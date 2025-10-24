Sốc: Người sáng lập Làng trẻ em SOS lạm dụng trẻ em

SOS Children's Villages (Làng trẻ em SOS), một tổ chức từ thiện hoạt động tại hơn 130 quốc gia, cho biết vào thứ Năm (23/10) rằng người sáng lập của họ đã lạm dụng tình dục và thể chất các trẻ em trong nhiều thập kỷ trước khi ông qua đời vào năm 1986, và tổ chức này có hồ sơ về 8 trường hợp đã được trả tiền bồi thường.

Tổ chức viện trợ của Áo, được thành lập vào năm 1949 để giúp đỡ trẻ em mồ côi trong Thế chiến thứ hai, đưa ra thông báo này trong khi đang giải quyết các cáo buộc về hành vi ngược đãi trong những năm gần đây tại một số trung tâm của họ ở Áo. Tổ chức này đang lên kế hoạch cho một "khởi động lại" trong khi xem xét các cáo buộc lạm dụng hiện tại và trong lịch sử.

"Trong những tuần gần đây, các nạn nhân và nhân viên khác đã trình báo trong quá trình điều tra," SOS Children's Villages cho biết trong một tuyên bố, nói thêm rằng họ theo dõi mọi báo cáo và đã "tăng cường" nghiên cứu nội bộ về các trường hợp lịch sử.

Hermann Gmeiner (1919 - 1986) là một nhà từ thiện người Áo và là người sáng lập Làng trẻ em SOS.

"Trong khuôn khổ các cuộc điều tra này, 8 trường hợp bảo vệ nạn nhân được ghi nhận nội bộ có liên quan đến người sáng lập Hermann Gmeiner đã được phát hiện," tổ chức này nêu rõ, và cụ thể rằng chúng xảy ra tại bốn địa điểm ở Áo mà họ không nêu tên, từ những năm 1950 đến những năm 1980.

Tất cả 8 nạn nhân, những trường hợp được xử lý từ năm 2013 đến năm 2023, đã nhận được tiền bồi thường, tổ chức này cho biết, nhưng không nói rõ số tiền hoặc cung cấp thêm chi tiết về những người hay hành vi phạm tội đã được thực hiện.

Khi Reuters liên hệ, tổ chức này cho biết các khoản thanh toán dao động từ 5.000 đến 25.000 euro (khoảng 153 đến 764 triệu đồng) cho mỗi người, và các trường hợp này liên quan đến "bạo lực tình dục và thể chất".

Tổ chức cho biết họ không nhận được bất kỳ trường hợp lạm dụng nào của Gmeiner bên ngoài Áo. SOS Children's Villages cho biết trên trang web của mình rằng họ đã hỗ trợ gần 4 triệu trẻ em và thanh niên thông qua một loạt các chương trình trên toàn thế giới.

Tổ chức từ thiện cam kết thực hiện một "khởi động lại" toàn diện, đồng thời nộp tất cả tài liệu cho một cuộc điều tra độc lập.

Nguồn: Reuters