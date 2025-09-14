Sợ mẹ phát hiện tiêu hết tiền lương, nam thanh niên đã làm điều sai trái này

Hà Hoàng Hải N. tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 12/9, Công an phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tiếp nhận tin báo từ anh Hà Hoàng Hải N. (sinh năm 2007, hiện đang tạm trú tại xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An) về nội dung vào khoảng 17h cùng ngày, anh N. đang điều khiển xe mô tô tại khu vực sân Golf (đường Bình Minh, khối Mỹ Thắng, phường Cửa Lò) thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt có hành vi đe dọa, dùng vũ lực cướp số tiền 3,9 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ việc có tính chất mức độ rất nghiêm trọng, Công an phường Cửa Lò đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh triển khai lực lượng rà soát, truy xét và trích xuất camera khu vực xảy ra vụ việc, khu vực xung quanh để điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường và ghi lời khai người trình báo đã phát hiện các dấu hiệu nghi vấn.

Sau quá trình truy xét, xác minh, sàng lọc thông tin và thu thập các tài liệu chứng cứ, lực lượng Công an xác định thông tin mà N. trình báo là không đúng sự thật.

Qua đấu tranh, Công an phường Cửa Lò đã làm rõ rằng, trong thời gian nghỉ hè, N. đi làm thêm được số tiền lương 3,9 triệu đồng.

Sau đó, N. đã dùng số tiền này đi mua điện thoại di động và khi thiếu tiền, N. đã bán điện thoại để tiêu xài nên không có tiền đưa về cho mẹ.

Sợ mẹ phát hiện, N. đã nghĩ ra việc bị cướp và tự dựng hiện trường giả để trình báo cơ quan Công an.

Từ những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan Công an thu thập được, N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi báo tin giả của mình.

Qua vụ việc này, Công an phường Cửa Lò khuyến cáo người dân tuyệt đối không báo tin giả hoặc cung cấp thông tin sai sự thật đến cơ quan Công an, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Mọi hành vi báo tin giả, sai sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.