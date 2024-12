Những khoảnh khắc độc quyền chỉ có ở concert Anh trai "say hi" tại Hà Nội

Dù thời tiết Hà Nội đầu tháng 12 bắt đầu chuyển rét, nhưng Anh trai "say hi" Hà Nội - Concert 3 đã biến SVĐ Quốc gia Mỹ Đình thành một không gian rực lửa với biển người, biển lightstick phủ kín khán đài. Từ giai điệu, ánh sáng, sân khấu được thiết kế hoành tráng, đến những màn pháo hoa rực rỡ và những màn trình diễn bùng nổ xua tan cái rét của thời tiết, tạo nên một bầu không khí nóng bỏng và tràn ngập cảm xúc. Những tiếng cổ vũ vang dội của đông đảo khán giả hòa cùng nhiệt huyết từ 30 Anh trai trên sân khấu, biến đêm concert Anh trai "say hi" Hà Nội - Concert 3 thành một sự kiện âm nhạc thắp sáng cả mùa đông Hà Nội.

Trước đó, từ 4 giờ sáng, bất chấp thời tiết rét ẩm, một lượng đông đảo fan đã xếp hàng trước cổng SVĐ Quốc gia Mỹ Đình để “săn” suất đứng gần sân khấu để thỏa sức ngắm các Anh trai. Nhiều nhóm fan của các Anh trai còn chuẩn bị quà, poster, banner… mang đến để cổ vũ cho thần tượng của mình, tạo nên không khí lễ hội sôi động.

Khán giả đã phủ kín khán đài, biến sân Mỹ Đình thành một biển người, hòa cùng nhịp điệu sôi động và những giai điệu đầy cảm xúc. Sự xuất hiện của 30 “Anh trai” không chỉ làm bùng nổ không khí mà còn là lời đáp lại tình cảm đặc biệt của khán giả thủ đô – những người đã luôn mong đợi và yêu thương chương trình Anh trai "say hi".

30 Anh trai đã mang đến rất nhiều tiết mục mới lạ đặc biệt và những khoảnh khắc “độc quyền” chỉ có ở đêm concert đặc biệt này. Mở màn concert là ca khúc Khát vọng người Việt (sáng tác Lê Thương) do 30 Anh trai trình diễn, là một sáng tác mới lần đầu được trình diễn trên một sân khấu lớn như SVĐ Quốc gia Mỹ Đình mang ý nghĩa đặc biệt cả về nghệ thuật và văn hóa. Bài hát tạo ấn tượng mạnh mẽ về lòng tự hào dân tộc.

Hình ảnh 30 Anh trai cùng hát vang ca khúc Khát vọng người Việt, pháo hoa bay rợp trời tạo nên khoảnh khắc mở màn gây ấn tượng choáng ngợp, xúc động. Bài hát đề cao khát vọng của những người con đất Việt, tinh thần vươn lên, truyền cảm hứng lớn cho khán giả.

Bên cạnh đó, Anh trai "say hi" Hà Nội - Concert 3 còn chiêu đãi khán giả loạt tiết mục được làm mới, như "Don’t Care" với lời rap mới, "You Had Me At Hello" phiên bản mới sôi động hơn… Đặc biệt là sáng tác mới chỉ có ở Anh trai "say hi" Hà Nội - Concert 3, bài hát "Làn ưu tiên" và màn trình diễn sôi động đánh dấu màn “say hi” của nhóm nhạc MOPIUS với 4 mảnh ghép tài năng Quang Hùng MasterD, Dương Domic, JSOL, HURRYKNG trước khán giả tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Xuyên suốt đêm Concert, không thiếu những khoảnh khắc fanchant đắt giá giữa các Anh trai và khán giả. Không khí tại sân Mỹ Đình thực sự là một cơn “bão cảm xúc”. Khán giả không chỉ đơn thuần xem biểu diễn mà còn hòa mình vào âm nhạc, tạo nên những màn “hát bè” cùng các Anh trai trong những ca khúc ballad như Thi sĩ, Kim phút kim giờ, Sóng vỗ vỡ bờ, Regret… cho đến những phút cùng nhún nhảy, “quẩy nhiệt” với các bài hát hit sôi động như Catch Me If You Can’t, Ngáo ngơ, Sao hạng A, Ngạo nghễ, Tình đầu quá chén, Walk…

Hầu hết khán giả ai cũng có thể thuộc và hát theo những bài hát của chương trình. Có những tiết mục như Kim phút kim giờ, Sao hạng A…, cả biển người trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình hòa giọng đều như bắp khiến ai nghe cũng “nổi da gà” vì quá xúc động.

Từ hoạt động Fan gọi - Anh trai trả lời, đáp ứng yêu cầu mà các fan muốn các Anh trai thực hiện trong concert, Anh Tú Atus, Song Luân, Dương Domic cùng các Anh trai team Đều là của em đã cùng tham gia game Aegyo Moment (biểu lộ cảm xúc một cách dễ thương, từ giọng nói đáng yêu nũng nịu, đến biểu cảm, dáng điệu, cử chỉ).

"Biển" lightstick thắp sáng cả mùa đông Hà Nội

Phần Dance Battle tạo nên một điểm nhấn ấn tượng, hài hước nhưng không kém phần cuốn hút, với màn “đọ tài” vũ đạo giữa các Anh trai: Thái Ngân, Nicky, Hùng Huỳnh, Captain, Erik, Pháp Kiều trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Kết quả, Anh trai Captain với sự cổ vũ “hết công suất” của khán giả đã thắng game Dance Battle và sẽ trở thành đồng Admin Fanpage Anh trai Say Hi Vie Channel trong 24 giờ.

Tiết mục kết, ca khúc mới Say Hi Never Say Goodbye - sáng tác mới của Dương Domic với màn trình diễn của 30 Anh trai khiến tất cả mọi người vỡ òa cảm xúc. Các Anh trai hẹn gặp lại khán giả tại Anh trai "say hi" Hà Nội - Concert 4 sẽ diễn ra vào ngày 9/12 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.