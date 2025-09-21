Sợ bị đọc trộm tin nhắn Zalo, Messenger, hãy kích hoạt ngay tính năng bí mật này trên điện thoại của bạn

Trong thời đại số, những cuộc trò chuyện riêng tư trên Zalo hay Messenger luôn tiềm ẩn nguy cơ bị bên thứ ba đọc được. Tuy nhiên, cả hai ứng dụng này đều cung cấp một tính năng bảo mật cực kỳ mạnh mẽ gọi là Mã hóa đầu cuối (End-to-End Encryption) để bảo vệ bạn.

Hướng dẫn chi tiết cách bật Mã hóa đầu cuối

1. Đối với Zalo (Nâng cấp cho từng cuộc trò chuyện):

Tính năng mã hóa của Zalo được áp dụng cho từng cuộc trò chuyện riêng lẻ. Bạn cần thực hiện thao tác này với những người mà bạn muốn bảo mật tin nhắn.

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo, vào cuộc trò chuyện bạn muốn mã hóa.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng menu ba dấu gạch ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 3: Chọn mục "Mã hóa đầu cuối" và làm theo hướng dẫn để nâng cấp. Sau khi hoàn tất, cuộc trò chuyện sẽ có biểu tượng ổ khóa bên cạnh.

2. Đối với Messenger (Kích hoạt Bộ nhớ an toàn cho toàn bộ tài khoản):

Messenger áp dụng mã hóa đầu cuối cho tất cả các cuộc trò chuyện và bảo vệ lịch sử tin nhắn trên đám mây bằng một "chìa khóa" riêng của bạn (mã PIN).

Bước 1: Mở ứng dụng Messenger, vào Menu (biểu tượng ba gạch hoặc ảnh đại diện), sau đó chọn biểu tượng Cài đặt (hình bánh răng). Bước 2: Kéo xuống và chọn "Quyền riêng tư & an toàn", rồi chọn "Đoạn chat được mã hóa đầu cuối". Bước 3: Chọn "Bộ nhớ an toàn" và nhấn "Bật". Bước 4: Chọn phương thức khôi phục, cách đơn giản nhất là "Tạo mã PIN". Hãy nhập một mã PIN gồm 6 chữ số mà bạn chắc chắn sẽ nhớ và xác nhận lại.

Mã hóa đầu cuối hoạt động như thế nào?

Hãy tưởng tượng mỗi tin nhắn của bạn được khóa trong một "chiếc hộp sắt" (mã hóa) mà chỉ có bạn giữ chìa khóa gửi và người nhận có chìa khóa mở. Ngay cả khi chiếc hộp này đi qua tay "người vận chuyển" (máy chủ của Zalo/Messenger), họ cũng không thể xem được bên trong có gì. Đây là cấp độ bảo vệ quyền riêng tư cao nhất hiện nay.

Lợi ích và một vài lưu ý nhỏ

Lợi ích lớn nhất của mã hóa đầu cuối là sự an tâm tuyệt đối, bạn có thể thoải mái trao đổi những thông tin nhạy cảm mà không lo bị rò rỉ. Tuy nhiên, có một lưu ý quan trọng:

Hãy chắc chắn bạn ghi nhớ mã PIN (đối với Messenger). Vì đây là chìa khóa duy nhất của bạn, nếu quên mã PIN, bạn có thể sẽ mất quyền truy cập vào lịch sử tin nhắn đã sao lưu của mình.

Đừng chần chừ, hãy dành vài phút để bật ngay tính năng này cho những cuộc trò chuyện quan trọng nhất của bạn để bảo vệ sự riêng tư trong thế giới số.