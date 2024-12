Negav nghẹn ngào trở lại ở concert 3 Anh Trai Say Hi: "Cảm ơn vì đã bao dung, cho em cơ hội sửa sai"

Ngày 7/12, tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) chính thức diễn ra đêm concert 3 của Anh Trai Say Hi. Ngay từ sớm, các fan đã tập trung đông đảo check-in và xếp hàng để có vị trí đẹp theo dõi các idol. Bên cạnh đó những hoạt động ngoài lề do các FC tổ chức càng khiến không khí buổi concert thêm phần nô nức. Được biết, đêm diễn thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự.

Đúng giờ, các Anh Trai mở màn concert 3 bằng tiết mục vô cùng ý nghĩa. 30 Anh Trai xuất hiện trên sân khấu và trình diễn ca khúc Khát vọng là người Việt Nam. Và sau khi vắng mặt ở concert 2 tại TP.HCM, rapper Negav chính thức trở lại với đêm diễn đầu tiên ở Hà Nội. Sau khi hoàn thành tiết mục mở màn, 30 Anh Trai đứng trên sân khấu và lần lượt được Trấn Thành giới thiệu bước lên chào khán giả. Khoảnh khắc Negav được gọi tên, khán giả phía dưới hú hét lớn, đồng loạt hô tên nam rapper.

Sau đó, Negav đã có chia sẻ ngắn sau thời gian dài mới quay trở lại sân khấu Anh Trai Say Hi. "Thưa tất cả quý vị khán giả, thưa BTC Anh Trai Say Hi và tất cả quý vị quan khách có mặt tại concert 3. Thật sự đối với em khi được đứng tại đây với tất cả các Anh Trai là diễm phúc lớn nhất. Em muốn tri ân và ghi nhớ tình cảm mà mọi người dành cho em, đó là thứ em không thể thiếu được trong chặng đường làm nghề của em. Bên cạnh đó em biết ơn tất cả các cơ quan ban ngành, anh chị trong BTC Anh Trai Say Hi vì đã bao dung, chấp thuận cho em có cơ hội để sửa sai. Em xin cảm ơn tất cả mọi người".

Clip: Negav lộ diện và chia sẻ về màn trở lại ở concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội

Trước đó trong các hoạt động trước thềm concert đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Negav sẽ xuất hiện ở concert được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình. Theo đó, Negav đã đáp chuyến bay đến Hà Nội vào ngày 4/12 và ở cùng khách sạn với các Anh Trai, tuy nhiên nam rapper không lộ diện và trùm kín mít gây chú ý.

Trong buổi diễu hành trên xe buýt 2 tấng, Anh Tú Atus gây chú ý khi có động thái khiến netizen càng có thêm cơ sở cho rằng Negav sẽ tái xuất. Cụ thể, trong lúc Anh Tú đang kêu gọi mọi người chờ đón concert thì một người hâm mộ đã hỏi: "Anh ơi đầy đủ không anh?". Nam ca sĩ không trực tiếp "spoil" bằng lời nói mà có hành động là gật đầu như một lời ngầm xác nhận các tiết mục sắp tới sẽ rất đầy đủ, trọn vẹn. Không chỉ thế, sau hành động gật đầu này, Anh Tú có vẻ ngại ngùng, bối rối và còn dặn dò mọi người giữ bí mật. Bởi lẽ, "đầy đủ" trong câu hỏi của fan chính là việc có sự xuất hiện của 30 anh trai, trong đó có cả Negav.

Cho đến khi ngày hoạt động thứ 3, Negav chính thức lộ diện và có 1 ngày cùng các Anh Trai tham gia vào lịch trình chung. Trước giờ G concert, Negav lộ diện và check-in cùng các Anh Trai trên MXH.

Sự trở lại của Negav ở concert 3 Anh Trai Say Hi nhận được nhiều sự quan tâm

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper. Trước khi có nghệ danh Negav, Đặng Thành An từng lấy tên "Oggy" - một nhân vật trong phim hoạt hình. Về nghệ danh Negav, anh từng cho biết bản thân mê game và có một loại vũ khí đặc biệt tên là "Negev". Sau đó, Negav đã đổi chữ "e" thành chữ "a" để làm nghệ danh khi hoạt động nghệ thuật.

Negav được đông đảo khán giả biết tới hơn sau khi tham gia chương trình Hành trình rực rỡ. Sự tếu táo pha trò vui nhộn, hài hước trong gameshow cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm... đã khiến rapper sinh năm 2001 để lại những dấu ấn đặc biệt. Biệt danh "út khờ" hay "mầm non giải trí mới" của Negav cũng xuất hiện sau khi góp mặt trong gameshow này. Trước đó, rapper gen Z đã "bỏ túi" những ca khúc hot khi kết hợp với một số nghệ sĩ tên tuổi.