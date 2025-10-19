Sốc: Bé trai bị nuôi như thú hoang, trần truồng di chuyển bằng tứ chi, cha mẹ nói “tự do cá nhân”

Mới đây, tại khu dịch vụ Yaxi (Á Nhi Tây), huyện Shimian, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một đứa trẻ hoàn toàn trần truồng, bò và ăn uống như động vật đã khiến dư luận xôn xao. Người đăng tải clip cho biết, “đứa trẻ hành động như chó, ăn, bò... giống một ‘đứa trẻ hoang'.

Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng. Trước phản ứng dữ dội của dư luận, chính quyền huyện Nanjian (tỉnh Vân Nam) – nơi được cho là quê quán của gia đình này – đã lập tức vào cuộc xác minh.

Ông Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Nanjian chia sẻ với Tạp chí Tin tức Trung Quốc rằng, sau khi phát hiện đoạn video, chính quyền đã tìm cách liên hệ với cha mẹ của đứa trẻ, song điện thoại của cả hai đều trong tình trạng tắt máy. Đến tối 16/10, phòng quản lý thông tin mạng của địa phương mới liên lạc được với người cha.

“Khi được thông báo rằng vụ việc đang gây bão mạng và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của con trai, người cha chỉ nói: ‘Đó là lối sống của chúng tôi, người khác không có quyền can thiệp’ – rồi lập tức tắt máy và khóa liên lạc,” vị quan chức cho biết.

Hiện nay, các cơ quan chức năng gồm tuyên giáo, công an, dân chính, hội phụ nữ và nhân viên xã hội đang phối hợp nghiên cứu giải pháp xử lý. Phía công an Nanjian cũng đang liên hệ với cảnh sát tỉnh Tứ Xuyên để xác định vị trí và tiếp cận gia đình này.

Trước đó, theo chính quyền địa phương, gia đình này từng bị ghi nhận có hành vi bất thường. Cụ thể, năm ngoái, khi đứa con thứ hai sắp chào đời, cặp vợ chồng này đã đưa con lớn về quê ở Nanjian sống cùng ông bà nội. Từ thời điểm đó, người dân và cán bộ thôn bắt đầu phát hiện nhiều biểu hiện lạ.

Người phụ nữ trong gia đình thường ăn mặc hở hang, thậm chí không mặc quần áo khi ra ngoài, buộc cán bộ thôn phải nhiều lần đến nhắc nhở. Không những vậy, cả hai vợ chồng đều không cho con mặc quần áo.

Cán bộ xã, công an và đại diện hội phụ nữ đã đến nhà khuyên nhủ, yêu cầu cha mẹ mặc quần áo cho con, song họ kiên quyết từ chối, viện lý do: “Đứa trẻ khi còn nhỏ bị viêm da, mặc quần áo sẽ ngứa và đau rát, nên nó không thích mặc.”

“Chúng tôi đã nhiều lần can thiệp nhưng họ đều nói đây là ‘tự do cá nhân’, là ‘cách sống riêng’, không ai có quyền can thiệp,” đại diện chính quyền cho biết thêm.

Ngoài ra, hai đứa trẻ trong gia đình đến nay vẫn chưa được đăng ký hộ khẩu. Khi công an yêu cầu cha mẹ đi làm thủ tục, họ cho biết “chưa thống nhất quan điểm” và “vẫn đang cân nhắc”. Đáng chú ý, đứa con thứ hai được sinh tại nhà, không qua bệnh viện, còn đứa con lớn được mang từ nơi khác về, khiến cơ quan chức năng khó xác định chính xác độ tuổi của cả hai.

Hiện sự việc vẫn đang được các cơ quan chức năng ở Vân Nam và Tứ Xuyên phối hợp xử lý, trong khi cộng đồng mạng tiếp tục tranh cãi gay gắt giữa hai luồng quan điểm: “tôn trọng tự do cá nhân” và “phải bảo vệ quyền lợi, nhân phẩm của trẻ nhỏ”.

Nguồn: Weibo@Tạp chí Tin tức Trung Quốc