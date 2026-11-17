Đội tuyển Việt Nam vươn lên hạng 98 thế giới.

Theo cập nhật mới nhất trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ tăng một bậc để vươn lên vị trí thứ 98 thế giới. Đây là cú hích tinh thần đáng giá cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ngay trước thềm cuộc chạm trán với đội tuyển Kyrgyzstan (hạng 103) diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay (17/11) trên sân vận động Thiên Trường.

Bước tiến này có được nhờ sự cộng hưởng từ chiến thắng 2-0 trước Đài Loan hôm 11/11 giúp "Những chiến binh Sao Vàng" tích lũy được 1.233,64 điểm, cùng cú sảy chân bất ngờ của Mozambique. Tại vòng loại Cúp châu Phi, thất bại 0-1 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Ethiopia khiến Mozambique bị trừ tới 16,52 điểm, tụt hai bậc xuống hạng 100 và nhường lại vị trí thứ 98 cho đại diện Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam vươn lên vị trí 98 trên BXH FIFA (Ảnh: MD)

Tuy nhiên, thứ hạng hiện tại của đội tuyển Việt Nam vẫn chịu sự đe dọa trực tiếp từ nhóm bám đuổi phía sau. Đáng chú ý nhất là Tajikistan (hạng 99, với 1.224,68 điểm) sau chiến thắng 1-0 trước Oman tại King's Cup. Khoảng cách giữa Tajikistan và Việt Nam chỉ là 8,96 điểm. Nếu đoàn quân của HLV Kim Sang-sik nhận thất bại trước Kyrgyzstan, trong khi Tajikistan đánh bại chủ nhà Thái Lan (hạng 91) ở trận chung kết King's Cup diễn ra cùng ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ đánh mất vị trí thứ 98 vào tay đối thủ Trung Á. Ở chiều ngược lại, các đối thủ xếp sau như Mozambique, El Salvador hay Luxembourg đều khó có khả năng vượt mặt Việt Nam, giúp đội bóng gần như chắc chắn trụ vững trong top 100 sau đợt FIFA Days tháng 11.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu bảo toàn thứ hạng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn đứng trước cơ hội lớn để tiến lên vị trí thứ 97 thế giới. Nếu đánh bại Kyrgyzstan tại Thiên Trường, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ được cộng thêm khoảng 4,68 điểm để nâng tổng điểm lên 1.238,32. Số điểm này đủ sức giúp Việt Nam vượt qua Guatemala (hạng 97, đang có 1.239,60 điểm) trong bối cảnh đại diện khu vực CONCACAF nhiều khả năng tiếp tục bị trừ điểm khi tái đấu Canada ở trận tứ kết lượt về CONCACAF Nations League. Một chiến thắng thuyết phục vào tối nay vì thế sẽ mang ý nghĩa kép, vừa khép lại năm 2026 trọn vẹn, vừa khẳng định vị thế vững chắc của bóng đá Việt Nam trên bản đồ thế giới.