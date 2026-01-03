Sợ bị đọc trộm tin nhắn trên Zalo, hàng triệu người cần làm điều này ngay

Zalo là nền tảng tin nhắn, mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất Việt Nam với khoảng 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, với gần 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày, theo báo cáo từ nền tảng.

Tuy nhiên, người dùng cũng cần tăng cường bảo mật để tránh bị đọc trộm tin nhắn, hacker xâm nhập và chiếm đoạn tài khoản, thông tin và cả tài sản cá nhân. Do đó, những cài đặt dưới đây sẽ rất hữu ích cho hàng triệu người dùng đang sử dụng ứng dụng này.

Thiết lập mã khóa Zalo

Trước khi nghĩ đến những kỹ thuật phức tạp, lớp bảo vệ cơ bản và quan trọng nhất chính là ngăn chặn người lạ mở ứng dụng Zalo ngay cả khi họ cầm được điện thoại của bạn. Tính năng "Khóa Zalo" sẽ yêu cầu người dùng phải nhập mã 4 số hoặc xác thực sinh trắc học (vân tay, FaceID) mỗi khi muốn truy cập vào bên trong.

Để kích hoạt tính năng này, người dùng chỉ cần truy cập vào mục Cá nhân, chọn biểu tượng Cài đặt (hình bánh răng) ở góc phải màn hình. Tiếp đến, bạn tìm đến mục Tài khoản và bảo mật, chọn Đặt mã khóa để thiết lập dãy số bí mật.

Lưu ý: Để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày, bạn nên bật thêm tùy chọn mở khóa bằng vân tay hoặc khuôn mặt, giúp truy cập nhanh chóng mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ẩn trò chuyện

Nếu mã khóa ứng dụng là lớp cửa ngoài, thì tính năng "Ẩn trò chuyện" chính là chiếc két sắt bí mật dành cho những cuộc hội thoại quan trọng mà bạn không muốn xuất hiện trên giao diện chính. Đây là giải pháp tối ưu để bảo vệ sự riêng tư, ngay cả khi ai đó vô tình liếc nhìn màn hình điện thoại của bạn.

Khi sử dụng tính năng này, cuộc trò chuyện sẽ hoàn toàn biến mất khỏi danh sách tin nhắn. Để thực hiện, bạn chỉ cần nhấn giữ vào cuộc hội thoại muốn bảo vệ (hoặc vuốt sang trái đối với iPhone), chọn Ẩn trò chuyện và thiết lập mã PIN 4 chữ số.

Điểm đặc biệt của tính năng này là để tìm lại cuộc trò chuyện đã ẩn, người dùng buộc phải nhớ và nhập chính xác tên người đó hoặc mã PIN đã cài đặt vào thanh tìm kiếm của Zalo. Để tăng cường bảo mật, các chuyên gia cũng khuyên người dùng nên thay đổi mã PIN này định kỳ trong phần cài đặt tin nhắn.

Cảnh giác trước các bẫy lừa đảo tinh vi

Bên cạnh các hàng rào kỹ thuật, sự tỉnh táo của người dùng đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về chiêu trò giả danh cán bộ, nhân viên ngân hàng để dụ dỗ nạn nhân tham gia các hội nhóm kín hoặc truy cập đường link độc hại nhằm chiếm đoạt tài sản.

Người dùng cần tuân thủ nguyên tắc "3 không": Không nhấp vào liên kết lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc; Không cài đặt ứng dụng từ bên thứ ba ngoài App Store/Google Play; Không chuyển tiền khi chưa xác thực danh tính người vay qua cuộc gọi trực tiếp.

Ngoài ra, thói quen sử dụng mạng xã hội cũng cần được điều chỉnh. Bạn tuyệt đối không nên chia sẻ tài khoản cho người khác mượn và cần nhớ đăng xuất Zalo ngay lập tức sau khi sử dụng trên các thiết bị công cộng. Việc bảo vệ tin nhắn Zalo không hề phức tạp, chỉ cần vài phút thiết lập và nâng cao cảnh giác, bạn đã có thể yên tâm trải nghiệm không gian mạng an toàn.