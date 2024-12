Trấn Thành quyết "dí" trai đẹp HURRYKNG ở concert, dồn dập hỏi đến cùng bắt phải khẳng định 1 điều!

Tối 7/12, khán giả tại Hà Nội đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong đêm thứ 3 của concert Anh Trai Say Hi. Ngoài những màn biểu diễn chất lượng, khuấy động không khí thì các anh trai tương tác, trêu ghẹo nhau trên sân khấu cũng khiến nhiều người "đứng ngồi không yên". "Anh trai thứ 31" Trấn Thành được khen dẫn dắt tốt, có những màn "quăng miếng" khiến khán giả rần rần. Một trong những clip viral sau đêm thứ 3 của concert chính là khoảnh khắc Trấn Thành quyết "dí" để trêu HURRYKNG.

Theo đó, khi đang đề cập đến câu chuyện ăn kem, Trấn Thành hỏi HURRYKNG: "Em có thích kem không?", nam rapper ngại ngùng rồi đáp lại: "Còn phải hỏi". Chưa dừng lại tại đón, Trấn Thành khiến HURRYKNG ngại ngùng khi tiếp tục hỏi: "Em là người hay ăn kem mỗi tối đúng không? Em hảo ngọt, thích ăn đồ ngọt đúng không? Ăn kem nhiều dễ lên ký lắm nha, nhớ tập thể dục nha". HURRYKNG cũng phối hợp có câu trả lời đánh trống lảng: "Hôm nào vui quá, có gì thích quá thì mình mới ăn thôi". Sau cùng, Trấn Thành chốt lại: "Em thích kem chứ?", HURRYKNG cười lớn khẳng định: "Thích chứ".

Clip: Trấn Thành quyết "dí" để HURRYKNG liên tục khẳng định rất yêu thích "kem"

Bên dưới khán đài, khán giả rần rần thích thú, bởi lẽ nhiều người nhận ra Trấn Thành đang mượn tình huống quảng bá kem cho nhãn hàng để trêu ghẹo HURRYKNG, người yêu của anh có tên thân mật là Kem. Cô gái này cũng xuất hiện ở đêm 3 concert, còn làm động tác động viên và cổ vũ tinh thần trước khi HURRYKNG bước lên sân khấu. Chuyện tình yêu gần 1 thập kỷ, gắn bó từ thuở mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp đến hiện tại của HURRYKNG và Kem cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ, mong chờ một cái kết đẹp ở tương lai.

Khoảnh khắc HURRYKNG tẽn tẽn, ngại ngùng trước những câu hỏi của đàn anh

HURRYKNG được cô bạn gái tên Kem đồng hành, sát cánh trong mọi hoạt động

HURRYKNG được công chúng yêu mến bởi tài năng và câu chuyện tình yêu mang năng lượng tích cực

HURRYKNG công khai bạn gái vào năm 2017 qua một bài viết trên trang cá nhân. Chuyện tình "gà bông" của cả hai bắt đầu từ những năm cấp 3, khi đó cả hai là bạn học chung. Người yêu của HURRYKNG có nickname là Kem, sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ thương và chiếc má lúm đồng tiền khiến nam rapper "say như điếu đổ".

Kem dành ánh mắt si tình mỗi khi nhìn HURRYKNG toả sáng trên sân khấu

Cô cũng là "phó nháy" riêng cho người yêu

Khi HURRYKNG gặp sự cố phải nằm viện, Kem là người kề cận để chăm sóc anh. Người yêu của HURRYKNG có gương mặt khả ái, dễ thương và chiếc má lúm đồng tiền khiến anh chàng "say như điếu đổ". Dựa theo những gì cả hai chia sẻ trên mạng xã hội, Kem ủng hộ bạn trai theo đuổi đam mê. Ngược lại HURRYKNG cũng rất thấu hiểu bạn gái. HURRYKNG từng hạnh phúc chia sẻ những món phụ kiện anh mang đi diễn đều do bạn gái tự tay làm và không ngần ngại kêu gọi mọi người mua hàng ủng hộ. Từ khi HURRYKNG tham gia Anh Trai Say Hi , chuyện tình yêu của cặp đôi được nhiều người biết đến và ủng hộ hơn.

Trên trang cá nhân, HURRYKNG không ngại đăng ảnh bạn gái và những khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi. HURRYKNG còn thường xuyên "flex" chuyện tình cảm trong group chat với fan. Khi thì mua hoa dỗ dành, lúc thì than thở vì bị "nửa kia" giận dỗi. Nhìn hành trình ngọt ngào của HURRYKNG và Kem, cư dân mạng dành sự ngưỡng mộ và chờ đợi cái kết đẹp của cả hai. Gây chú ý, mối quan hệ giữa Kem và mẹ của HURRYKNG rất tốt. Nam rapper đã dắt người yêu về nhà và Kem cùng với mẹ của HURRYKNG còn quay clip đu trend cực lầy lội.

Kem bên cạnh chăm sóc HURRYKNG khi anh bị bệnh lúc còn đi học