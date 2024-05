Sốc: Lộ đoạn ghi âm Lee Seung Gi bị bố vợ âm mưu gán nợ sau vụ lừa đảo 3,7 tỷ đồng

Từ "con rể quốc dân" được công chúng yêu quý, Lee Seung Gi thành "con ghẻ" sau khi kết hôn với Lee Da In. Lý do là bởi mẹ ruột nữ diễn viên là Kyun Mi Ri bị điều tra vì thao túng cổ phiếu, bố dượng đi tù vì lừa đảo. Còn bố ruột Lee Da In cũng đi tù vì tội cản trở kinh doanh và gây rối.

Đến ngày 23/5, tên tuổi Lee Seung Gi lại 1 lần nữa chịu ảnh hưởng vì ồn ào của gia đình vợ. Cụ thể chương trình True Story Expedition đã vạch trần vụ lừa đảo 200 triệu won (3,7 tỷ đồng) của Lim Young Gyu - bố ruột Lee Da In. Trong đoạn ghi âm nói chuyện với chủ nợ, Lim Young Gyu định gán khoản nợ cho con rể nổi tiếng: "Lee Seung Gi sẽ giải quyết số nợ đó. Nghe là thấy thoải mái rồi". Người đàn ông này cũng định chiếm đoạt thêm tiền của Lee Seung Gi dù không hề tôn trọng con rể: "Tôi kể anh nghe. Tôi đang gặp khó khăn. Đó là lý do vì sao tôi cần lấy tiền từ thằng **** đó".

Chương trình True Story Expedition vạch trần vụ lừa đảo...

... và công bố đoạn ghi âm bố vợ Lee Seung Gi gán nợ cho con rể

Trong chương trình, bố vợ Lee Seung Gi bị vạch trần vụ lừa đảo lên đến 200 triệu won (3,7 tỷ đồng). Cụ thể nạn nhân là người mẹ đơn thân mang tên "Sunja" (tên giả). Bà 1 mình nuôi 3 con trong suốt 25 năm. 1 ngày nọ, con trai của Sunja nhìn thấy biên lai mẹ gửi tiền cho Lim Young Gyu. Người mẹ thú nhận rằng đã chuyển tiền cho Lee Young Gyu 206 lần trong suốt 1 năm, với số tiền 200 triệu won (3,7 tỷ đồng). Khi con trai của nạn nhân gọi điện đòi tiền, bố vợ đã gán số nợ sang cho Lee Seung Gi.

Đội ngũ sản xuất của True Story Expedition đã đến tìm Lim Young Gyu ở tỉnh Gangwon để xác minh câu chuyện. Tuy nhiên người đàn ông này đã xua đuổi họ: "Sao anh lại hỏi điều đó? Anh là thám tử hả? Tôi không trả lời đâu".

Nhóm điều tra bị bố vợ của Lee Seung Gi xua đuổi

Lim Young Gyu ra mắt với sau cuộc thi tuyển chọn tài năng của đài MBC năm 1980. Nam diễn viên này kết hôn với "Mama Chuê" Kyun Mi Ri năm 1987 và có 2 con gái. Đến năm 1993, Kyun Mi Ri đệ đơn ly hôn và giành quyền nuôi 2 con. Vào năm 1998, nữ diễn viên tái hôn, 2 con gái Yoo Bi và Da In đổi sang họ Lee của bố dượng.



Năm 2014, Lim Young Gyu bị đưa ra xét xử vì gây rối tại quán bar và quỵt tiền taxi vì say rượu. Bố vợ Lee Seung Gi bị kết án quản chế nhưng đến năm 2015, người đàn ông này lại tái phạm và gây ra 1 vụ tai nạn khác. Điều này dẫn đến việc bố vợ Lee Seung Gi phải nhận án tù giam. Sau khi ra tù, Lim Young Gyu từng lên truyền hình nói lời xin lỗi và bày tỏ tình cảm với 2 cô con gái nhưng không được hồi đáp.



Bố đẻ Lee Da In vướng tù tội, từng bày tỏ tình cảm đến các con nhưng không được hồi đáp

Lee Seung Gi hẹn hò với Lee Da In từ năm 2020. Sau 3 năm hẹn hò, Lee Seung Gi và Lee Da In chính thức nên vợ nên chồng từ ngày 7/4/2023, bằng 1 đám cưới sang trọng ở khách sạn 5 sao Grand Intercontinental Seoul Parnas. Đám cưới quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A Hàn Quốc, tạo nên khung cảnh hoành tráng như lễ trao giải.

Trước đó, Lee Seung Gi có sự nghiệp thành công trên cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, là "con rể quốc dân" được công chúng yêu mến. Suốt gần 2 thập kỷ hoạt động, Lee Seung Gi nhận nhiều lời khen ngợi về tài năng và cả nhân cách. Tuy nhiên, danh tiếng tốt đẹp và sự nghiệp sạch bóng scandal của Lee Seung Gi giờ đây đứng bên bờ vực thẳm vì tai tiếng lừa đảo có truyền thống của nhà vợ.

Cả công chúng và fan ruột đều phản đối sự lựa chọn của Lee Seung Gi. Tài tử chọn cách bảo vệ bà xã giữa "cơn bão" chỉ trích. Và điều này khiến anh trở thành "con rể quốc dân", sự nghiệp tụt dốc. Từ 1 ngôi sao có những tour diễn "cháy vé", giờ đây tour The Dreamer's Dream của Lee Seung Gi rơi vào tình trạng ế ẩm. Đêm diễn ở Hàn Quốc chỉ có sức chứa 477 chỗ ngồi cũng không thể bán hết vé. Tình cảnh những đêm diễn tại Đông Nam Á cũng không khá khẩm hơn, thậm chí Lee Seung Gi còn phải hủy đêm diễn ở Mỹ, với lý do bị cho là không bán được vé.

Lee Seung Gi thành "con ghẻ quốc dân" vì tai tiếng của nhà vợ

Tour diễn của Lee Seung Gi ế vé dù có quy mô không quá lớn

