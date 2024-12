Diệu Nhi phải có ngay động thái gấp để “cảnh báo” sau màn trình diễn của Anh Tú tại concert 3 Anh Trai Say Hi

Tối 7/12, đêm đầu tiên của concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội đã được diễn ra. Hàng chục ngàn khán giả đã có mặt để ủng hộ dàn idol. Trong không khí tưng bừng, người hâm mộ được thưởng thức nhiều tiết mục hoành tráng. Dù concert khép lại nhưng khắp mạng xã hội vẫn tràn ngập bài đăng về show diễn. Gây chú ý, netizen chia sẻ rần rần loạt khoảnh khắc bắt cận visual xuất sắc của Anh Tú Atus.

Tại concert tại Hà Nội, Anh Tú "chơi lớn" khi đầu tư hẳn chiếc "ngói mới". Mái tóc màu nổi bật càng khiến visual của ông xã Diệu Nhi sáng bừng bừng. Dù bắt cận bằng góc máy nào thì Anh Tú cũng đều chứng minh phong độ nhan sắc "không góc chết" của mình. Khắp các diễn đàn dành bàn tán về chiếc visual "đỉnh nóc" của Anh Tú, điều này khiến Diệu Nhi ở nhà được phen "đứng ngồi không yên".

Cụ thể, khi nhận thấy ông xã của mình gây sốt rần rần tại concert và được đông đảo khán giả bàn tán, Diệu Nhi đã phải "khẳng định chủ quyền" ngay lập tức. Trên nhóm chat với fan, Diệu Nhi thay đổi tên nhóm thành "Người Thắng Cuộc". Hành động chứng minh thị uy là "nóc nhà" của Diệu Nhi khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả. Cư dân mạng hài hước bình luận có chồng vừa đẹp trai, tài giỏi và đông fan thì Diệu Nhi sẽ còn được "ra vẻ" dài dài.

Visual "đỉnh nóc, kịch trần" của Anh Tú Atus ở concert 3 Anh Trai Say Hi

Diệu Nhi phải có ngay động thái "khẳng định chủ quyền" sau khi ông xã gây bão tại concert 3

Đây không phải lần đầu Diệu Nhi công khai "flex" có chồng vừa giỏi vừa đẹp. Xuyên suốt hành trình Anh Tú tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, Diệu Nhi dù lên mạng chê ỏng chê eo ông xã nhưng thực chất lại là người ủng hộ số 1 cho chồng. Những khoảnh khắc của Anh Tú ở chương trình được Diệu Nhi chia sẻ về trang cá nhân rất đều đặn.

Không những thế, có lần Diệu Nhi khiến ai cũng bật cười vì màn đôi co tới cùng với "tiểu tam" Quang Trung. Quang Trung và vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi đã có mối quan hệ thân thiết từ những ngày bắt đầu bước chân vào nghề. Ở Anh Trai Say Hi, Quang Trung và Anh Tú càng trở nên gắn bó hơn nữa. Có lẽ vì đã biết nhau từ trước nên cả hai dễ chia sẻ và khắng khít hơn so với những nghệ sĩ khác.

Đặc biệt, Quang Trung và Anh Tú còn có những hành động thân mật, sau đó cố ý đăng tải lên mạng xã hội để "chọc tức" Diệu Nhi ở nhà. Cũng từ đó, netizen cứ hễ thấy Quang Trung bên cạnh Anh Tú là sẽ nhắc Diệu Nhi vào xem. Những màn đôi co giữa Diệu Nhi và Anh Tú khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Ngoài Quang Trung, Diệu Nhi cũng không ít lần bày tỏ sự lo lắng về độ thân thiết của ông xã với Anh Trai khác. Tuy nhiên ai cũng hiểu, đây chỉ là mảng miếng lầy lội của nữ diễn viên mà thôi.

Màn "bắt ghen" lầy lội của Diệu Nhi khiến dân mạng chỉ biết ôm bụng cười

Diệu Nhi và Anh Tú hẹn hò được 7 năm và đăng ký kết hôn vào cuối tháng 8/2022. Sau đó, cả hai đã tổ chức đám cưới lãng mạn vào tháng 10/2022. Cuộc sống hôn nhân của Diệu Nhi và Anh Tú luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Dù đã tận hưởng niềm vui lên chức, thế nhưng Diệu Nhi và Anh Tú lại rất kín tiếng trong đời sống riêng tư. Đã hơn 3 năm trôi qua kể từ khi cặp đôi chào đón nhóc tỳ đầu lòng nhưng không có bất kì hình ảnh nào liên quan đến bé được chia sẻ công khai. Như lần mang bầu đầu tiên, Diệu Nhi không lên tiếng thông báo, chọn những chiếc váy rộng thùng thình để giấu vóc dáng. Tầm 1-2 tháng gần đây, bà xã Anh Tú cũng lui về ở ẩn, không lộ diện trong các hoạt động showbiz hoặc sự kiện giải trí.

Mới đây nhất, nữ diễn viên đăng clip đu trend sự khác biệt của mình vào lúc 9h sáng và 9h tối. Nhiều người phát hiện Diệu Nhi dùng những hình ảnh cũ chứ không phải hiện tại. Đáng nói, bên dưới clip của nữ diễn viên, 1 cư dân mạng còn khẳng định chắc nịch rằng Diệu Nhi đã "vượt cạn" thành công. Bằng chứng được người này đưa ra chính là có người quen đã bắt gặp nữ diễn viên tại bệnh viện.

Giữa lúc cư dân mạng "bán tín bán nghi" vì tiết lộ của "team qua đường", vợ Anh Tú cũng bất ngờ chia sẻ loạt khoảnh khắc mới, điều gây chú ý chính là vòng 2 của cô trông thon gọn hơn hẳn so với thời gian trước đó. Những người theo dõi cuộc sống của nữ diễn viên có thể nhận ra tầm 1 tuần trước, cô rất hạn chế sử dụng mạng xã hội dù trước đó thường xuyên cập nhật cuộc sống. Netizen cho rằng Diệu Nhi đang "phát tín hiệu" xác nhận đã chào đón thành công em bé thứ 2.

Nhiều người cho rằng Diệu Nhi đã lên chức mẹ bỉm lần 2