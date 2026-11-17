Chiều 07/11/2026, Fan Fest Nhất Niên Đại Yến diễn ra tại TP.HCM đã trở thành điểm hẹn của cộng đồng Nghịch Thủy Hàn. Tại đây, buitruonglinh và DT Tập Rap không chỉ biểu diễn mà còn kể chuyện "cày" game như những người chơi thực thụ.

‏Đúng ngày 07/11/2026, tròn một năm kể từ khi Nghịch Thủy Hàn ra mắt tại Việt Nam, VNGGames tổ chức Offline Fan Fest - Nhất Niên Đại Yến tại The Global City, TP.HCM. Sự kiện diễn ra từ 13h đến 19h, thu hút 1.500 người tham dự. Đây là điểm hẹn lớn nhất của mùa sinh nhật, diễn ra chỉ một ngày sau khi phiên bản Nghịch Thủy Hàn 2.0 - Huyền Cơ Vạn Biến ra mắt (06/11/2026). ‏

Nghịch Thủy Hàn đón sinh nhật 1 tuổi đầy hoành tráng với 1500 game thủ đổ về tham dự

‏‏Một năm trước, Nghịch Thủy Hàn đến Việt Nam với lời hứa về một thế giới võ hiệp nơi người chơi không chỉ nhập vai, mà còn tạo nên những mối duyên và những câu chuyện của riêng mình. 365 ngày sau, lời hứa ấy hiện ra bằng xương bằng thịt: những người từng chỉ biết nhau qua tên nhân vật, qua kênh chat bang hay những đêm cùng đánh phó bản, giờ đứng cạnh nhau trong cùng một hội trường. Trên trang sinh nhật chính thức của game, một người chơi để lại lời chúc: "Nhờ Nghịch Thủy Hàn mà một đứa hướng nội như tui cũng có cả hội bạn thân". Và Fan Fest là nơi những "hội bạn" ấy gặp nhau.‏

Rất đông game thủ tham gia sự kiện sinh nhật 1 tuổi, gặp gỡ huynh đệ bang phái và nhận quà tặng từ BTC

‏‏Điểm dừng đầu tiên của nhiều người là khu booth bang hội, nơi các bang phái dựng không gian tụ họp riêng. Ở đây, bang chủ lần đầu bắt tay thành viên, những cặp "tri kỷ" trong game lần đầu chụp chung một tấm ảnh, và những màn "khịa" nhau sau mỗi trận bang chiến được nói thẳng ngoài đời. Với một tựa game coi hệ thống kết duyên, sư đồ, kết nghĩa và bang hội là trái tim của lối chơi, booth bang hội gần như là phiên bản đời thực của chính thế giới Nghịch Thủy Hàn.‏

‏Màn diễu hành cosplay là phần "bắt mắt" nhất chương trình. Dàn coser hóa thân thành nhân vật của các lưu phái, mang những bộ ngoại trang vốn chỉ thấy trên màn hình ra ngoài đời thực, giữa tiếng reo của khán giả và hàng trăm chiếc điện thoại giơ lên ghi hình. Với cộng đồng vốn mê "phối đồ" trong game, đây là dịp hiếm hoi được ngắm trọn những thiết kế yêu thích ở khoảng cách gần.‏

‏Phần trình diễn cosplay đầy ấn tượng cũng là điểm nhấn thu hút các game thủ

‏Khi không khí đã nóng lên, cuộc săn quà bắt đầu. 1.000 phần quà, trong đó có bộ sưu tập merchandise kỷ niệm 1 tuổi, được trao liên tục qua chuỗi minigame tại chỗ. Khu Gacha Thiên Thưởng luôn đông người chờ lượt: người chơi được mang cảm giác "nổ thiên thưởng" quen thuộc trong game ra ngoài đời, quay tận tay và nhận quà tại chỗ. Khép lại phần hoạt động là màn vinh danh những người chơi và bang hội để lại dấu ấn trong năm đầu tiên, như một lời cảm ơn của nhà phát hành dành cho những người đã cùng xây nên giang hồ.‏

