Nhan sắc đẹp chấn động của Park Min Young, công chúa tóc mây có thật ngoài đời!

Đã hơn 1 năm kể từ cơn sốt Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, Park Min Young không có thêm bất cứ dự án mới nào, tập trung thời gian ở trên phim trường và cũng hạn chế đi sự kiện. Chính bởi vậy, người hâm mộ rất mong chờ sự trở lại của nữ diễn viên xinh đẹp.

Mới đây nhất, ngày 8/4, Park Min Young bất ngờ gây chấn động cõi mạng khi đăng tải loạt hình ảnh quảng bá dự án mới cùng dòng chú thích: "The Confidence Man, coming soon!". (The Confidence Men hay The Confidence Man KR là bộ phim mà Park Min Young thực hiện suốt thời gian qua). Chưa bàn đến việc bộ phim bao giờ mới phát hành, chỉ riêng tạo hình quá "slay" của Park Min Young cũng đã khiến cư dân mạng phát sốt. Nữ diễn viên tẩy tóc, xuất hiện với mái tóc xoăn dài sáng màu, nhan sắc thăng hạng vượt bậc. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của Park Min Young, khán giả được thấy nữ diễn viên tẩy tóc, xuất hiện với một màu tóc nổi bật như vậy. Nhìn hình ảnh này, nhiều người cảm thán, cho rằng cô vừa giống búp bê Barbie vừa y hệt như nàng công chúa tóc mây của nhà Disney.

Những hình ảnh gây chấn động cõi mạng của Park Min Young

Bình luận của khán giả: - Trời ơi lần đầu thấy chỉ tẩy tóc, đẹp mà bực mình luôn đấy. - Cô Park cháy quá!!! - Màu tóc này, outfit này, chị phải bê nguyên si lên phim cho em. - Không đùa đâu, đẹp thế này là chết người đấy. - Rapunzel có thật ngoài đời, Disney làm bản live-action ver châu Á liền! - Tạo hình trên phim đây sao, cháy được cỡ này luôn sao??? Chiếu phim liền cho em chị ơi.

Hiện tại, chưa biết liệu tạo hình này có xuất hiện trên phim hay không, hay chỉ là một hình ảnh trong chiến dịch quảng bá dự án mới của Park Min Young. Trong phim, Park Min Young vào vai một kẻ lừa đảo thế nên việc "thay hình đổi dạng" liên tục là điều dễ hiểu. Khán giả hoàn toàn có thể mong chờ vào việc cô thậm chí còn xuất hiện với tạo hình "cháy" hơn thế này trên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh Park Min Young, 2 nam chính của phim sẽ là Joo Jong Hyuk và Park Hee Soon.

Phim hiện chưa hề ấn định về lịch trình phát sóng, quảng bá nhưng động thái đăng ảnh kèm dòng chú thích "coming soon" của nữ chính đã làm tăng kỳ vọng của khán giả về việc sớm được thưởng thức The Confidence Man KR trong thời gian gần sắp tới. Năm ngoái, Park Min Young là một trong số những nhân tố sáng giá của đài tvN, giúp nhà đài lập kỷ lục về khung giờ phim đầu tuần. Thời điểm hiện tại, tvN đang gặp khủng hoảng lớn về tỷ suất người xem, cả hai khung đầu và cuối tuần đều rơi vào tình cảnh bết bát với rating nhiều phim liên tiếp không vượt nổi ngưỡng 3%. The Confidence Man KR và Park Min Young hiện đang được kỳ vọng là sẽ giúp nhà đài chấm dứt chuỗi khủng hoảng này dù phim còn chưa ấn định ngày ra mắt.

Một hình ảnh ở hậu trường của Park Min Young

Nguồn ảnh: Instagram