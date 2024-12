Sợ "mất chồng", Diệu Nhi bất ngờ xuất hiện ở concert 4 Anh Trai Say Hi?

Sau đêm concert 3 thu hút hàng chục ngàn khán giả tại Hà Nội, show diễn thứ 4 của Anh Trai Say Hi tiếp tục được diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Dù là đêm thứ 2 tại Hà Nội nhưng sức nóng của concert quy tụ 30 Anh Trai đình đám vẫn không hề giảm nhiệt. Bằng chứng là từ lúc 2-3 giờ sáng, đông đảo người hâm mộ đã tập trung trước địa điểm tổ chức, xếp hàng để có vị trí đẹp nhất ở bên trong. Cho đến chiều 9/12, ghi nhận tại SVĐ Mỹ Đình thu hút lượng khán giả đông đảo, dự sẽ tạo nên đêm nhạc tưng bừng tiếp theo.

Trước giờ G, một khoảnh khắc tại concert bất ngờ trở nên viral cõi mạng. Theo đó, "team qua đường" bắt gặp một khán giả đeo mặt nạ in hình Diệu Nhi xuất hiện bên trong sân vận động. Không những vậy, trên mặt nạ còn in dòng chữ "Người Thắng Cuộc" - tên nhóm chat với fan vừa được Diệu Nhi thay đổi để "khẳng định chủ quyền" với ông xã. Khoảnh khắc "Diệu Nhi fake" tại concert 4 Anh Trai Say Hi khiến netizen không khỏi bật cười. Nhiều người dự đoán khán giả đó rất có thể là fan cứng của Diệu Nhi và đang giúp nữ diễn viên "đột nhập" vào concert để canh giữ Anh Tú.

Một fan xuất hiện tại concert 4 với chiếc mặt nạ độc lạ khiến ai cũng bật cười

Nhiều người cho rằng đây là "nội gián" của Diệu Nhi phái đến concert để canh giữ hộ Anh Tú

Tại concert tại Hà Nội, Anh Tú "chơi lớn" khi đầu tư hẳn chiếc "ngói mới". Mái tóc màu nổi bật càng khiến visual của ông xã Diệu Nhi sáng bừng bừng. Dù bắt cận bằng góc máy nào thì Anh Tú cũng đều chứng minh phong độ nhan sắc "không góc chết" của mình. Khắp các diễn đàn dành bàn tán về chiếc visual "đỉnh nóc" của Anh Tú, điều này khiến Diệu Nhi ở nhà được phen "đứng ngồi không yên".

Cụ thể, khi nhận thấy ông xã của mình gây sốt rần rần tại concert và được đông đảo khán giả bàn tán, Diệu Nhi đã phải "khẳng định chủ quyền" ngay lập tức. Trên nhóm chat với fan, Diệu Nhi thay đổi tên nhóm thành "Người Thắng Cuộc". Hành động chứng minh thị uy là "nóc nhà" của Diệu Nhi khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả. Cư dân mạng hài hước bình luận có chồng vừa đẹp trai, tài giỏi và đông fan thì Diệu Nhi sẽ còn được "ra vẻ" dài dài.

Diệu Nhi phải gấp rút có động thái "khẳng định chủ quyền" trên mạng xã hội khiến netizen bật cười

Không chỉ có màn "khẳng định chủ quyền" lầy lội, Diệu Nhi còn khiến dân mạng cười bò bởi màn "ghen tuông" hài hước. Theo đó, trên trang cá nhân, Diệu Nhi gây chú ý khi đăng tải đoạn clip tổng hợp những màn "skinship" của Anh Tú bên loạt nhân vật. Nhìn thấy ông xã hết ôm rồi đến hôn gió với người khác, Diệu Nhi liền đăng đàn: "Ta nói coi mà thấy mệt trong người ngang, cần lắm một lời giải thích". Đáng nói, không chỉ một mà Anh Tú có cả nguyên dàn "tiểu tam" kề cận, đó là dàn... Anh Trai Say Hi.

Cụ thể, Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip Anh Tú thân mật với hội anh em tại concert 3 Anh Trai Say Hi tại Hà Nội vừa qua. Loạt khoảnh khắc Anh Tú được Isaac ôm vào lòng, được Rhyder hôn gió hay Quân A.P cõng trên người,... trông vô cùng thân mật. Chứng kiến loạt cử chỉ ngọt ngào của ông xã bên người khác, Diệu Nhi đã làm clip "react" kèm biểu cảm khó đỡ. Nữ diễn viên chọc cười mọi người bằng vẻ lầy lội, kèm theo đó là ngân nga bài hát thất tình bằng giọng hát hài hước. Màn "đánh ghen" có 1-0-2 của Diệu Nhi khiến cư dân mạng chỉ biết ôm bụng cười.

Diệu Nhi thái độ ra mặt khi thấy ông xã thân thiết bên hội "tiểu tam"

Có chồng vừa tài giỏi, đẹp trai, đông fan mà còn thích "skinship" kiểu này thì Diệu Nhi phải "giữ của" liên tục