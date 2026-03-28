Sổ BHXH, thẻ BHYT có thay đổi quan trọng, người dân đặc biệt lưu ý

Chia sẻ với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hồng Cường, Phó trưởng Ban Quản lý thu và Phát triển người tham gia BHXH Việt Nam, cho biết việc áp dụng điện tử đối với sổ BHXH, thẻ BHYT theo Thông tư số 09/2026/TT-BTC có nhiều vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, đơn vị cần bám sát quy định để thực hiện cũng như giám sát chặt chẽ quá trình triển khai.

Theo quy định mới, cơ quan, tổ chức thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không được yêu cầu người tham gia cung cấp sổ BHXH bản giấy nếu đã nộp sổ BHXH bản điện tử.

Cơ quan, tổ chức, cơ sở khám, chữa bệnh không được yêu cầu người dân nộp sổ BHXH, thẻ BHYT bản giấy khi áp dụng điện tử. (Ảnh minh hoạ)

Tương tự, khi áp dụng BHYT điện tử, người dân đi đăng ký khám, chữa bệnh cũng không cần xuất trình thẻ BHYT giấy. Thay vào đó, các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm tra cứu thông tin của người tham gia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để thực hiện tiếp nhận và giải quyết quyền lợi theo quy định. Theo đó, người dân có thể sử dụng BHXH, BHYT điện tử thông qua các nền tảng số như VNeID hoặc VssID mà không cần mang theo giấy tờ bản cứng như trước.

Đối với những trường hợp sổ BHXH bản giấy chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ quan BHXH có trách nhiệm rà soát, bổ sung và hoàn thiện dữ liệu để làm căn cứ giải quyết các chế độ, quyền lợi cho người tham gia.

Một điểm đáng chú ý khác là đối với thẻ BHYT của người tham gia đang hiển thị trên ứng dụng VssID và đã được cơ quan BHXH cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực, thẻ vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý tương đương bản giấy và được quản lý, sử dụng theo quy định tại Thông tư số 09/2026/TT-BTC.

Về quy trình cấp phát, sổ BHXH và thẻ BHYT bản điện tử được tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, có giá trị sử dụng như bản giấy, đồng thời được tích hợp với tài khoản định danh điện tử VNeID và ứng dụng VssID. Các thông tin thể hiện trên bản điện tử phải bảo đảm thống nhất, chính xác, trùng khớp hoàn toàn với dữ liệu lưu trữ trong hệ thống và được cập nhật kịp thời khi phát sinh thay đổi.

Cùng với đó, đơn vị sử dụng lao động và người tham gia có trách nhiệm thực hiện đầy đủ việc kê khai, điều chỉnh thông tin theo quy định của pháp luật, đồng thời đóng BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp đúng, đủ.

Về phía cơ quan BHXH, trách nhiệm đặt ra là tiếp nhận, xử lý hồ sơ, cập nhật dữ liệu, xác thực thông tin điện tử, đồng thời trả kết quả qua kho dữ liệu điện tử hoặc thư điện tử cho người tham gia. Các danh sách, kết quả đóng bảo hiểm của đơn vị sử dụng lao động cũng sẽ được cung cấp dưới hình thức điện tử nhằm bảo đảm tính thuận tiện, minh bạch và đồng bộ trong quá trình quản lý.