min Young à "búp bê sống" với đường nét khuôn mặt và làn da không tì vết.

Hình ảnh mới của Park Min Young

Trên trang cá nhân của Park Min Young, cư dân mạng để lại hàng loạt những lời khen ngợi. Nhiều người còn tranh thủ soi cận nhan sắc của người đẹp để thấy những đường nét rất hài hòa, hoàn hảo sau nhiều năm cô can thiệp dao kéo. Đặc biệt, sống mũi ngày càng thẳng và thon gọn của nữ diễn viên là nhận về nhiều lời khen nhất. Nhiều người tinh ý phát hiện ra sau 19 năm kể từ thời mới vào nghề ở bộ phim Gia Đình Là Số 1, cánh mũi của Park Min Young thon gọn, đẹp hơn rất nhiều. Trong quá khứ, chính bản thân Park Min Young từng thừa nhận mình đã làm thẳng mũi và thu gọn cánh mũi để các đường nét trông tự nhiên hơn.

Mũi của Park Min Young được cho là thon gọn, đẹp hơn nhiều

Bên cạnh việc quan tâm nhan sắc của Park Min Young thì nhiều người cũng đặc biệt chú ý đến dòng caption của cô - “Vai diễn gì đây?”. Hiện tại, Park Min Young đang tham gia bộ phim The Confidence Man KR tuy nhiên không rõ đây có phải hình ảnh hé lộ tạo hình trong The Confidence Man KR hay không hay đến từ một dự án khác nữa. Trước đó, từ những hình ảnh ở hậu trường The Confidence Man KR thì có thể thấy, Park Min Young để một kiểu tóc khác, tạo hình cũng có phần đơn giản hơn.

Một hình ảnh của Park Min Young ở hậu trường phim

Về The Confidence Man KR, đây là bộ phim remake từ kịch bản The Confidence Man JP của Nhật Bản. Phim xoay quanh ba kẻ lừa đảo tuy nhiên họ chỉ chuyên "lấy của người giàu". Xuyên suốt quá trình phim sẽ là những phi vụ, khi ba nhân vật này tìm cách để moi tiền từ những kẻ tham lam, vô đạo đức, thậm chí là cả trùm mafia. Park Min Young là bóng hồng duy nhất trong bộ ba, hai nhân tố còn lại của dàn cast chính sẽ là Joo Jong Hyuk và Park Hee Soon.

Hiện tại, The Confidence Man KR có vẻ vẫn đang trong quá trình tiền kỳ và chưa ấn định thời gian phát hành. Chỉ biết, phim dự kiến sẽ ra mắt trên đài tvN, nhà đài năm ngoái đã cùng Park Min Young làm nên cơn sốt Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Hiện tại, The Confidence Man KR và Park Min Young đang được kỳ vọng là sẽ một lần nữa giúp tvN trở lại thời hoàng kim sau một thời gian gặp khủng hoảng lớn vì không có tác phẩm ấn tượng.

Nguồn ảnh: Tổng hợp