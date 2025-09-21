Thêm 2 loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Sáng 18/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, hai cơ sở dữ liệu kết nối VNeID là học bạ số và văn bằng số, hồ sơ học tập suốt đời của công dân sẽ được tích hợp với VNeID . Đây là nhiệm vụ bắt buộc trong thời gian tới, các trường cần đặc biệt chú ý để cung cấp đầy đủ văn bản số.

﻿Ngoài ra, bộ trưởng cũng yêu cầu các trường triển khai nhanh một số lĩnh vực đào tạo có gắn kết với nhu cầu công nghệ cao; triển khai nhanh hơn quá trình chuyển đổi số, áp dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn ngành.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng kho học liệu mở, thu hút chuyên gia, giải quyết đầu tư công, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa giáo dục đào tạo với nguồn lực rất lớn. ﻿

﻿Trước đó, ngày 22/8, tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-205 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026. Bộ GD&ĐT cho biết,hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo đã cơ bản hoàn thiện với hơn 24,55 triệu hồ sơ được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đặc biệt, hệ thống tuyển sinh trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã đạt mức “toàn trình”, cho phép 100% thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng hoàn toàn trực tuyến.

Đến nay, hơn 10 triệu học bạ và hơn 1,5 triệu văn bằng tốt nghiệp THPT đã được số hóa, đồng bộ về Cơ sở dữ liệu tập trung của Bộ và tiến hành kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, ví điện tử VNeID.

﻿Người học có thể tra cứu được thông tin Học bạ và Văn bằng trên VNeID. Sau ngày 2/9/2025 người học có thể tra cứu được dữ liệu Học bạ số và văn bằng số đã được phát hành trên VNeID.

Từ năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT cũng sẽ triển khai đại trà học bạ số trên phạm vi toàn quốc ở tất cả các bậc học, đồng thời áp dụng văn bằng số từ cấp THPT đến sau đại học.

Bên cạnh đó, dữ liệu các văn bằng đã cấp trước đây cũng sẽ được số hóa. Bộ đang xây dựng và hoàn thiện thể chế để học bạ số, văn bằng số, chứng chỉ trở thành tài liệu chính thức thay thế giấy tờ truyền thống trong các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.

﻿Các giấy tờ khác đang được tích hợp trên ứng dụng VNeID

Căn cước công dân điện tử

﻿Với tài khoản VNeID mức 2, người dân có thể sử dụng căn cước công dân điện tử ngay trên ứng dụng, có giá trị pháp lý tương đương CCCD gắn chip. Giấy tờ này được chấp nhận trong nhiều giao dịch hành chính và khi xác thực thông tin cá nhân.

﻿Giấy phép lái xe và đăng ký xe

Bên cạnh đó, theo Thông tư 28 của Bộ Công an, từ 1/7/2024, giấy phép lái xe và đăng ký xe có thể được xuất trình trực tiếp trên ứng dụng VNeID cho bản giấy khi cảnh sát giao thông kiểm tra. ﻿

Những loại giấy tờ có thể hiển thị qua VNeID gồm: giấy phép lái xe; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông; bằng/chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng; giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực kèm giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực.

Khi cần tạm giữ giấy tờ, cảnh sát giao thông sẽ thực hiện trực tuyến và cập nhật vào cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm. Người đã bị tước GPLX tuyệt đối không được dùng bản cứng để tiếp tục lưu thông, vì hệ thống đã ghi nhận.

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử

Theo Công văn 168/BHXH-QLT, từ ngày 1/6, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không còn cấp thẻ BHYT giấy mới. Khi cần cấp lại hoặc đổi thẻ, người dân được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID hoặc VNeID mức 2 để tích hợp BHYT, sử dụng trực tiếp khi đi khám chữa bệnh.

Cách tích hợp BHYT vào VNeID: cập nhật ứng dụng → đăng nhập → chọn Ví giấy tờ → Tích hợp thông tin → Tạo mới yêu cầu → nhập số thẻ BHYT và thông tin đơn vị cấp → hoàn tất.

Giấy xác nhận cư trú

Theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP, khi giải quyết thủ tục hành chính hoặc cung cấp dịch vụ công, cơ quan chức năng sẽ khai thác trực tiếp thông tin cư trú của công dân trên VNeID thay cho giấy xác nhận cư trú bản giấy.

Thông tin có thể được khai thác qua:

- Hệ thống dịch vụ công kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Tài khoản định danh VNeID;

- QRCode hoặc chip trên CCCD gắn chip;

- Các hình thức khác theo quy định chuyên ngành.