Brooklyn Beckham từ bỏ kế hoạch đăng ký nhãn hiệu số áo của bố David cho thương hiệu tương ớt.

Giữa lúc mối quan hệ với gia đình vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng, Brooklyn Beckham đã chính thức từ bỏ kế hoạch đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ cho thương hiệu tương ớt của riêng mình – cái tên vốn được đặt để tri ân số áo thi đấu lừng lẫy một thời của bố anh, cựu danh thủ David Beckham.

Hiện tại, con trai cả nhà Beckham vẫn đang phân phối dòng tương ớt mang tên Cloud 23 trên các nền tảng trực tuyến cũng như tại hệ thống cửa hàng ở Mỹ với mức giá 14 bảng Anh (khoảng 450.000 đồng). Trước đó, vào năm 2022 – hai năm trước khi chính thức tung sản phẩm ra thị trường – anh đã nộp đơn lên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) để xin đăng ký độc quyền nhãn hiệu "Cloud 23".

Tuy nhiên, hồ sơ này mới đây đã bị cơ quan chức năng hủy bỏ. Do không phản hồi kịp thời và đầy đủ các yêu cầu pháp lý từ đội ngũ luật sư chính phủ, hồ sơ này hiện đã bị liệt vào trạng thái "hết hiệu lực". Phía tờ The Sun đã liên hệ với đại diện của Brooklyn lẫn thương hiệu Cloud 23 để tìm hiểu thêm nhưng chưa nhận được phản hồi.

Brooklyn từ bỏ đăng ký thương hiệu có tên áo của bố (Ảnh: Getty - IG)

Dù tên gọi Cloud 23 bắt nguồn từ quá khứ sân cỏ của người bố mà anh đang bất hòa, Brooklyn dường như vẫn đang tận dụng sức hút từ "thương hiệu Beckham" để phục vụ mục đích kinh doanh, song lại có động thái né tránh nhắc trực tiếp đến gia đình. Gần đây, chàng trai 27 tuổi đã gửi một bản tin qua email cho khách hàng với tiêu đề "Câu chuyện đằng sau vị cay nồng" nhằm kể về lịch sử hình thành công ty. Kèm theo bức ảnh tạo dáng bên sản phẩm, nội dung thư quảng bá đầy hoa mỹ rằng Cloud 23 được tạo nên từ niềm đam mê khám phá căn bếp của Brooklyn Peltz Beckham, lấy cảm hứng từ sự đa dạng văn hóa để tạo ra một "cuộc cách mạng hương vị", hoàn toàn lờ đi nguồn gốc của con số 23.

Động thái này trái ngược hẳn với những chia sẻ trước đây của chính đội ngũ truyền thông bên phía anh. Trước đó, khi một người hâm mộ đặt câu hỏi về ý nghĩa tên thương hiệu, phía Brooklyn từng thẳng thắn giải thích rằng con số 23 là "lời tri ân ấm áp dành cho cha của Brooklyn, ông David Beckham". Bản thân Brooklyn cũng từng gọi đây là dự án tâm huyết mà anh dồn toàn bộ tâm sức suốt hơn hai năm rưỡi.

Brooklyn và gia đình vẫn chưa thể làm hoà (Ảnh: Getty)

Trong sự nghiệp quần đùi áo số lẫy lừng của mình, huyền thoại của Manchester United từng gắn liền với chiếc áo số 23 – con số lấy cảm hứng từ siêu sao bóng rổ NBA Michael Jordan trong suốt thời gian khoác áo Real Madrid (với hơn 100 lần ra sân, ghi 13 bàn thắng) và LA Galaxy (98 trận). Tuy nhiên, khi rạn nứt giữa vợ chồng Brooklyn - Nicola Peltz với gia đình Beckham vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc anh buông bỏ quyền bảo hộ pháp lý cho cái tên gắn liền với di sản của bố càng làm dấy lên nhiều đồn đoán từ dư luận.