SN 1994 làm TGĐ công ty vốn điều lệ hơn 5.000 tỷ đồng, 32 tuổi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

Doanh nhân này còn có cuộc sống đời thường viên mãn với vợ Hoa hậu.

Đó chính là doanh nhân Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994. Nguyễn Viết Vương là con trai trưởng của ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) kiêm người sáng lập công ty Sơn Hải. Doanh nghiệp này là một trong những nhà thầu xây dựng hạ tầng giao thông lớn tại Việt Nam.

Tháng 3/2026 vừa qua, doanh nhân Nguyễn Viết Vương trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương tiếp xúc cử tri vào tháng 3/2026 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị)

Theo tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Viết Vương sinh ngày 22/12/1994 tại xã Bến Hải, Quảng Trị. Anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Từ tháng 6/2021 - 3/2023, Nguyễn Viết Vương đảm nhận vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải. Từ tháng 4/2023 đến nay, doanh nhân này là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

Theo thông tin từ Tập đoàn Sơn Hải, Nguyễn Viết Vương được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ 91,47%, là đại biểu trẻ nhất trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Về Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, theo dữ liệu Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 13/4/1998. Địa chỉ trụ sở chính tại số 117, Hữu Nghị, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị và ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở. Doanh nghiệp hiện đang có 3 người đại diện theo pháp luật gồm: Nguyễn Viết Hải, Lê Thanh Hướng, Nguyễn Thanh Hải.

Trong vòng 2 năm vừa qua, Tập đoàn Sơn Hải liên tục điều chỉnh vốn điều lệ. Lần gần nhất - tháng 4/2026, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải vừa điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 4.478 tỷ lên 5.486 tỷ đồng, tức tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Viết Hải tiếp tục sở hữu phần lớn vốn điều lệ, lên đến 99,96%.

Trong 28 năm hoạt động, Tập đoàn Sơn Hải dần dần khẳng định vị thế, trở thành thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực xây dựng giao thông. Sơn Hải từng thi công nhiều đoạn thuộc các dự án đường bộ lớn như cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, Cam Lộ - La Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45 hay tuyến ven biển Phú Yên,… Song song với hạ tầng, Sơn Hải cũng mở rộng hoạt động ở mảng năng lượng và bất động sản.

Về cuộc sống đời thường, Nguyễn Viết Vương được biết đến là chồng Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.

Viết Vương và Đỗ Thị Hà (Ảnh: FBNV)

Đỗ Hà và Viết Vương được cho là bắt đầu hẹn hò từ khoảng năm 2023. Trong suốt hơn 2 năm yêu đương, cặp đôi gần như không bao giờ lên tiếng về mối quan hệ. Tuy nhiên, cả hai từng nhiều lần bị “team qua đường” bắt gặp đi cùng nhau, từ đi du lịch đến chơi pickleball. Song dù có hàng loạt hint hẹn hò nhưng Đỗ Hà và Viết Vương vẫn quyết giữ sự kín đáo.

Đến cuối năm 2025, cặp đôi công khai mối quan hệ cũng là đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, chính thức về chung một nhà. Đám cưới của cặp đôi từng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và giới truyền thông.

Sau khi kết hôn cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động đời thường và được nhận xét có cuộc sống hôn nhân êm ấm. Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn duy trì hình ảnh tích cực trong công việc lẫn cuộc sống gia đình trong khi đó doanh nhân Viết Vương cũng chịu khó xuất hiện trên MXH hơn.

(Tổng hợp)