‏Tâm điểm của buổi chiều là sân khấu của hai nghệ sĩ khách mời. buitruonglinh và DT Tập Rap lần lượt mang đến những bản hit gắn liền với tên tuổi, cùng hai ca khúc từng hợp tác với Nghịch Thủy Hàn là "Nơi Anh Thuộc Về" và "Thiên Hạ Là Nhà". Giai điệu gắn kết cộng đồng game thủ Nghịch Thủy Hàn khiến cộng đồng game thủ thích thú. ‏

‏buitruonglinh biểu diễn trên sân khấu Nhất Niên Đại Yến

‏Tại sự kiện, buitruonglinh chia sẻ rằng anh đến Fan Fest không chỉ với tư cách khách mời, mà còn là một người chơi đã gắn bó với game. Nam nghệ sĩ còn bật mí chất liệu để tạo nên ca khúc "Nơi Anh Thuộc Về" chính là từ cộng đồng game thủ Nghịch Thủy Hàn. Đặc biệt hơn là tìm thấy được sự sẻ chia giống như chính con đường âm nhạc mà nam nghệ sĩ theo đuổi: ‏

‏"Linh chơi game cũng nhiều năm rồi, nhưng Nghịch Thủy Hàn mang lại một cảm giác rất khác. Khi chơi, mình không thấy như đang chơi một tựa game, mà như đang thực sự bước vào một thế giới, được xây dựng tỉ mỉ từ cốt truyện, nội dung cho đến từng chiêu thức khi thi triển. Nhưng điều khiến mình xúc động hơn cả là cộng đồng. Để viết ‘Nơi Anh Thuộc Về’ cùng Nghịch Thủy Hàn, mình đã đọc rất nhiều mẩu chuyện của các thiếu hiệp. Có người tìm thấy tình yêu, có người tìm được những người bạn, có người tìm được nơi để sẻ chia. Mình nghĩ chỉ ở Nghịch Thủy Hàn, mọi người mới mở lòng với nhau nhiều đến vậy. Âm nhạc cũng thế, cũng là nơi để người ta tìm thấy nhau."‏

‏Nam nghệ sĩ cho biết chính những câu chuyện từ cộng đồng game thủ Nghịch Thủy Hàn đã giúp anh viết ra ca khúc "Nơi Anh Thuộc Về"

Chưa hết, buitruonglinh cũng đầy phấn khích với sự cuồng nhiệt của cộng đồng game thủ Nghịch Thủy Hàn tại sinh nhật 1 tuổi của tựa game. Trả lời phỏng vấn ngay bên ngoài hội trường, nam ca sĩ vẫn nghe rõ tiếng nhạc và tiếng cổ vũ vọng ra:‏

‏"Sôi động lắm, mọi người nhìn là biết! Linh đứng ngoài này mà vẫn nghe rõ tiếng nhạc, tiếng mọi người hò reo trong hội trường. Sự có mặt đông đủ của các bạn hôm nay là điều rất tuyệt vời với Nghịch Thủy Hàn, và Linh thật sự rất vui khi được góp mặt trong sinh nhật 1 tuổi của game."‏

‏Nếu buitruonglinh mang đến những chia sẻ đầy cảm xúc thì DT Tập Rap là "liều" năng lượng hài hước của buổi giao lưu: ‏

‏"Mình chơi game chủ yếu để giải trí sau giờ làm, không phải VIP gì đâu, cày chay là chính nhưng được cái chơi nhiều, đồng hành với Nghịch Thủy Hàn cũng khá lâu rồi. Trong rap thì DT Tập Rap vẫn đang tập rap, còn trong game mình mê mấy lưu phái kỹ năng cao, nên chắc cảnh giới hiện tại là... tập múa. Chiêu bí truyền của mình là freestyle, vào game cũng vậy: thích đánh gì thì đánh, miễn trúng người ta là được! Đã thích game thì chắc chắn mình sẽ bỏ công sức, thời gian và cả một chút hiện kim cho nhân vật, còn bao nhiêu thì bí mật nha." - DT Tập Rap chia sẻ. ‏

‏DT Tập Rap mang đến một năng lượng mạnh mẽ và hài hước đúng chất game thủ đến với sinh nhật 1 tuổi của Nghịch Thủy Hàn

