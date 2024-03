Mỹ nhân hạng A nói gì về màn lên đồ chói lọi cố “giật” spotlight ở hôn lễ của em gái và Lee Seung Gi?

Sáng 20/3, tờ Osen đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng Lee Yoo Bi vừa xuất hiện trong chương trình Strong Heart VS với tư cách khách mời và có nhiều chia sẻ đáng chú ý về hôn lễ của Lee Seung Gi - Lee Da In. Đặc biệt, Lee Yoo Bi lần đầu lên tiếng về màn xuất hiện khiến nữ diễn viên bị tố chơi trội, chiếm spotlight của em gái Lee Da In. Còn nhớ hồi tháng 4 năm ngoái, nữ diễn viên họ Lee đã trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội vì diện 1 cây đồ màu hồng rực rỡ từ đầu đến chân tới đám cưới Lee Seung Gi - Lee Da In.

Ngay trên sóng truyền hình mới đây, Lee Yoo Bi khẳng định em gái Lee Da In đã chọn mua bộ trang phục gây tranh cãi: "Thực ra Lee Da In đã mua bộ trang phục màu hồng đó cho tôi. Tôi bận rộn ở đoàn phim suốt, không có thời gian đi cùng con bé. Nên Lee Da In đã gửi bức hình về bộ trang phục cho tôi xem. Lúc đó, tôi đã cảm ơn con bé rối rít".

Những chia sẻ của Lee Yoo Bi trên sóng truyền hình mới đây đã nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen

Lee Yoo Bi diện trang phục hồng rực, bị chỉ trích dữ dội với nghi vấn chơi trội nhằm lấn lướt cô dâu chú rể Lee Seung Gi - Lee Da In trong hôn lễ hoành tráng

Đám cưới Lee Seung Gi - Lee Da In hồi tháng 4 năm ngoái làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí

Cũng trong chương trình Strong Heart VS, Lee Yoo Bi giải thích về chuyện đeo băng đô tới dự đám cưới em gái: "Tôi liên tục đội những bộ tóc giả cầu kỳ trên phim trường. Khi nhận ra mình không có đủ thời gian làm tóc, tôi đã chọn 1 bộ tóc giả trông bình thường nhất ở tổ phục trang để dự đám cưới Lee Da In. Và tôi đã phải dùng tới cả băng đô để cố định mái tóc giả".

Lee Yoo Bi sinh năm 1990, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn khi vừa tròn 21 tuổi. Ngay từ khi mới ra mắt, Lee Yoo Bi đã nhận được nhiều sự chú ý của công chúng vì có mẹ là "Mama Chuê" Kyun Mi Ri. Trong suốt 13 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân 9X trở nên quen mặt với khán giả châu Á qua loạt tác phẩm ăn khách như Pinocchio, Gu Family Book, The Escape Of the Seven...

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn liên tục dính nghi vấn hẹn hò với nam thần tượng đình đám Jungkook (BTS) kém 7 tuổi.

Truyền thông Hàn tung bằng chứng hẹn hò của Jungkook và Lee Yoo Bi, khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Nguồn: Koreaboo