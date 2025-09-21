5 mẫu iPhone đáng mua nhất hiện tại

Sau mỗi mùa iPhone mới ra mắt, cộng đồng iFan lại rộn ràng với chuyện “lên đời” máy mới. Năm 2025 cũng không ngoại lệ, đặc biệt khi Apple lần đầu tiên thay đổi thiết kế đáng kể cho dòng iPhone, mang đến cho người dùng nhiều sự lựa chọn hơn. Dưới đây là 5 chiếc iPhone nổi bật và đáng sở hữu nhất hiện nay, có thể mua trực tiếp hoặc đặt trước tại Apple Online Store cũng như các hệ thống bán lẻ chính hãng trong nước.

1. iPhone 17 Pro Max

Giá bán từ: 37,99 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ

Tiếp tục giữ vững ngôi vị “đầu bảng”, iPhone 17 Pro Max được xem là mẫu iPhone mạnh mẽ và toàn diện nhất. Người dùng có thể đặt trước ngay từ bây giờ tại nhiều hệ thống bán lẻ. Điểm sáng lớn nhất là cụm 3 camera sau 48MP, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Camera selfie cũng được nâng cấp lên 18MP kèm tính năng Center Stage, đảm bảo chất lượng hình ảnh xuất sắc trong mọi khung hình.

2. iPhone Air

Giá bán từ: 31,99 triệu đồng

iPhone Air màu Vàng nhạt

Apple đã gây bất ngờ khi lần đầu tiên tung ra iPhone Air, chiếc iPhone mỏng nhất từ trước tới nay. Dù mỏng nhẹ, máy vẫn cứng cáp nhờ khung titan siêu bền và sở hữu camera 48MP đầy linh hoạt. Điểm hạn chế là viên pin không quá lớn, nhưng bù lại iPhone Air hấp dẫn với màn hình 6,3 inch 120Hz, chip A19 Pro, bộ nhớ trong tối đa 1TB cùng nhiều tùy chọn màu sắc bắt mắt. Đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự thanh thoát, tinh tế nhưng vẫn muốn hiệu năng mạnh mẽ.

3. iPhone 17

Giá bán từ: 20,99 triệu đồng

iPhone 17 màu Xanh lá Xô thơm. (Ảnh: The Verge)

So với thế hệ trước, iPhone 17 giữ nguyên mức giá nhưng lại được nâng cấp đáng kể. Máy sở hữu màn hình 6,3 inch với tần số quét 120Hz, nhiều phiên bản màu trẻ trung như Tím oải hương, Xanh lá xô thơm, Xanh lam khói, Trắng, Đen. Chip A19 tuy không phải bản Pro nhưng dư sức “cân” mọi tựa game và tác vụ nặng. Bộ đôi camera sau 48MP cho hình ảnh sắc nét, trong khi khả năng chống nước, bụi cùng thời gian cập nhật phần mềm dài hạn khiến iPhone 17 trở thành mẫu máy “quốc dân” được lòng đông đảo người dùng.

4. iPhone 16 Pro Max

Giá bán từ: 29,99 triệu đồng

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max màu Titan Sa mạc

Ngay sau khi iPhone 17 ra mắt, iPhone 16 Pro Max nhanh chóng được điều chỉnh giá bán, trở thành món hời cho những ai muốn trải nghiệm dòng Pro Max mà không cần chi quá nhiều. Máy vẫn sở hữu màn hình 6,9 inch siêu sáng, tốc độ làm mới linh hoạt và cụm 3 camera 48MP + 48MP + 12MP. Khả năng chụp ảnh đa điều kiện của iPhone 16 Pro Max vẫn đủ sức khiến người dùng “xiêu lòng”. Pin của máy cũng được đánh giá cao, dễ dàng trụ vững tới 3 ngày với nhu cầu sử dụng bình thường.

5. iPhone 16 Plus

Giá bán từ: 21,89 triệu đồng

iPhone 16 Plus màu Xanh Lưu ly. (Ảnh: Cnet)

iPhone 16 Plus được cho là mẫu máy cuối cùng thuộc dòng Plus, hiện đang được giảm giá khá sâu. Với màn hình 6,7 inch, viên pin lớn, chip A18 mạnh mẽ và khả năng cập nhật phần mềm lâu dài, chiếc iPhone này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn sở hữu một thiết bị bền bỉ, giá hợp lý. Cụm camera kép 48MP + 12MP vẫn đáp ứng tốt nhu cầu nhiếp ảnh thường ngày, cho ra những bức hình sắc nét và sống động.