‏Một điểm nhấn không thể bỏ qua của Fan Fest chính là 4 đại gia nâng cấp thần trang trước hàng nghìn khán giả. Người đầu tiên mở khóa một bộ Thiên Tứ với dị tượng làm trời đất chuyển sắc mỗi khi xuất hiện. Hai người khác cùng sở hữu Thiên Tứ Ứng Long Thương Linh, bộ trang phục nổi bật nhờ thiết kế cầu kỳ và hiệu ứng thiên tượng đổi màu. Người còn lại đưa Chú Tinh Huyễn Long về bộ sưu tập, có dáng rồng uy nghi lượn giữa không trung, ai nhìn cũng khó rời mắt. Được biết, tổng giá trị của 4 bộ thần trang này ước tính lên đến 3,5 tỷ đồng. ‏



Cộng đồng game thủ choáng ngợp với màn nâng cấp thần trang bạc tỷ ngay trên sân khấu Nhất Niên Đại Yến

Sự gắn bó ấy cũng là điều Nghịch Thủy Hàn theo đuổi từ ngày đầu. Đây là tựa game MMORPG thế giới mở AAA do NetEase Games phát triển và VNGGames phát hành tại Việt Nam năm 2025. Lấy bối cảnh võ hiệp phương Đông, trò chơi mang đến thế giới giang hồ rộng lớn, cốt truyện đa tuyến, cùng hệ thống AI NPC thông minh đầu tiên trên mobile, tái hiện tương tác sống động giữa người chơi và thế giới trong game. Game sở hữu đồ họa điện ảnh "Tuyệt Đối Diện Ảnh", hệ thống chiến đấu đa tầng, tùy chỉnh nhân vật chi tiết bằng AI, và đặc biệt - cơ chế công bằng, không pay-to-win. Sau một năm ra mắt, phiên bản 2.0 - Huyền Cơ Vạn Biến đánh dấu bước chuyển mình của thế giới võ hiệp. Bản cập nhật có Huyền Cơ, lưu phái thứ 8 với võ học cơ giới (kèm phiếu chuyển phái miễn phí), những vùng đất bí ẩn và công nghệ ngoại trang mới. Đáng chú ý nhất là Phường Sáng Tạo, không gian để người chơi tự tay kiến tạo giang hồ, thể hiện cá tính và chia sẻ dấu ấn riêng.‏

‏Fan Fest đã khép lại, nhưng mùa sinh nhật trong game vẫn tiếp diễn đến 04h59 ngày 14/11/2026. Người chơi có thể nhận ngoại trang 2.880 tự chọn và Văn Ngọc giới hạn toàn server. Trên trang sự kiện Nhất Niên Đại Yến, họ còn có thể thắp Bánh Kem Đại Yến, tìm tri kỷ, gửi điều ước và quay thưởng với cơ hội nhận iPhone 18 Pro Max. Nghịch Thủy Hàn hiện có mặt trên App Store, Google Play và PC. Người chơi nên nhập code qua trang chủ hoặc cổng LevelUp chính thức của VNGGames để tránh các trang giả mạo.‏

‏Ban điều hành Nghịch Thủy Hàn và các game thủ cùng thổi nến mừng sinh nhật game tròn 1 tuổi.

Một năm nhìn lại, vạn hành trình mở ra. Với 1.500 thiếu hiệp đã có mặt tại Nhất Niên Đại Yến, giang hồ Nghịch Thủy Hàn giờ không chỉ nằm trên màn hình, mà còn là những người bạn họ đã gặp ngoài đời.‏

‏Sinh nhật đầu tiên khép lại, nhưng với VNGGames và NetEase Games, đây mới là điểm khởi đầu của một chặng đường cam kết đồng hành dài hạn của tựa game này. Hai đơn vị tiếp tục đặt cộng đồng làm trung tâm trong mọi quyết định vận hành. Mỗi bản cập nhật sẽ được xây dựng từ chính những góp ý của người chơi. Trò chơi vẫn giữ cơ chế công bằng, nơi giá trị của một người chơi nằm ở hành trình và những kết nối từ trong game ra đời thật. Cùng với các mùa giải mới và lộ trình phát triển năm 2027 đã được hé lộ ngay tại sự kiện, những buổi hội ngộ ngoài đời sẽ tiếp tục được duy trì, để cộng đồng luôn có dịp gắn kết và phát triển.‏

Thông tin về Nghịch Thủy Hàn:‏

Website:‏‏ ‏‏https://nghichthuyhan.vnggames.com‏