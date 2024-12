1 sao Vbiz xác nhận không biểu diễn ở ngày 4 concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội, lý do là gì?

Chỉ còn ít giờ nữa, đêm thứ 4 concert Anh Trai Say Hi sẽ chính thức diễn ra. Hiện tại, số lượng khán giả đổ dồn về sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày càng đông, sẵn sàng cho màn quẩy hết mình cùng các anh trai. Trong đêm 3, người hâm mộ đã rất phấn khích và hào hứng bởi 30 anh trai xuất hiện đầy đủ, dàn khách mời cũng vô cùng chất lượng. Đặc biệt, tiết mục "biến hình" của "boyband toàn cầu" HIEUTHUHAI - Anh Tú Atus - Erik - JSOL và khách mời Orange nhận cơn bão trên mạng xã hội vì quá nhiều điều bất ngờ và lầy lội. Nhiều người tiếp tục chấm hóng xem nhóm Ngáo Ngơ này sẽ tung chiêu gì trong đêm kết lại concert tại Hà Nội.

Tuy nhiên, đến trưa 9/12, vài giờ trước khi đại nhạc hội này diễn ra thì Orange đã lên tiếng xác nhận cô vắng mặt, lý do vì bận lịch trình riêng. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tối nay vì lí do trùng lịch trình nên là mình không có mặt ở concert 4 được rồi, chúc team Ngáo Ngơ tiếp tục truyền thông chấn động luôn phần Cam nha. Các bạn hát hộ phần của tôi nha, hát to lên nha".

Orange cho biết không xuất hiện trong đêm cuối concert tại Hà Nội

Sau chia sẻ này có Orange, một số người lo lắng Ngáo Ngơ sẽ không được trình diễn ở concert 4, tuy nhiên số khác cho rằng tiết mục này cơ bản vẫn có thể diễn khi thiếu nữ ca sĩ. Chi tiết rõ nhất là bên dưới status, Anh Tú Atus đã "quăng miếng" lầy lội rằng sẽ gọi điện để Orange hát cho khán giả nghe. Điều này như ngầm thông báo Ngáo Ngơ vẫn sẽ được trình diễn.

Anh Tú Atus đòi "face time" để Orange trình diễn tối nay

Ở concert 3, tlinh cũng vắng mặt dù từng có màn trình diễn I’m Thinking About You phối hợp rất ăn ý cùng Hùng Huỳnh, Wean Lê, Đức Phúc, Rhyder. Tại concert tối 7/12, ban tổ chức đã chiếu video của tlinh trên màn hình để "bù đắp" khi cô không thể diễn trực tiếp. Vì thế, có khả năng phần hòa giọng của Orange trong Ngáo Ngơ cũng được xử lý như cách tương tự trong tối nay.

Ngoài ra, khán giả dự đoán đêm nay Anh Tú (Voi Bản Đôn) cũng sẽ không trình diễn do bận lịch ghi hình một chương trình tại TP.HCM.

Orange là một phần tạo nên thành công của tiết mục Ngáo Ngơ

Anh Tú (Voi) nghi vấn cũng sẽ không tham dự vì ghi hình tại TP.HCM

Trong đêm concert 7/12, Orange và 4 anh trai có màn "xé đồ" hóa thành 5 anh em siêu nhân khiến cả khán đài bùng nổ. Chứng kiến hình ảnh tấu hề của HIEUTHUHAI, MC Trấn Thành phải thốt lên đầy kinh ngạc: "Hiếu ơi mặc cái gì vậy Hiếu?".

Tuy nhiên, trong tiết mục này, anh trai Erik lần nữa gây chú ý vì gặp sự cố rách quần. Sau khi diễn xong, Orange lên tiếng "phốt" Erik là người hay dặn dò, kỹ tính nhưng lại là người "bất ổn" nhất: "Tôi có thằng bạn thân, trước mỗi buổi diễn Ngáo Ngơ sẽ gọi điện dặn dò thật kĩ: Đoạn này mày nhớ đi ra đằng trước, Đoạn này mày nhớ tụt về đằng sau, Đoạn này mày phải chống nạnh y như trong hình mẫu cho tao, blah blah. Xong lúc diễn mỗi nó tụt quần".

Clip: Orange và nhóm boyband toàn cầu gây sốt ở concert 3 (Nguồn: Đi soi sao đi)

Trước đó, Anh Trai Say Hi đã tổ chức 2 đêm concert ở TP.HCM. Đêm đầu tiên diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn vào ngày 28/9 và đêm thứ hai được tổ chức ở Khu đô thị Vạn Phúc City Thủ Đức vào ngày 19/10. 2 đêm concert của Anh Trai Say Hi thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Nối tiếp thành công, 2 đêm concert tại Hà Nội lần lượt diễn ra vào ngày 7/12, 9/12.

Trên sân khấu concert 3 Anh Trai Say Hi, Trấn Thành gây chú ý với phát ngôn: "Đây là concert có nhiều người đến nhất ạ". Trấn Thành sau đó cũng nói thêm: "Và tính đến thời điểm này thì đây cũng là một trong những chương trình mang tính lịch sử của nền âm nhạc Việt Nam. Đó là chương trình có số lượng vé bán ra đông nhất từ xưa đến giờ".