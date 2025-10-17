Sở Y tế TP HCM vào cuộc vụ nam sinh bị tai nạn không được bệnh viện cấp cứu kịp thời

Sáng 17-10, sau khi Báo Người Lao Động đăng tải thông tin về việc nam sinh viên gặp tai nạn giao thông nhưng không được cấp cứu kịp thời khiến em không qua khỏi, Sở Y tế TP HCM đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Bà Rịa báo cáo khẩn.

Sở Y tế TP HCM chỉ đạo sau phản ánh của Báo Người Lao Động

Theo Sở Y tế TP HCM, ngay sau khi nắm được thông tin cơ quan y tế đã khẩn trương vào cuộc nhằm xác minh, làm rõ toàn bộ quá trình tiếp nhận và điều trị người bệnh.

Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 24-10-2025.

Nam sinh đại học năm nhất ra đi trước sự đau thương của gia đình

Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cùng bộ phận Công tác Xã hội phối hợp với các khoa, phòng liên quan chủ động thăm hỏi, chia sẻ với gia đình người bệnh đã mất, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm và cầu thị của ngành y tế.

Trước đó, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cũng đã cho thành lập đoàn kiểm tra do một lãnh đạo sở làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Bà Rịa, thời gian kiểm tra sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng kể từ ngày 20-10-2025.

Mục tiêu kiểm tra nhằm chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và nguyên nhân gốc rễ của nó để bệnh viện có biện pháp, giải pháp khắc phục và cải tiến chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng mong đợi của người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ thành lập tổ công tác do một Phó Giám đốc sở phụ trách sẽ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động củng cố công tác quản trị bệnh viện, nâng cao năng lực chuyên môn, định hướng phát triển toàn diện của Bệnh viện Bà Rịa trong thời gian tới.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12-10, em Q.T. (19 tuổi, sinh viên năm nhất một trường đại học ở TP HCM) gặp tai nạn tại một ngã tư thuộc xã Ngãi Giao, TP HCM. Sau đó, em T. được người dân đưa vào trung tâm y tế gần đó cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa.

Gia đình nạn nhân cho rằng khi đến bệnh viện em T. không được cấp cứu kịp thời nên không qua khỏi.



